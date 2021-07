« De mal en pis » : l’ONU prévient que la pandémie de Covid-19 a fait manquer à 23 MILLIONS d’enfants les vaccinations de routine

On estime que 23 millions d’enfants dans le monde n’ont pas été vaccinés de routine en 2020, ont annoncé mercredi les deux agences des Nations Unies, la Méditerranée orientale et l’Asie du Sud-Est étant les plus touchées.

IndePakistanIndonésiePhilippinesMexiqueMozambiqueAngolaTanzanieArgentineVenezuelaMali Pays signalant une augmentation alarmante du nombre d’enfants qui n’ont reçu aucun vaccin pendant la pandémie. Pour sauver des vies, nous avons besoin d’une action urgente maintenant. https://t.co/7WS6RMFTDo — UNICEF (@UNICEF) 14 juillet 2021

Même si tout le monde se concentre sur les jabs Covid-19, « nous avons reculé sur d’autres vaccinations, laissant les enfants à risque de maladies dévastatrices mais évitables comme la rougeole, la polio ou la méningite », a déclaré le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Le nombre nouvellement enregistré est le plus élevé depuis 2009 et a augmenté de près de quatre millions depuis 2019. Les enfants du monde entier n’ont pas été vaccinés alors que les hôpitaux et les cliniques fermaient, réduisaient les heures ou se concentraient sur la pandémie de coronavirus. Les mesures de verrouillage et les difficultés de transport ont également empêché les gens d’accéder aux soins de santé de routine, ont déclaré les agences.

« Même avant la pandémie, il y avait des signes inquiétants que nous commencions à perdre du terrain dans la lutte pour vacciner les enfants contre les maladies infantiles évitables, y compris avec les épidémies généralisées de rougeole il y a deux ans », a déclaré la Directrice générale de l’UNICEF, Henrietta Fore. « La pandémie a aggravé une mauvaise situation. »

Trois millions d’enfants de plus qu’en 2019 n’ont pas été vaccinés contre la rougeole et 3,5 millions ont manqué la première dose du vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTP-1). La vaccination dans les Amériques est passée de 91 pour cent en 2016 à 82 pour cent en 2020, en raison de « manque de financement, désinformation sur les vaccins et instabilité », ont dit les agences.

