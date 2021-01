La saison froide a ses propres avantages pour les gourmets. Il y a des tonnes de gourmandises à ne pas manquer pendant les hivers car la saison est courte et la liste est très longue.

Bien que le froid dans l’air soit encore fort, il ne durera pas longtemps. Alors que la saison hivernale approche bientôt de sa fin, vous voudrez peut-être vérifier quelques aliments d’hiver de la liste. Nous avons préparé une liste des cinq meilleures spécialités hivernales que vous devriez essayer avant la fin de la saison.

1. Makki ki Roti-Sarson ka Saag

Un repas d’hiver populaire du Pendjab, Makki ki roti et Sarson ka Saag est un plat à savourer tous les hivers. Préféré à tout moment de la journée, le saag (à base de feuilles de sarson et de palak) avec une cuillerée de beurre fait maison est mieux apprécié avec le makki ki roti, à base de farine de maïs.

2. Rogan Josh

Un plat typique du Cachemire, Rogan Josh, est un repas d’hiver incontournable pour ceux qui aiment le mouton. Le plat tire son goût délicieux des épices spéciales du Cachemire dans lesquelles il est cuit. Ceci est connu pour être la meilleure délicatesse de mouton et il fond juste dans la bouche.

3. Shakarkandi

Un aliment de rue populaire pendant les hivers, Shakarkandi ou patate douce est extrêmement délicieux et riche en nutrition. On peut prendre une assiette d’un vendeur de rue et savourer son goût riche. Habituellement, il est rôti dans le sable, puis pelé, haché et garni d’épices et de chutney. C’est l’une des meilleures collations pendant les hivers, surtout lorsque vous êtes dans la rue pendant la journée.

4. Gajar Halwa

Ceux qui aiment les sucreries ne peuvent jamais se permettre de manquer le gajar halwa pendant les hivers. Fait avec de la carotte, dans du lait ou des solides de lait, bouilli jusqu’à ce qu’il devienne un mélange halwa, le gajar halwa est un dessert d’hiver savoureux.

5. Daulat ki Chaat

Connu sous plusieurs noms comme «malai makhan» et «nimish», le populaire Daulat ki Chaat est un dessert d’hiver doux et moelleux. Ce mélange mousseux est fait de lait et de crème.