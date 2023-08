De « magique » à « déchirant »: différentes expériences d’implants cérébraux

En 2014, Ian Burkhart est devenu la première personne paralysée à retrouver le mouvement du bras à l’aide d’un implant d’interface cerveau-ordinateur (BCI), prouvant le potentiel de la technologie.

Burkhart a participé à l’essai NeuroLife, qui impliquait une chirurgie cérébrale pour implanter un appareil avec des électrodes pour décoder ses pensées en mouvements de la main, lui permettant de contrôler sa main via un ordinateur et un manchon d’électrode.

Alors que Burkhart a trouvé l’expérience positive malgré les défis et les espoirs d’un implant permanent, une autre participante, Hannah Galvin, a ressenti un inconfort et une gêne constants en raison d’un appareil EEG implanté pour le contrôle des crises, ce qui l’a finalement amenée à le faire retirer.

Ian Burkhart baissa les yeux sur sa main et s’imagina la refermer. À sa grande surprise, il a fermé.

Ce moment, en 2014, était la première fois dans l’histoire qu’une personne paralysée avait retrouvé la capacité de bouger son bras en utilisant uniquement ses pensées – avec un peu d’aide d’un appareil implanté dans son cerveau.

« C’était le moment magique qui a prouvé que c’était possible, ce n’est pas seulement de la science-fiction », a déclaré Burkhart.

Il s’était porté volontaire pour participer à un essai expérimental d’une interface cerveau-ordinateur (BCI), qui relie l’activité neuronale humaine à la technologie.

Ce domaine en croissance rapide, qui comprend les principales sociétés BCI Synchron et Neuralink d’Elon Musk, vise à utiliser des implants et des algorithmes pour restaurer les mouvements ou la communication perdus et traiter les troubles neurologiques tels que l’épilepsie.

Mais alors que certaines personnes apprécient les avantages d’être branchées à un ordinateur, cela peut être traumatisant pour d’autres.

Deux personnes ayant eu des implants cérébraux ont raconté à l’AFP leurs différentes expériences.

Pas de quoi « avoir peur »

Après un accident de plongée en 2010, les médecins ont dit à Burkhart qu’il était paralysé des épaules.

« A 19 ans, c’était une grande difficulté à entendre », a déclaré Burkhart à l’AFP via un appel vidéo depuis son domicile de Columbus, dans l’Ohio, aux États-Unis.

Il a donc sauté sur l’occasion de faire partie d’un essai appelé NeuroLife mené par la société américaine à but non lucratif Battelle qui visait à restaurer le mouvement de la main.

Il s’agissait d’une intervention chirurgicale invasive pour implanter un appareil de la taille d’un pois contenant environ 100 électrodes près du cortex moteur de son cerveau, qui contrôle les mouvements.

L’appareil a enregistré son activité cérébrale, l’envoyant à un ordinateur qui a utilisé un algorithme pour déchiffrer exactement comment il voulait bouger sa main.

Ce message a ensuite été transmis à un manchon d’électrode sur son avant-bras droit qui a stimulé les muscles concernés.

Au fil du temps, Burkhart est devenu si habile qu’il a pu taper des solos de guitare sur le jeu vidéo Guitar Hero.

Mais après sept ans et demi, le financement de l’essai s’est épuisé et il a dû faire retirer l’appareil en 2021.

« C’était définitivement une période triste », a déclaré Burkhart, aujourd’hui âgé de 32 ans.

Le coup a été atténué par le fait qu’il n’a jamais pu utiliser la technologie que dans le laboratoire, qu’il visitait quelques fois par semaine.

Son cuir chevelu s’était également infecté.

« L’appareil est vissé dans votre crâne » avec un connecteur qui dépasse, laissant une « plaie ouverte », a-t-il déclaré.

« Votre cuir chevelu essaie de se fermer tout le temps – mais il ne peut pas parce qu’il y a un morceau de métal sur le chemin. »

Malgré la fin du procès, Burkhart est positif quant à l’expérience.

Il est devenu un défenseur des BCI, faisant pression pour que l’expérience des patients soit prioritaire.

« La vérité réelle de l’utilisation de ces appareils en ce moment est qu’ils peuvent faire beaucoup moins que ce que beaucoup de gens pensent », a-t-il déclaré, ajoutant que ce n’était pas quelque chose dont les gens devaient « avoir peur ».

« J’ai hâte d’avoir une sorte d’appareil à l’avenir », a-t-il déclaré, ajoutant que la prochaine fois, il préférerait un appareil implanté de manière permanente.

« Un étrange robot en moi »



Hannah Galvin était beaucoup moins enthousiaste.

À l’âge de 22 ans, l’Australienne avait vu ses rêves de devenir danseuse de ballet anéantis par des crises d’épilepsie invalidantes, lorsqu’on lui a offert la possibilité d’obtenir un implant cérébral pour aider à traiter la maladie.

« J’aurais fait n’importe quoi. Cela semblait être une opportunité de retrouver ma vie », a déclaré Galvin, aujourd’hui âgé de 35 ans, depuis l’État australien de Tasmanie.

Un appareil d’électroencéphalographie (EEG), qui enregistre l’activité électrique, a été implanté dans son cerveau dans le cadre d’un essai mené par la société américaine NeuroVista.

L’idée était que l’appareil avertirait Galvin si elle était sur le point d’avoir une crise, lui donnant le temps de se préparer.

Mais après avoir été implanté, l’appareil s’est déclenché presque constamment, ce qui a amené Galvin à croire qu’il fonctionnait mal.

Ce n’était pas. Il s’est avéré qu’elle avait plus de 100 crises par jour. Galvin et ses médecins n’avaient aucune idée qu’ils frappaient si souvent.

Elle se sentait gênée en public par le clignotement et le bip constants de l’appareil.

« J’ai commencé à regretter tout ça », a-t-elle déclaré.

Il y avait un sentiment croissant qu ‘ »il y a quelqu’un dans ma tête et ce n’est pas moi », a-t-elle déclaré.

« C’était ce robot étrange à l’intérieur de moi, et je voulais vraiment l’arracher de ma tête », a-t-elle déclaré.

« Il y avait tellement de soulagement » quand elle a fait retirer l’appareil, a-t-elle ajouté.

Mais l’expérience a ébranlé sa confiance et elle n’a plus voulu quitter la maison. On lui a rapidement prescrit des antidépresseurs.

Alors qu’il a fallu des années à Galvin pour accepter que ses crises rendraient son travail trop difficile, elle a déclaré qu’elle avait maintenant une « vie heureuse » en peignant et en prenant des photos dans la campagne du nord de la Tasmanie.

Pour les personnes qui envisagent des implants cérébraux, elle leur a conseillé de « se méfier plus que moi ».