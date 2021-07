De Macy’s à Albertsons, la reconnaissance faciale est déjà partout

Certains des magasins les plus populaires des États-Unis, dont Macy’s et Albertsons, utilisent la reconnaissance faciale sur leurs clients, en grande partie à leur insu, selon l’association de droits numériques Fight the Future.

Le 14 juillet, Fight for the Future a aidé à lancer une campagne nationale pour documenter quels sont les plus grands détaillants du pays qui déploient la reconnaissance faciale et lesquels se sont engagés à ne pas utiliser la technologie. La campagne, qui a le soutien de plus de 35 groupes de défense des droits humains, vise à attirer l’attention sur les magasins de détail en utilisant des algorithmes d’analyse faciale pour augmenter leurs profits, intensifier les systèmes de sécurité et même suivre leurs employés.

La campagne vient comme un rappel clair que la portée de la reconnaissance faciale va bien au-delà des forces de l’ordre et dans les vitrines commerciales privées que nous visitons régulièrement. Les experts avertissent que la reconnaissance faciale dans ces espaces est particulièrement préoccupante car la technologie est en grande partie non réglementée et non divulguée, ce qui signifie que les clients et les employés peuvent ignorer que ce logiciel surveille et collecte des données à leur sujet.

« Beaucoup de gens seraient probablement surpris de savoir combien de détaillants dans lesquels ils font leurs achats régulièrement utilisent cette technologie de diverses manières pour protéger leurs bénéfices et maximiser leurs bénéfices également », Caitlin Seeley George, directrice de campagne. à Fight for the Future, a déclaré Recode.

Bien que vous n’en ayez peut-être jamais entendu parler auparavant, les magasins utilisant la reconnaissance faciale ne sont pas une nouvelle pratique. L’année dernière, Reuters a rapporté que la chaîne pharmaceutique Rite Aid avait déployé la reconnaissance faciale dans au moins 200 magasins sur près d’une décennie (avant que la société ne s’engage soudainement à abandonner le logiciel). En fait, la reconnaissance faciale n’est qu’une des nombreuses technologies que les chaînes de magasins déploient pour améliorer leurs systèmes de sécurité ou pour surveiller les clients. Certains détaillants, par exemple, ont utilisé des applications et le wifi en magasin pour suivre les utilisateurs pendant qu’ils se déplacent dans les magasins physiques et les cibler plus tard avec des publicités en ligne.

Une poignée de magasins populaires, dont la chaîne d’épicerie Albertsons et Macy’s, utilisent déjà la reconnaissance faciale, selon la base de données de Fight for the Future. Comment exactement ces détaillants utilisent-ils la reconnaissance faciale peut ne pas être claire, car les entreprises ne sont généralement pas franches à ce sujet.

Dans le même temps, un nombre croissant de startups technologiques et d’entreprises de sécurité recherchent des opportunités de vendre ce logiciel aux magasins. Certains de ces vendeurs sont déjà bien connus, comme Clearview AI, la startup controversée qui a récupéré des milliards d’images de personnes sur les réseaux sociaux. Mais il existe de nombreux autres fournisseurs de reconnaissance faciale qui ont moins attiré l’attention, comme des entreprises comme AnyVision, qui a annoncé avoir levé 235 millions de dollars la semaine dernière.

Les magasins adoptent la technologie de reconnaissance faciale car, affirment-ils, cela peut les aider à prévenir le vol. Mais les experts préviennent que cette technologie sonne l’alarme. Les clients savent rarement que cette technologie est utilisée, ce qui les laisse sans possibilité de dire non ou de se retirer de la liste de surveillance basée sur la reconnaissance faciale d’un magasin. Dans le même temps, les algorithmes de reconnaissance faciale peuvent être inexacts et comporter des préjugés raciaux et sexistes intégrés. En 2019, Apple a été poursuivi en justice par un étudiant de premier cycle de New York qui allègue que l’entreprise utilise la technologie de reconnaissance faciale à des fins de sécurité et qu’elle l’a lié à tort à plusieurs vols dans des magasins Apple qu’il n’a pas commis.

« Nous sommes vraiment préoccupés par la façon dont les employés des détaillants utilisant la reconnaissance faciale sont en grande partie touchés, car ils n’ont pas vraiment la possibilité de se retirer s’il arrive un point où les gens peuvent soit avoir leur travail et être surveillés, soit pas de travail », a déclaré George, de Fight for the Future, à Recode. Les clients vivant dans des zones où il existe peu d’options pour les magasins peuvent également être contraints d’accepter la technologie, a-t-elle ajouté.

L’un des principaux défis est que la reconnaissance faciale n’est généralement pas réglementée et que de nombreux efforts actuels pour maîtriser la technologie se concentrent principalement sur son utilisation par le gouvernement et les forces de l’ordre. « Les lois sont si différentes qu’il serait probablement impossible d’écrire un projet de loi clair et clair réglementant à la fois les consommateurs et le gouvernement », a déclaré à Recode Brian Hofer, qui a aidé à mettre en place l’interdiction de la reconnaissance faciale à San Francisco l’année dernière.

Mais il y a eu des tentatives pour réglementer cette technologie, même lorsqu’elle est utilisée en privé. En 2019, Lowe’s et Home Depot ont été poursuivis pour avoir utilisé la reconnaissance faciale en violation de la loi sur la confidentialité biométrique de l’Illinois, l’une des lois les plus strictes du pays. Ce mois-ci, une loi de la ville de New York est enfin entrée en vigueur qui oblige les magasins et les entreprises à informer les clients lorsqu’ils collectent leurs données biométriques. Et cette semaine, la commission qui supervise le port de Seattle a voté pour interdire la technologie biométrique de ses installations.

Alors que les membres du Congrès ont proposé plusieurs idées pour offrir aux clients une plus grande protection contre l’utilisation de la reconnaissance faciale par les entreprises privées, il n’y a pas encore de réglementation significative au niveau fédéral. « Dans la grande majorité des villes et villages, il n’y a pas de règles sur le moment où les entreprises privées peuvent utiliser la technologie de surveillance, et quand elles peuvent partager les informations avec la police, ICE [Immigration and Customs Enforcement], voire des publicités privées », prévient Albert Fox Cahn, le directeur exécutif du Surveillance Technology Oversight Project.

En attendant, Fight for the Future va de l’avant avec son plan d’appel aux entreprises qui utilisent déjà la technologie. Le groupe collecte également des informations sur les magasins concurrents qui n’utilisent pas la reconnaissance faciale, afin que les gens puissent avoir la possibilité d’éviter cette surveillance s’ils le souhaitent.

Correction, 19 juillet 2021 : Une version antérieure de cette histoire indiquait qu’Ace Hardware utilise la reconnaissance faciale. Ace Hardware a déclaré dans un communiqué que l’emplacement de magasin spécifique Fight for the Future cité dans sa base de données n’utilise pas la technologie. Ace Hardware n’a pas précisé si d’autres magasins utilisent cette technologie. Fight for the Future a depuis mis à jour sa base de données.