De l’USFL au Pro Bowl : KaVontae Turpin des Dallas Cowboys honoré par la NFL

KaVontae Turpin a eu un voyage fascinant à travers le football professionnel. Maintenant, l’ancien MVP de l’USFL peut ajouter un autre titre à son curriculum vitae – NFL Pro Bowler.

Le dangereux retourneur de coup de pied / botté de dégagement faisait partie des sept Cowboys de Dallas nommés dans l’équipe du Pro Bowl de la NFC lorsque les listes ont été annoncées mercredi. Il est le premier joueur de l’histoire des Cowboys à être nommé au Pro Bowl en tant que retourneur.

Le Pro Bowl sera un peu différent cette saison, car le jeu réel sera remplacé par les “Pro Bowl Games”, une variété de défis de compétences de football qui auront lieu au stade Allegiant de Las Vegas le 5 février.

Quant à Turpin, cet honneur couronne bien une longue année de football qui a débuté au printemps lorsqu’il a été repêché par les Generals du New Jersey de l’USFL.

Il continuerait à diriger l’USFL avec 540 verges sur réception en 10 matchs et en tête des généraux avec quatre touchés sur réception. Le speedster a également montré ses talents au sol, portant le ballon 23 fois pour 129 verges et un score.

Turpin a également renvoyé 12 bottés de dégagement pour les généraux, totalisant en moyenne 15,3 verges par tentative et marquant un autre touché.

Il a signé avec les Cowboys le 28 juillet et a fait sensation lors d’un match de pré-saison en août contre les Chargers de Los Angeles, lorsqu’il est devenu le premier joueur en neuf saisons à avoir des touchés de coup d’envoi et de retour de botté dans le même match.

“De toute évidence, il a eu une course très réussie là-bas avec l’USFL, mais vraiment dès le premier jour d’entraînement, je veux dire, il est entré et j’ai été vraiment impressionné par la façon dont il a repris le jeu du receveur et la langue”, a déclaré l’entraîneur des Cowboys. Mike McCarthy a déclaré à l’époque. “Mais vous pouvez voir qu’il est dynamique dans le match retour. Deux excellents gros jeux ont donné le tempo.”

L’habileté de Turpin dans le match retour l’a aidé à faire partie de la liste des Cowboys. Il est actuellement en moyenne de 11,9 verges par retour de botté de dégagement, et ses quatre retours de plus de 20 verges ne suivent que Marcus Jones et Trent Taylor, qui en ont chacun cinq.

Turpin est le seul joueur de la NFL avec à la fois un retour de botté de dégagement et un retour de coup d’envoi de plus de 50 verges,

Les meilleures histoires de FOX Sports :