De l’Ukraine déchirée par la guerre au terrain de jeu coloré de Legoland – rencontrez les courageux orphelins qui ont élu domicile au Royaume-Uni

FIÈREMENT vêtus des maillots verts de leur club de football d’adoption, les orphelins ukrainiens sont faciles à repérer dans la foule.

Et ça tombe bien aussi car dès que les 56 jeunes arrivent à Legoland, ils s’élancent avec enthousiasme dans tous les sens.

Darina, 19 ans, et Katya, 15 ans, profitant de leur journée

Plaisirs d'été – une journée à Legoland, Windsor pour les Dnipro Kids

Le groupe vit au Royaume-Uni après avoir quitté l’Ukraine déchirée par la guerre dans le cadre d’une mission de sauvetage organisée par une organisation caritative basée à Édimbourg.

Les orphelins et leurs tuteurs légaux, qui séjournent en Écosse depuis quatre mois, sont en visite touristique en Grande-Bretagne.

Après avoir entendu parler de leur sort, Legoland a gentiment invité le groupe à profiter d’une journée libre au parc à thème de Windsor, Berks.

Alors que les autres rejoignent la file d’attente pour les manèges, Darina, 19 ans, n’a qu’une chose en tête : gagner un chien en peluche géant, le premier prix du match de basket.

Heureusement, notre Ollie, un photographe Sun, remporte le prix pour Darina.

Et quand elle le voit marcher vers elle avec le chien, elle fonce vers lui avec enthousiasme, en disant : “Merci.”

La seule fois où Darina et le chien sont séparés, c’est quand elle fait le tour Fire And Ice Freefall avec ses copines Katya, 15 ans, et Tonya, 22 ans.

Lorsqu’on lui a demandé son verdict sur le trajet, Tonya dit qu’elle est “50/50”.





Darina grimpe en se tenant le ventre, mais elle est heureuse.

Les jeunes, âgés de 1 à 22 ans, viennent de six orphelinats de Dnipro, la quatrième plus grande ville d’Ukraine.

Dnipro Kids a été créé par des supporters du Hibernian Football Club après une égalité avec Dnipro en 2005.

Ils se sont ensuite enregistrés en tant qu’organisme de bienfaisance, fournissant des vêtements, des lits, des soins de santé et des excursions au fil des ans.

Après l’invasion russe de l’Ukraine, la menace de frappes de missiles s’est rapprochée de Dnipro, de sorte que l’organisme de bienfaisance a monté une mission de sauvetage.

Le président de Dnipro Kids, Steven Carr, s’est rendu en Ukraine pour évacuer les 50 orphelins et leurs tuteurs.

Baptisée Project Light, l’opération a été soutenue par les associations caritatives Save A Child et Magen David Adom UK

Le groupe a passé deux semaines en Pologne avant d’obtenir le feu vert en mars pour amener les jeunes au Royaume-Uni sur un vol spécial de Virgin Atlantic.

Six autres orphelins ont été amenés plus tard.

Les jeunes vivent en Écosse et ont rejoint une école locale.

Ils ne parlaient pas anglais à leur arrivée, mais auront des cours intensifs pendant l’été.

Sasha, 12 ans, a rapidement appris la langue.

MISSION DE SAUVETAGE

Il dit: “J’étudie très dur – j’apprends l’anglais en regardant TikTok.”

Il ajoute : « J’adore ça ici. C’est très beau. Je me suis fait des amis.

Un autre Sasha, 16 ans, affectueusement surnommé “le grand Sasha”, est également fan de sa nouvelle maison.

Il dit: “J’aime tout du Royaume-Uni.”

Interrogé sur l’Ukraine, il a l’air triste en disant : « Je suis très contrarié. C’est très mauvais là-bas. J’aimerais pouvoir aider, mais je suis trop jeune.

Big Sasha est un super fan de Lego et venir ici est un rêve devenu réalité.

Et quand on lui dit que Legoland offre à chaque enfant un cadeau Lego gratuit, son sourire remplit tout son visage.

Au cours des dernières semaines, les jeunes ont également profité de journées à Harry Potter World, au château de Warwick et au zoo d’Édimbourg, où ils ont rencontré la princesse Anne.

Le groupe peut rester au Royaume-Uni avec un visa de trois ans.

Steven dit qu’ils ont signé un accord avec le gouvernement ukrainien pour les renvoyer dès qu’ils seront en sécurité.

Natalie Radchenko, qui travaille pour l’association caritative en Ukraine et est venue avec le groupe, se dit très fière des jeunes : « Ils se font de nouveaux amis à l’école. Ils n’auront jamais qu’une seule maison. Maintenant, ils ont deux maisons.

“Se rendre au Royaume-Uni est un nouveau chapitre pour eux” MON grand-père Morris Malenicky est né en Pologne et a survécu à trois camps de concentration nazis avant d’arriver en tant que réfugié en Cumbrie en 1945. Après l’invasion russe de l’Ukraine, il était réconfortant d’entendre des gens demander comment ils pouvaient offrir l’hospitalité à ceux qui fuyaient la guerre. Pourtant, il était scandaleusement difficile pour ces personnes d’obtenir des visas à l’époque, alors je voulais savoir ce qui se passait. En mars, j’ai voyagé jusqu’à la frontière entre la Pologne et l’Ukraine. Ce que j’ai découvert, c’est que cette promesse incroyable que le public avait partagée n’était pas étendue aux Ukrainiens traversant les frontières en raison de la bureaucratie de notre gouvernement. Le sort des orphelins ukrainiens a également été porté à mon attention. Mon rôle pour les ramener à la maison consistait à connecter les gens pour aider ces incroyables organisations caritatives à amener ces enfants là où ils devaient aller. J’ai été très émue d’apprendre qu’ils s’en étaient sortis sains et saufs et, comme l’histoire de mon propre grand-père, leur arrivée en Écosse est le début d’un nouveau chapitre.

Les enfants profitent d'une balade au parc

Les jeunes ont également passé des journées à Harry Potter World, au château de Warwick et au zoo d'Édimbourg – où ils ont rencontré la princesse Anne