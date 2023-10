Israël a intensifié ses bombardements sur la bande de Gaza vendredi soir, quelques heures après qu’Internet et les communications aient été interrompus, coupant en grande partie les 2,3 millions d’habitants du territoire palestinien de tout contact entre eux et avec le monde extérieur.

Les explosions provoquées par les frappes aériennes continues ont illuminé le ciel de la ville de Gaza pendant des heures après la tombée de la nuit.

Déjà plongés dans l’obscurité après que l’électricité ait été coupée il y a quelques semaines, les Palestiniens ont été jetés dans l’isolement, entassés dans des maisons et des abris, les réserves de nourriture, d’eau et de carburant s’épuisant.

Plus tôt vendredi soir, l’armée israélienne a signalé qu’elle se rapprochait d’une invasion totale de Gaza, où elle s’est engagée à écraser le Hamas, qui dirige Gaza, après avoir mené une incursion sanglante dans le sud d’Israël il y a trois semaines.

Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont déclaré que leurs forces terrestres « étendaient leur activité » dans l’enclave assiégée.

“En plus des attaques que nous avons menées ces derniers jours, les forces terrestres étendent leur activité ce soir”, a déclaré vendredi soir le porte-parole de l’armée israélienne, le contre-amiral Daniel Hagari. « Tsahal agit avec une grande force… pour atteindre les objectifs de la guerre. »

Israël a rassemblé des centaines de milliers de soldats le long de la frontière avec Gaza en prévision d’une offensive terrestre attendue contre le Hamas.

Peu avant l’annonce de Tsahal, le fournisseur de télécommunications palestinien Paltel a déclaré que le service Internet dans la bande de Gaza avait été coupé à cause des bombardements israéliens.

Les services ont été interrompus vendredi soir à la suite d’une série de frappes aériennes israéliennes qui ont illuminé le ciel nocturne.

Le Croissant-Rouge palestinien, le principal service d’urgence à Gaza, a déclaré qu’il était coupé de sa salle d’opérations dans la bande de Gaza en raison de la panne d’Internet et que les communications fixes et cellulaires avaient également été coupées.

“Nous sommes profondément préoccupés par la capacité de nos équipes à continuer à assurer leurs services médicaux d’urgence, d’autant plus que cette perturbation affecte le numéro central d’urgence 101 et gêne l’arrivée des ambulances vers les blessés”, peut-on lire dans un communiqué du Croissant-Rouge. .

Le chef de l’UNICEF a déclaré que l’agence avait également perdu le contact avec ses collègues à Gaza.

Nous avons perdu le contact avec nos collègues à Gaza. Je suis extrêmement préoccupé par leur sécurité et par une autre nuit d’horreur indescriptible pour 1 million d’enfants à #Gaza. Tous les humanitaires ainsi que les enfants et les familles qu’ils servent DOIVENT être protégés. —@unicefchief

L’observatoire Internet Netblocks a confirmé que la connectivité dans la bande de Gaza est en panne.

“Les données du réseau en direct montrent un effondrement de la connectivité dans la bande de Gaza… au milieu d’informations faisant état de bombardements intenses”, a indiqué l’observatoire.

Cette coupure signifiait que les victimes des frappes et les détails des incursions terrestres ne pouvaient pas être immédiatement connus.

Certains téléphones satellites ont continué à fonctionner.

Les forces israéliennes, soutenues par des avions de combat et des drones, ont déjà mené leur deuxième raid terrestre sur Gaza en autant de jours et frappé des cibles à la périphérie de la ville de Gaza, a annoncé vendredi l’armée.

L’armée israélienne a déclaré que les forces terrestres avaient mené des raids à l’intérieur de Gaza, frappant des dizaines de cibles militantes au cours des 24 heures précédentes.

Les Palestiniens inspectent les dégâts causés aux bâtiments détruits suite aux frappes aériennes israéliennes sur la ville de Gaza vendredi. (Abed Khaled/Associated Press)

Il a indiqué que des avions et de l’artillerie avaient bombardé des cibles à Shijaiyah, un quartier situé à la périphérie de la ville de Gaza.

L’armée a déclaré que les soldats avaient quitté le territoire sans subir de pertes.

Hagari, de Tsahal, a déclaré que les raids permettent aux forces de « découvrir l’ennemi », de tuer des militants et de retirer les explosifs et les rampes de lancement. L’objectif est de “préparer le terrain pour les prochaines étapes de la guerre”, a-t-il ajouté.

La prochaine étape est une offensive terrestre qui “prendra beaucoup de temps”, a déclaré vendredi le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant à un petit groupe de journalistes étrangers. Gallant a déclaré que l’invasion terrestre impliquerait d’importantes forces, soutenues par des frappes aériennes, et qu’elle serait suivie d’une troisième phase de combats de moindre intensité, à mesure qu’Israël détruirait les « poches de résistance ».

REGARDER | Communications coupure électrique aggrave la situation des soins de santé à Gaza : La situation des soins de santé à Gaza est « insupportable » Vidéo en vedetteLa médecin canadienne, le Dr Tanya Haj-Hassan, dit avoir régulièrement entendu parler de médecins à Gaza avant que la communication ne soit coupée. Elle a partagé un message qu’elle a reçu d’un de ses collègues infirmiers sur le terrain, qui écrivait que « la mort n’avait de pitié pour personne, jeune ou vieux ».

Résolution de l’ONU adoptée sans la condamnation du Hamas

L’Assemblée générale de l’ONU a approuvé vendredi une résolution non contraignante appelant à une “trêve humanitaire” à Gaza conduisant à une cessation des hostilités entre Israël et les dirigeants du Hamas à Gaza.

Il s’agissait de la première réponse de l’ONU aux attaques surprises du Hamas contre Israël le 7 octobre et à la réponse militaire continue d’Israël et à sa promesse d’anéantir le Hamas.

L’organisation mondiale composée de 193 membres a adopté la résolution par 120 voix contre 14, avec 45 abstentions, après avoir rejeté un amendement canadien soutenu par les États-Unis visant à condamner sans équivoque les « attentats terroristes » du Hamas du 7 octobre et à exiger la libération immédiate des otages pris. par le Hamas.

“La raison cruciale pour laquelle nous en sommes arrivés là a déjà été oubliée, comme si elle ne s’était jamais produite”, a déclaré l’ambassadeur du Canada auprès de l’ONU, Bob Rae, à l’assemblée.

L’ambassadeur du Canada auprès des Nations Unies, Bob Rae, s’est exprimé vendredi lors d’une session extraordinaire d’urgence de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le conflit en cours entre Israël et le Hamas, au siège de l’ONU à New York. (Mike Segar/Reuters)

Rae a également critiqué l’absence de mention des plus de 200 otages détenus à Gaza dans le projet de résolution présenté par le groupe arabe des 22 pays de l’ONU.

L’envoyé israélien à l’ONU a critiqué le vote, affirmant que l’organisme mondial n’avait ni légitimité ni pertinence après l’adoption de la résolution par l’Assemblée générale.

Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a réitéré son appel à une trêve humanitaire avant le vote de l’Assemblée générale, appelant à la « libération inconditionnelle de tous les otages » et à la livraison à Gaza de fournitures vitales « à l’échelle nécessaire ».

“Chacun doit assumer ses responsabilités. C’est un moment de vérité. L’Histoire nous jugera tous”, a déclaré António Guterres dans un communiqué. poste sur la plateforme de médias sociaux X, anciennement connue sous le nom de Twitter.

Selon l’ONU, 12 camions en moyenne par jour sont entrés dans la bande de Gaza depuis que l’Égypte a ouvert le terminal de Rafah pour les livraisons d’aide, alors qu’environ 500 camions par jour entraient dans Gaza avant le début des hostilités.

Le nombre de morts palestiniens a dépassé les 7 300 alors qu’Israël a mené des vagues de frappes aériennes dévastatrices en réponse à l’attaque du Hamas. Le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, qui suit le bilan, a publié jeudi une liste détaillée de noms et de numéros d’identification pour contrer les suggestions du président américain Joe Biden et d’autres selon lesquelles il gonflait le nombre de victimes.

Les frappes aériennes ont rasé des quartiers entiers, provoquant un niveau de morts et de destructions jamais vu lors des quatre dernières guerres entre Israël et le Hamas. Plus d’un million de personnes ont fui leurs maisons, nombre d’entre elles obéissant aux ordres israéliens d’évacuer vers le sud, malgré la poursuite des frappes israéliennes sur le territoire bouclé.

On estime que plus de 613 000 personnes se sont retrouvées sans abri suite au bombardement israélien de Gaza et ont été hébergées par l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l’UNRWA.

Plus de 1 400 personnes en Israël, pour la plupart des civils, ont été tuées lors de l’attaque initiale du Hamas, dont plusieurs Canadiens. Le Hamas détient au moins 229 prisonniers à l’intérieur de Gaza, selon Israël, dont des hommes, des femmes, des enfants et des personnes âgées.

REGARDER | Refuser de la nourriture et de l’aide équivaut à un crime contre l’humanité : rapporteur de l’ONU : Le rapporteur de l’ONU affirme que les Palestiniens sont collectivement punis pour les crimes du Hamas Vidéo en vedette“A quoi ça sert de bombarder une population entière… dont la moitié sont des enfants ?” a déclaré Francesca Albanese, rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les territoires palestiniens. Albanese affirme qu’Israël commet non seulement des crimes de guerre contre les Palestiniens, mais aussi des crimes contre l’humanité.

Une roquette frappe l’Egypte

Par ailleurs, les médias officiels égyptiens ont rapporté que six personnes avaient été blessées lorsqu’une roquette s’est abattue sur un bâtiment médical dans la ville de Taba, sur la côte de la mer Rouge, à la frontière avec Israël.

Le ministère israélien des Affaires étrangères a déclaré que les missiles et les drones qui ont frappé l’Égypte vendredi avaient été lancés sur Israël par le mouvement rebelle Houthi au Yémen.

“Israël condamne les dommages causés aux forces de sécurité égyptiennes par les missiles et les drones lancés par l’organisation terroriste Houthi dans l’intention de nuire à Israël”, a déclaré un porte-parole du ministère dans un communiqué.

Le porte-parole de l’armée israélienne, Hagari, a déclaré que des avions de combat avaient été envoyés dans la région et qu’Israël, l’Égypte et les États-Unis renforçaient leurs défenses dans la région.