De lourdes pertes laissent la Russie en deçà de son objectif, selon des responsables américains

WASHINGTON – Le taux incroyablement élevé de victimes russes en Ukraine signifie que le président Vladimir V. Poutine pourrait ne pas être en mesure d’atteindre l’un de ses principaux objectifs de guerre : s’emparer de toute la région orientale du pays cette année, des responsables de l’administration Biden et des experts militaires. dire.

Avec 500 soldats russes tués ou blessés chaque jour, selon la dernière estimation des services de renseignement et militaires américains, l’effort de guerre de la Russie a ralenti à un dur labeur, ont déclaré les responsables.

Le rythme glacial de la Russie à l’est a été encore plus freiné par l’arrivée de systèmes américains de fusées à lancement multiple, qui ont permis aux troupes ukrainiennes de reprendre certains territoires et ont rendu plus difficile pour les soldats russes d’atteindre d’autres zones.