Plusieurs fortes explosions ont été vues et entendues vendredi à Gaza alors qu’Israël se prépare à une invasion terrestre du territoire palestinien.

Les explosions ont été observées près de la frontière avec Gaza en sud d’Israël où Trey Yingst de Fox News a rapporté en direct de la scène.

Yingst a rapporté qu’Israël a concentré ses tirs les plus intenses sur la bande de Gaza depuis le début de la guerre le 17 octobre.

L’armée israélienne déploie actuellement des efforts spécifiques pour frapper des cibles dans la partie nord de la bande de Gaza par voie aérienne, terrestre et maritime, a rapporté Yingst.

ISRAËL MÈNE DES FRAPPES AÉRIENNES EN CISJORDANIE ET ​​EN SYRIE PENDANT LA NUIT ET TUE LE COMMANDANT DU HAMAS

Des images en direct ont montré des boules de feu au-dessus de la ville de Gaza.

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré vendredi aux journalistes que la question n’était pas de savoir si, mais quand Israël mènerait une opération terrestre pour éliminer le Hamas.

ISRAËL MÈNE UNE INCURSION TERRESTRE À GAZA, DES CHARS TRAVERSENT LA ZONE FRONTIÈRE

Les raids israéliens du jour au lendemain, terrestres et maritimes, ont ciblé les infrastructures de tunnels sous la bande de Gaza, alors que le nombre d’otages retenus captifs par le Hamas s’élève à 229 personnes.

Du jour au lendemain, un Forces de défense israéliennes (Tsahal) a frappé un complexe utilisé par les forces navales du Hamas, a indiqué l’armée.

« Les soldats de la Flottille 13 de Tsahal ont mené un raid ciblé depuis la mer dans le sud de la bande de Gaza. Au cours de cette activité, les soldats ont frappé des infrastructures militaires du Hamas et ont opéré dans un complexe utilisé par les forces navales du commando du Hamas », a indiqué l’armée israélienne.

Les soldats étaient assistés par des navires et des avions de la marine israélienne. Les forces de Tsahal ont quitté la zone après le raid.

Les terroristes du Hamas ont affirmé dans un communiqué avoir repoussé le raid israélien depuis la mer.

Tsahal a déclaré plus tôt avoir tué le commandant du bataillon West Khan Younis du Hamas, Madhat Mubasher, lors d’une frappe aérienne nocturne dans la bande de Gaza. Mubasher “a participé à des attaques de tireurs d’élite et était responsable de gros engins explosifs [used] contre les forces de Tsahal et les villes israéliennes”, selon l’armée.

Une roquette du Hamas a frappé un immeuble résidentiel à Tel Aviv, blessant trois civils alors que les terroristes du Hamas continuent de tirer sur les principaux centres de population israéliens.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Trey Yingst de Fox News a contribué à ce rapport.