De Los Reads : « Hivestruck » de Vincent Toro est le livre à lire en septembre

Beaucoup prétendent qu’ils ne comprennent pas la poésie, mais l’auteur Vincent Toro remet en cause cette idée.[Have you ever] j’ai déjà parlé avec tes amis et j’ai exagéré ou écouté de la musique [and] « J’ai aimé les paroles ? » demande-t-il. Pour lui, c’est la poésie dans son essence, parfaitement intégrée à notre vie quotidienne. La croyance selon laquelle la poésie est inaccessible ou difficile à saisir n’est rien d’autre qu’un mythe.

Toro est poète, dramaturge et professeur de racines nuyoricaines. Dans son dernier recueil de poésie, « Ruche frappée ”, il aborde les complexités de la vie moderne, notamment la relation entre l’humanité et la technologie.

Piri Thomas le poète portoricain-cubain américain, a dit un jour que chaque enfant naît poète. Toro est d’accord et ajoute que tout le monde naît « avec des pouvoirs imaginatifs, rêvant du monde, chantant, dansant, jouant ». La poésie se réapproprie cela. « J’étais un enfant victime d’intimidation et de maltraitance », a déclaré Toro. « J’ai commencé à écrire parce que je me sentais vraiment petit et impuissant face à la vie. [the] situation dans laquelle je me trouvais.

Enfant des années 80, Chuck D a trouvé sa force dans l’essor du hip-hop. Lorsqu’il a entendu Public Enemy pour la première fois en sixième ou en cinquième, sa voix semblait invincible, comme s’il pouvait conquérir le monde seul. Se sentant plus fort, il a commencé à documenter ses émotions au début de son adolescence. L’écriture est devenue pour lui un moyen de retrouver sa voix autrefois perdue.

« Si nous sommes tous nés pour être une nécrologie, alors laissez-moi vivre comme un hyperlien, un mème tendance traversant le bavardage des continents », écrit Toro dans le poème Memexodus.

À 15 ans, Toro a rencontré son mentor au mariage de sa tante à Porto Rico, une cousine éloignée de dix ans son aînée et déjà bien établie dans le milieu théâtral new-yorkais. Quelqu’un a évoqué son intérêt pour l’écriture lors de la célébration et elle a demandé à voir son travail. Malgré son appréhension initiale, il a décidé de partager son carnet avec elle. Elle le lui a rendu avec une simple déclaration qui a changé sa vie : « Oh mon Dieu, Vincent, tu es un poète. »

Quelqu’un a vu pour la première fois quelque chose de positif en lui, au-delà des étiquettes négatives qu’il avait l’habitude d’entendre. À partir de ce moment, son mentor et son mari l’ont pris sous leur aile, faisant découvrir à Toro les arts d’une manière qu’il n’aurait jamais imaginée : expositions sur Salvador Dalí, concerts de jazz latin et même sa première lecture de poésie à 17 ans lors d’une « tertulia », une fête organisée dans la maison du légendaire poète nuyoricain, Pedro Pietri .

Lorsque Pietri lui-même a loué le travail de Toro et lui a offert une chaleureuse accolade, cela a renforcé son désir de poursuivre la poésie. Il attribue à ce voyage le mérite d’avoir sauvé sa vie, lui procurant le premier sentiment de communauté et d’estime de soi qu’il ait jamais connu.

« Le Technocène remodèle déjà les mots, les obligeant à exécuter des fonctions entièrement nouvelles », écrit Toro dans son poème « iHaibuns of the Technocene ». « Le texte est désormais un verbe. Les conversations se déroulent en silence… L’Amazonie n’est plus prise pour une rivière ou une forêt. »

Au cours des 25 dernières années, Toro a observé de près la transformation de la technologie, qui est passée d’un outil utile à une obsession dévorante. « La technologie est comme une religion. C’est la raison de vivre », a-t-il déclaré. Pour Toro, même si la technologie a offert de nombreux outils pour aider les gens à se connecter, elle ne parvient souvent pas à remplacer les véritables relations humaines.

Il s’interroge sur la communication qui a lieu pendant cette interview via Google Meet. Il explique que même si nous nous « voyons », ce que nous voyons en réalité est une interprétation informatique. En fait, ce n’est pas nous mais une médiation de communication effectuée par un ordinateur.

Dans « Hivestruck », Toro illustre ce problème en utilisant le célèbre tableau de René Magritte représentant une pipe avec l’inscription « ceci n’est pas une pipe », où le peintre « oblige[s] « Nous devons être conscients de la différence entre une chose et une représentation d’une chose », comme le décrit Toro dans le livre. Pour lui, le cerveau nous convainc que c’est réel, mais nous quittons cette interaction avec le sentiment qu’il manque quelque chose.

« Tant de temps passé à regarder, regarder, chercher, espérer quelque chose… n’importe quoi… regardait en arrière », extrait du poème « Une brève histoire de mes écrans ».

Dans son poème « iSestina », Toro s’intéresse au quotidien du défilement sans fin, en décrivant comment il nous épuise en temps et en énergie sans même que nous nous en rendions compte. Alors que nous nous perdons dans nos écrans, le monde qui nous entoure disparaît en arrière-plan, et tout ce qui reste est le rythme répétitif décrit par Toro : « scroll ad scroll text pic scroll swipe ad text ».

Le dernier recueil de Toro est plus qu’une réflexion sur la technologie ; c’est une célébration stimulante de la créativité face au changement. En infusant ses poèmes de musicalité, d’humour et de réflexions profondes sur nos interactions virtuelles, il propose une feuille de route agréable pour relever les défis de l’ère numérique sans perdre de vue notre humanité commune.

