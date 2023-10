De l’orgueil à l’humiliation : les 10 heures qui ont choqué Israël | Des avis

Quelques jours après que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ait prononcé un discours vantard aux Nations Unies, annonçant la création d’un nouveau Moyen-Orient centré autour d’Israël et de ses nouveaux partenaires arabes, les Palestiniens, qu’il a totalement omis de sa carte régionale fantasmée, lui ont donné et Israël un coup fatal, politiquement et stratégiquement.

Le mouvement de résistance palestinien Hamas a lancé une incursion éclair méticuleusement planifiée et bien exécutée depuis Gaza vers Israël, par voie aérienne, maritime et terrestre. Parallèlement aux milliers de missiles tirés vers des cibles israéliennes, des centaines de combattants palestiniens ont attaqué des zones militaires et civiles israéliennes dans le sud du pays, ce qui a entraîné la mort d’au moins 100 Israéliens et la capture de dizaines de soldats et de civils israéliens. des otages.

Les objectifs du Hamas dans cette opération ne sont pas un secret : premièrement, riposter et punir Israël pour son occupation, son oppression, ses colonies illégales et sa profanation des symboles religieux palestiniens, en particulier de la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem ; deuxièmement, viser une normalisation arabe avec Israël qui adhère à son régime d’apartheid dans la région ; et enfin, obtenir un nouvel échange de prisonniers afin de libérer autant de prisonniers politiques palestiniens que possible des prisons israéliennes.

Il convient de rappeler que le leader du Hamas dans la bande de Gaza, Yahya al-Sinwar, qui a passé plus de deux décennies dans les prisons israéliennes, a été libéré lors d’un échange de prisonniers. Mohammed Deif, le chef de la branche militaire du Hamas, comme beaucoup d’autres Palestiniens, a perdu des êtres chers à cause des violences israéliennes – un fils en bas âge, une fille de trois ans et sa femme. Il y a donc clairement un aspect punitif et vengeur dans l’opération.

En ce sens, l’attaque a peut-être été incroyablement choquante, mais elle n’a rien de surprenant.

L’orgueil démesuré a finalement rattrapé Israël et ses dirigeants arrogants, qui se sont longtemps crus invincibles et ont sous-estimé à plusieurs reprises leurs ennemis. Depuis l’attaque arabe « surprise » d’octobre 1973, les dirigeants israéliens successifs ont été choqués et impressionnés, à maintes reprises, par ce dont le peuple qu’ils opprimaient était capable de faire.

Ils ont été pris au dépourvu par la résistance libanaise après l’invasion israélienne du Liban en 1982, par les Intifadas palestiniennes dans les années 1980 et 2000, et par la résistance palestinienne après plus de cinq décennies d’occupation israélienne et quatre guerres successives contre Gaza.

De toute évidence, les dirigeants militaires et civils israéliens ne s’attendaient pas non plus à l’opération massive du Hamas, son succès représentant un échec majeur des services de renseignement et militaires israéliens. Malgré le réseau sophistiqué d’espions, de drones et de technologies de surveillance d’Israël, Israël n’a pas pu détecter et anticiper l’attaque.

Mais les dommages causés à Israël vont au-delà de l’échec des services de renseignement et de l’armée ; c’est aussi une catastrophe politique et psychologique. L’État invincible s’est montré vulnérable, faible et terriblement impuissant, ce qui ne sera pas bien accueilli par ses projets de devenir un leader régional d’un nouveau Moyen-Orient.

Les images d’Israéliens fuyant leurs foyers et leurs villes par peur resteront ancrées dans leur mémoire collective pendant de nombreuses années à venir. Aujourd’hui a probablement été le pire jour de l’histoire d’Israël. Une humiliation totale.

Netanyahu, le spécialiste de l’image, ne pourra pas changer cela, quelle que soit la façon dont il présente la situation. Israël n’aura pas l’occasion de défaire ce que le monde a vu samedi matin : un pays frénétique perdu dans ses propres illusions fantastiques.

L’establishment militaire israélien tentera sans aucun doute de récupérer l’initiative stratégique et militaire du Hamas en lui portant immédiatement un coup militaire majeur. Comme il l’a fait dans le passé, il entreprendra de graves campagnes de bombardements et d’assassinats, entraînant de grandes souffrances et d’innombrables victimes parmi les Palestiniens. Et comme cela s’est produit à maintes reprises dans le passé, cela ne détruira pas la résistance palestinienne.

C’est pourquoi Israël pourrait envisager de redéployer son armée dans les villes et camps de réfugiés palestiniens à travers la bande de Gaza et en Cisjordanie sous prétexte d’en finir avec le Hamas et d’autres factions palestiniennes.

Une telle prise de contrôle totale est le souhait historique des membres les plus fanatiques de la coalition au pouvoir en Israël, qui veulent détruire l’Autorité palestinienne, prendre le contrôle direct de l’intégralité de la Palestine historique ou de ce qu’ils appellent « la Grande Terre d’Israël », et mener à bien nettoyage ethnique des Palestiniens.

Ce serait une grosse erreur. Cela conduirait à une guerre asymétrique à part entière et, ce faisant, isolerait Israël comme jamais auparavant. Même les dirigeants occidentaux, qui ont jusqu’à présent soutenu Netanyahu, exprimant à nouveau la même solidarité ouvertement hypocrite avec l’apartheid israélien, pourraient commencer à se distancier du gouvernement israélien.

L’humiliation scandaleuse d’Israël mine déjà sa position stratégique et politique dans la région. Les régimes arabes qui ont normalisé leurs relations avec Israël et qui s’associent au gouvernement Netanyahu semblent de plus en plus stupides d’heure en heure.

Désespéré de renverser son échec personnel et de maintenir sa fragile coalition, Netanyahu est sûr de réagir de manière excessive et, ce faisant, s’aliènera davantage de ses nouveaux et potentiels partenaires régionaux.

Quelle que soit la manière dont cela se passera, l’héritage de Netanyahu sera entaché d’échecs. Il pourrait bien entraîner avec lui son homologue palestinien, l’octogénaire Mahmoud Abbas, dans les égouts de l’histoire.

Abbas échoue également sur le plan politique, essayant de trouver le juste milieu entre condamner l’occupation israélienne et coordonner la sécurité avec elle. Un tel exercice d’équilibre n’est plus tenable.

Mais le changement à venir ne concerne pas seulement les personnalités ; il s’agit des deux peuples dans leur ensemble et de la question de savoir s’ils veulent vivre en paix ou mourir en combattant. Le temps et l’espace pour tout ce qui se trouvait entre les deux sont révolus.

Les Palestiniens ont clairement indiqué aujourd’hui qu’ils préféraient se battre debout pour la justice et la liberté plutôt que de mourir à genoux dans l’humiliation. Il est grand temps que les Israéliens tiennent compte des leçons de l’histoire.