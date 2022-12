De l’or à 4 000 $ ? Les analystes partagent leurs perspectives de prix pour 2023

Le prix de l’or pourrait grimper à 4 000 dollars l’once en 2023, car les hausses de taux d’intérêt et les craintes de récession maintiennent la volatilité des marchés, a déclaré Juerg Kiener, directeur général et directeur des investissements de Swiss Asia Capital.

Le prix du métal précieux pourrait atteindre entre 2 500 et 4 000 dollars l’année prochaine, a déclaré mercredi Kiener à “Street Signs Asia” de CNBC.

Il y a de fortes chances que le marché de l’or connaisse un mouvement majeur, a-t-il dit, ajoutant “ce ne sera pas seulement 10% ou 20%”, mais un mouvement qui “atteindra vraiment de nouveaux sommets”.

Kiener a expliqué que de nombreuses économies pourraient faire face à “une petite récession” au premier trimestre, ce qui conduirait de nombreuses banques centrales à ralentir leur rythme de hausse des taux d’intérêt et rendrait l’or instantanément plus attractif. Il a déclaré que l’or est également le seul actif que chaque banque centrale possède.

Selon le World Gold Council, les banques centrales ont acheté 400 tonnes d’or au troisième trimestredoublant presque le précédent record de 241 tonnes au cours de la même période en 2018.

“Depuis [the] années 2000, le rendement moyen [on] l’or dans n’importe quelle devise se situe entre 8% et 10% par an. Vous n’y êtes pas parvenu sur le marché obligataire. Vous n’avez pas atteint cela sur le marché des actions.”

Kiener a également déclaré que les investisseurs se tourneraient vers l’or, l’inflation restant élevée dans de nombreuses régions du monde. “L’or est une très bonne couverture contre l’inflation, une excellente prise pendant la stagflation et un excellent ajout à un portefeuille.”