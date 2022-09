GENÈVE (AP) – Le chef par intérim des droits de l’homme de l’ONU a exhorté lundi les États membres de l’Union européenne à éviter de «revenir en arrière» sur leurs efforts pour développer des projets d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique à un moment où la flambée des prix de l’énergie a incité certains à intensifier l’utilisation de et cherche des combustibles fossiles.

Nada al-Nashif, haut-commissaire par intérim des Nations Unies aux droits de l’homme, a exposé les préoccupations relatives aux droits de plus de 30 pays, régions et territoires, dont l’Éthiopie, l’Ukraine, le Myanmar et Haïti, dans un discours d’ouverture de la dernière session du Conseil des droits de l’homme à Genève .

En plus d’exprimer des inquiétudes quant à l’impact direct de la guerre de la Russie en Ukraine, elle a noté comment la guerre a entravé les exportations de nourriture et de carburant de ces deux pays, qui sont de grands producteurs des deux, forçant les États de l’UE, par exemple, à se démener pour augmenter leur énergie sources.

“Face à la flambée des prix de l’énergie qui menace d’affecter les plus vulnérables à l’approche de l’hiver, certains États membres de l’UE se tournent vers les investissements dans les infrastructures et l’approvisionnement en combustibles fossiles”, a déclaré al-Nashif.

Bien qu’une telle impulsion soit “compréhensible”, elle a mis en garde contre les conséquences à long terme de l’augmentation de l’utilisation des combustibles fossiles qui contribuent au réchauffement climatique et a appelé à un développement plus rapide des projets d’efficacité énergétique et des énergies renouvelables.

“Il n’y a pas de place pour revenir en arrière face à la crise climatique actuelle”, a-t-elle déclaré.

En Allemagne, la plus grande économie de l’UE, l’utilisation de charbon émetteur de carbone a augmenté en proportion de la production totale d’électricité du pays au premier semestre 2022 par rapport à l’année précédente. Le gouvernement néerlandais a délivré cet été des permis pour un projet d’exploration gazière conjoint avec l’Allemagne.

Les pays de l’UE ont cherché à exploiter de nouvelles sources de gaz naturel pour les aider à se sevrer de l’approvisionnement en provenance de Russie.

Al-Nashif n’a fait qu’une référence passagère à un rapport soulevant des inquiétudes concernant la campagne controversée de la Chine pour lutter contre le terrorisme et l’extrémisme dans l’ouest du Xinjiang, qui aurait parfois pu équivaloir à des “crimes contre l’humanité” contre les Ouïghours et d’autres minorités. Il a été publié dans les dernières minutes du mandat de l’ancienne chef des droits Michelle Bachelet. Pékin a fustigé le rapport, le qualifiant de partie d’un complot des nations occidentales pour bloquer la montée en puissance de la Chine.

Al-Nashif occupe le poste temporaire depuis l’expiration du mandat de l’ancienne présidente chilienne Bachelet le 31 août. Son successeur, le diplomate autrichien et vétéran de l’ONU Volker Türk, prendra la relève dans les prochains jours.

La session d’automne de quatre semaines du Conseil, qui réunit 47 États membres de l’ONU, devrait aborder des «situations de pays» dans de nombreux endroits, dont l’Afghanistan, le Congo, le Myanmar, l’Ukraine et le Venezuela.

Jamey Keaten, Associated Press