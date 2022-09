De l’ONU à l’UE : ne revenez pas en arrière sur les objectifs climatiques dans un contexte de pénurie énergétique

GENÈVE – Le chef par intérim des droits de l’homme de l’ONU a exhorté lundi les États membres de l’Union européenne à éviter de “revenir en arrière” sur leurs efforts pour développer des projets d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique à un moment où la flambée des prix de l’énergie a incité certains à intensifier l’utilisation et la recherche de fossiles carburants.

Nada al-Nashif, haut-commissaire par intérim des Nations Unies aux droits de l’homme, a exposé les préoccupations relatives aux droits de plus de 30 pays, régions et territoires, dont l’Éthiopie, l’Ukraine, le Myanmar et Haïti, dans un discours d’ouverture de la dernière session du Conseil des droits de l’homme à Genève .