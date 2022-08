De longues files d’attente devant un appartement à Dublin alors que la crise du logement engloutit l’Irlande

Des visuels donnant un aperçu clair de la crise du logement en Irlande ont récemment fait surface sur les réseaux sociaux. Des photos et une vidéo d’une journée portes ouvertes à Dublin ont été partagées par un utilisateur nommé Conor Finn, qui était l’une des personnes à la recherche d’une location.

Une longue file d’attente à l’extérieur de l’appartement est visible avec des gens, selon Finn, attendant des heures pour voir l’appartement. La propriété locative est l’un des rares espaces disponibles dans la capitale de l’Irlande. Partageant une photo de la longue file d’attente, Finn, dans la légende, a écrit: “C’est en quoi consiste maintenant une visite de maison à Dublin. Plus de 100 personnes font la queue pour un bien locatif.

C’est en quoi consiste désormais une visite de maison à Dublin.

Plus de 100 personnes font la queue pour un bien locatif pic.twitter.com/JqyjdhBAoK – Conor Finn (@TheConorFinn) 16 août 2022

Dans le tweet suivant, Finn a partagé une autre vidéo une heure plus tard, affirmant que la file d’attente n’avait “aucun mouvement” même après une heure. Finn a finalement abandonné mais a pu voir plus de personnes rejoindre la file d’attente.

Une heure plus tard et j’ai quitté la file d’attente après aucun mouvement réel ou chance de voir la maison ce soir.

Les gens rejoignaient toujours la fin de la file d’attente quand je suis parti pic.twitter.com/EBrozByoXk – Conor Finn (@TheConorFinn) 16 août 2022

Depuis qu’il a été partagé, le tweet a recueilli plus de 35 000 impressions. “L’un des pires crimes de l’ordre néolibéral des quelque 40 dernières années a été de transformer les maisons en biens d’investissement”, a écrit un utilisateur.

L’un des pires crimes de l’ordre néo-libéral des 40 dernières années a été de transformer les maisons en biens d’investissement. https://t.co/J3XVSeYrfx — Devutopia (@D_Raval) 17 août 2022

“Il est de plus en plus évident que le ‘marché libre’ ne peut pas fournir les produits de première nécessité”, a écrit un autre.

De plus en plus évident que le “marché libre” ne peut pas fournir les produits de première nécessité. https://t.co/XG6seHoWnA — Suivez Back Pro-Big Light (FBPBL) 🇵🇸 (@LamentablyAwake) 17 août 2022

Un utilisateur a déclaré: “Cela ne devrait pas être la norme.”

Cela ne devrait pas être la norme https://t.co/ZV99ahyxjV – Dr Ruby (@PaperWhispers) 17 août 2022

“C’est tellement déprimant que tant de gens doivent passer par là pour avoir un endroit où vivre”, a écrit un autre.

C’est tellement déprimant que tant de gens doivent passer par là pour avoir un endroit où vivre !! https://t.co/V4zhiCx5VU – Chloé Sheehan (@ChloeShex) 17 août 2022

La crise du logement en Irlande est présentée comme la « plus longue et la plus grave » de l’histoire du pays. Divers militants et responsables du logement proposent des méthodes pour résoudre le problème. Beaucoup poussent le rapport Kenny de 1973, qui est un ensemble de mesures que le gouvernement doit mettre en œuvre. On pense que cela augmentera le coût du logement d’environ 30% et fournira également un certain degré de protection aux locataires, a rapporté Irish Mirror.

