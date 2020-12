ESTERO, Floride – Les personnes âgées ont passé une nuit fraîche à l’extérieur dans une file d’attente qui s’étendait sur des pâtés de maisons en attendant d’entrer dans un parc local et un centre de loisirs où les vaccinations contre le COVID-19 devaient être offertes lundi sur la base du premier arrivé, premier servi .

À l’avant de la ligne se trouvaient Marc et Mary Ravis de Cape Coral, à proximité. Ils sont arrivés vers 19 heures dimanche, deux heures après l’annonce de la première annonce de la clinique de vaccination par le département de la santé du comté de Lee.

«J’ai vraiment besoin de ce vaccin», a déclaré Mary Ravis. Elle et son mari, respectivement 69 et 72 ans, ont des problèmes de santé sous-jacents. « Nous avons pensé qu’il se remplirait rapidement. »

Samedi, le gouverneur Ron DeSantis a publié un décret qui ignorait les directives des Centers for Disease Control and Prevention pour la priorité du vaccin COVID-19 et permettait aux personnes de 65 ans et plus de devancer les travailleurs essentiels, alors même que de nombreux employés de la santé de première ligne en Floride continuent d’attendre leur coup.

«Nous n’allons pas faire passer les jeunes travailleurs en bonne santé avant nos personnes âgées», a déclaré DeSantis, dont l’état a connu plus de 21 000 décès dus au virus.

Les Ravis étaient parmi les plus chanceux du village du sud-ouest de la Floride. À midi – deux heures avant que la clinique ne commence les vaccinations – le département de la santé du comté a tweeté que le site avait atteint sa capacité. Seuls ceux déjà en ligne pouvaient être accueillis.

Des scènes similaires d’attente, de confusion et de frustration se sont déroulées dans tout l’État lundi, alors que les systèmes médicaux et les comtés se démenaient pour créer des systèmes de distribution pour les groupes qu’ils ne s’attendaient pas à vacciner pendant au moins une semaine ou deux.

«Si vous l’ouvrez à tout le monde en Floride de 65 ans et plus, vous feriez mieux d’avoir un plan», a déclaré le Dr William Schaffner, un expert en maladies infectieuses à la Vanderbilt University School of Medicine à Nashville, Tennessee.

Mais cela n’a pas nécessairement été le cas dans le Sunshine State, où le déploiement chaotique du vaccin contre le coronavirus pour les personnes de 65 ans et plus peut être une leçon pour le reste du pays, alors qu’un système de santé publique décentralisé et basé dans le comté fait face à une demande écrasante. .

Les dernières données de vaccination de la Floride ont montré que 122 881 personnes avaient reçu la première dose d’un vaccin en deux parties lundi matin; Les données de l’Université Johns Hopkins ont montré que la Floride avait reçu 546400 doses au 16 décembre.

Vacciner la population générale implique beaucoup plus que ce que la plupart des gens imaginent, a déclaré Glen Nowak, directeur du Center for Health and Risk Communications de l’Université de Géorgie et ancien directeur des communications pour le programme national de vaccination du CDC.

« Nous savons là-bassont des idées générales sur la façon dont cela est censé fonctionner », a-t-il dit,« mais à mesure que le vaccin est distribué de plus en plus profondément dans le système, il va devenir plus compliqué ».

Cette complexité a entraîné des signaux chargés et des heures de recomposition à Miami, où les gens ont essayé de passer pour prendre des rendez-vous de vaccination dans les hôpitaux locaux face à des informations parfois contradictoires.

Au Memorial Regional Hospital d’Hollywood, par exemple, le site Web disait: « Pour le moment, le vaccin Pfizer-BioNTech COVID-19 n’est pas disponible pour la communauté. » Le standard a dit aux appelants que le vaccin n’était pas distribué.

Cependant, les appelants à la ligne COVID-19 de l’hôpital qui pouvaient passer lundi étaient autorisés à réserver des rendez-vous de vaccination pour les personnes de 65 ans et plus jusqu’à midi. Ensuite, un enregistrement a commencé à indiquer que les rendez-vous pour le vaccin n’étaient plus pris. Un appel au service des relations avec les médias de l’hôpital lundi n’a pas été retourné.

Le centre médical Mount Sinai de Miami a commencé à offrir des vaccins aux personnes âgées la semaine dernière, bien que se rendre au bureau de rendez-vous se soit avéré difficile pour beaucoup. Lundi, plusieurs tentatives de USA TODAY ont donné lieu à des signaux occupés. Lorsqu’on a répondu à la ligne, le personnel a déclaré que le vaccin n’était disponible que pour les patients du centre médical.

Ce n’est pas le cas, a précisé le PDG Steven Sonenreich. Le centre médical propose le vaccin à toute personne de 75 ans et plus et abaissera la limite d’âge à 65 ans lorsque la demande diminuera. Le déploiement initial a été «un travail en cours», a-t-il reconnu.

« Ce qui s’est passé, c’est que le vaccin n’était pas là un jour, puis tout d’un coup, il était là », a déclaré Sonenreich, ajoutant que le système vaccina ses médecins et autant d’autres travailleurs médicaux qu’il le souhaitait, puis s’ouvrait à d’autres.

L’hôpital a embauché du personnel supplémentaire pour répondre au téléphone et faire face à l’augmentation globale de l’activité. Alors que le mont Sinaï a toujours offert des vaccinations, « personne n’a de département de vaccination », a déclaré Sonenreich.

Dans les comtés où les services de santé publique prennent la tête de la distribution de vaccins au public, le processus a également été au mieux cahoteux.

Dans le comté de Seminole, le département de la santé a commencé à administrer des injections aux personnes de 65 ans et plus dans un centre commercial local lundi. Un système de rendez-vous pour la vaccination s’est écrasé à plusieurs reprises tout au long de la journée, puis s’est immédiatement rempli jusqu’au 9 janvier. demandé de la patience comme il fonctionnait à travers le problèmes.

Pourtant, c’est au niveau du comté que de tels efforts doivent être organisés, a déclaré le Dr Walter Orenstein, directeur associé du Emory University Vaccine Center et ancien directeur du US Immunization Program.

«Ce sont les États et les comtés qui savent où envoyer le vaccin et quels systèmes mettre en place», a-t-il déclaré.

Nowak, l’ancien responsable de la vaccination des CDC, a déclaré que ce dont ils avaient besoin, c’est d’argent et de temps.

«C’est l’une des raisons pour lesquelles vous avez vu tant de départements de santé des États et des comtés dire à quel point il est important qu’ils obtiennent des ressources supplémentaires», a-t-il déclaré. « La complexité ne fera qu’accroître. »

Le paquet de secours et de dépenses contre les coronavirus signé par le président Trump dimanche comprend plus de 8 milliards de dollars pour les États pour la distribution de vaccins. Mais l’argent aurait dû arriver beaucoup plus tôt, et avec le soutien fédéral à cet effort, le Dr Ashish Jha, doyen de la Brown University School of Public Health, tweeté dans la frustration lundi soir.

« Il semble n’y avoir aucun investissement ou plan dans le dernier kilomètre », a écrit Jha. « Aucun effort de la part du gouvernement fédéral pour aider les États à lancer une véritable infrastructure de vaccination. Le gouvernement fédéral ignorait-il que les vaccins allaient arriver? La planification autour des sites de vaccination, etc. n’aurait-elle pas dû avoir lieu en octobre ou en novembre? »

Le comté d’Orange d’Orlando a annoncé lundi qu’il commencerait à vacciner les personnes âgées mardi au centre des congrès du comté. Lors d’une conférence de presse plus tôt dans la journée, le responsable de la santé du comté, le Dr Raul Pino, a averti que le processus ne se déroulerait pas sans heurts.

« Devriez-vous vous attendre à des erreurs? Oui! Nous allons avoir des problèmes », dit-il. « Nous travaillerons sur ces problèmes au fur et à mesure qu’ils se présenteront. »

Ils sont venus presque immédiatement. Un site Web pour prendre des rendez-vous a été mis en place lundi après-midi mais a rapidement échoué alors que les habitants du comté passaient des heures à rafraîchir leurs écrans pour essayer de le faire fonctionner.

Wayne Frongello, un enseignant retraité de 69 ans, a passé une heure infructueuse à essayer de prendre rendez-vous pour lui-même et son père de 95 ans.

« Ce déploiement a été incontrôlable en termes de cohérence, » a déclaré Frongello.

Il a estimé qu’il était « horrible » que les gens de son âge aient le droit de se faire vacciner avant les médecins et les infirmières, mais il a décidé que les vaccins disponibles dans les centres de congrès n’iraient pas de toute façon aux agents de santé.

Ils n’iront pas non plus à Frongello et à son père mardi, après que le site Web se soit écrasé plusieurs fois sur lui.

« Chaque fois que j’arrivais à mi-chemin dans le processus, je pouvais voir le nombre de rendez-vous ouverts diminuer », a déclaré le résident d’Orlando vers minuit lundi. «Et maintenant, lorsque j’essaye de m’inscrire, toutes les places sont remplies. Je ne suis jamais du tout arrivé à la page de réservation finale.

Contactez Elizabeth Weise à ewseise@usatoday.com.

Mike Stuka a contribué à ce rapport.