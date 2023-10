WASHINGTON — Cinquante ans après l’embargo pétrolier arabe de 1973, la crise actuelle au Moyen-Orient risque de perturber l’approvisionnement mondial en pétrole et de faire monter les prix. Mais ne vous attendez pas à une répétition des hausses de prix catastrophiques et des longues files d’attente à la pompe à essence, disent les experts.

La guerre entre Israël et le Hamas n’est « certainement pas une bonne nouvelle » pour les marchés pétroliers déjà mis à rude épreuve. réduction de la production pétrolière de l’Arabie Saoudite et de la Russie et on s’attend à une demande plus forte de la part de la Chine, a déclaré le chef de l’Agence internationale de l’énergie.

Les marchés resteront volatils et le conflit pourrait faire monter les prix du pétrole, « ce qui est définitivement une mauvaise nouvelle pour l’inflation », a déclaré Fatih Birol, directeur exécutif de l’AIE, basée à Paris, à l’Associated Press. Les pays en développement qui importent du pétrole et d’autres carburants seraient les plus touchés par la hausse des prix, a-t-il déclaré.

Le brut Brent, référence internationale, s’échangeait au-dessus de 91 dollars le baril jeudi, contre 85 dollars le baril le 6 octobre, la veille de l’attaque du Hamas contre Israël, tuant des centaines de civils. Israël a immédiatement lancé des frappes aériennes sur Gaza, détruisant des quartiers entiers et tuant des centaines de civils palestiniens dans les jours qui ont suivi.

Les fluctuations depuis l’attaque ont poussé les prix du pétrole jusqu’à 96 dollars.

Le prix du pétrole dépend de la quantité utilisée et de la quantité disponible. Cette dernière est menacée par la guerre entre le Hamas et Israël, même si la bande de Gaza n’abrite pas une production importante de brut.

L’une des inquiétudes est que les combats pourraient entraîner des complications avec l’Iran, qui abrite certaines des plus grandes réserves de pétrole du monde. Sa production de brut a été limitée par les sanctions internationales, mais le pétrole continue d’affluer vers la Chine et d’autres pays.

Sur cette photo d’archive du 23 décembre 1973, des voitures font la queue dans deux directions dans une station-service à New York. De tous les mauvais souvenirs gravés dans la conscience américaine depuis le début des années 1970, les files d’attente interminables à la pompe à essence doivent figurer en tête de liste. Les États-Unis, apparemment inondés de pétrole brut après qu’un boom énergétique ait envoyé des milliers de travailleurs se précipiter vers les plaines du Texas et du Dakota du Nord, vont commencer à exporter du pétrole pour la première fois depuis l’embargo pétrolier de 1973. Photo AP/Marty Lederhandler, dossier

« Pour obtenir une évolution durable (des prix), nous aurions vraiment besoin d’une rupture d’approvisionnement », a déclaré Andrew Lipow, président de Lipow Oil Associates, un consultant basé à Houston.

Tout dommage causé aux infrastructures pétrolières iraniennes par une frappe militaire israélienne pourrait faire grimper les prix à l’échelle mondiale. Même sans cela, la fermeture du détroit d’Ormuz, au sud de l’Iran, pourrait également ébranler le marché pétrolier, car une grande partie des approvisionnements mondiaux transite par la voie navigable.

Jusqu’à ce que quelque chose comme cela se produise, « le marché pétrolier sera comme tout le monde, surveillant les événements au Moyen-Orient », a déclaré Lipow.

L’une des raisons pour lesquelles les conduites de gaz de type années 1970 sont peu probables : la production pétrolière américaine a atteint un niveau record. L’Energy Information Administration des États-Unis, une branche du ministère de l’Énergie, a rapporté que la production pétrolière américaine aux États-Unis première semaine d’octobre a atteint 13,2 millions de barils par jour, dépassant de 100 000 barils le précédent record établi en 2020. La production pétrolière nationale hebdomadaire a doublé depuis la première semaine d’octobre 2012.

« La crise énergétique de 1973 nous a appris beaucoup de choses, mais à mon avis, la plus importante est que la puissance énergétique américaine est une formidable source de sécurité, de prospérité et de liberté dans le monde entier », a déclaré Mike Sommers, président-directeur général d’American Petroleum. Institute, le principal groupe de lobbying de l’industrie pétrolière américaine.

Dans un discours prononcé mercredi à l’occasion du 50e anniversaire de l’embargo pétrolier de 1973, Sommers a déclaré que la production américaine actuelle contraste fortement avec « la position affaiblie de l’Amérique pendant l’embargo pétrolier arabe ». Il a exhorté les décideurs politiques américains à tenir compte de ce qu’il a appelé les leçons de 1973.

« Nous ne pouvons pas gaspiller notre avantage stratégique et reculer sur notre leadership énergétique », a déclaré Sommers, qui a critiqué à plusieurs reprises les politiques restrictives du président Joe Biden. restreindre les nouveaux baux pétroliers dans le cadre des efforts de Biden pour lent changement climatique mondial.

« Avec un monde instable, une guerre en Europe, une guerre au Moyen-Orient et une demande énergétique dépassant l’offre, la sécurité énergétique est en jeu », a déclaré Sommers dans un discours à l’Hudson Institute, un groupe de réflexion de Washington.

« Le pétrole et le gaz américains sont plus que jamais nécessaires », a déclaré Sommers. «Prenons à cœur les leçons que nous avons tirées de 1973 et évitons de semer les graines de la prochaine crise énergétique.»

Pour l’instant, la crise n’est pas une répétition de celle de 1973. Les pays arabes n’attaquent pas Israël à l’unisson, et les pays de l’OPEP+ n’ont pas pris de mesures pour restreindre les approvisionnements ou augmenter les prix au-delà de quelques dollars supplémentaires.

Il existe plusieurs jokers sur le marché de l’énergie. L’un d’entre eux est l’approvisionnement en pétrole iranien. Désireux d’éviter une flambée des prix de l’essence et de l’inflation, les États-Unis ont discrètement toléré certaines exportations de pétrole iranien vers des destinations telles que la Chine, au lieu de se lancer dans des sanctions visant le programme nucléaire iranien.

Si l’Iran, qui a averti Israël de ne pas entreprendre d’offensive terrestre, intensifie le conflit à Gaza – y compris une éventuelle attaque des militants du Hezbollah au Liban soutenus par l’Iran – cela pourrait changer la position américaine. « Si les Etats-Unis devaient à nouveau appliquer plus strictement les sanctions pétrolières contre l’Iran, le marché pétrolier se resserrerait sensiblement », estiment les analystes des matières premières de la Commerzbank.

Des pompistes plongent la tête pour extraire du pétrole dans un bassin au sud de Duchesne, dans l’Utah, le 13 juillet 2023. La production pétrolière américaine atteint un niveau record. L’Energy Information Administration des États-Unis, une branche du ministère de l’Énergie, a rapporté que la production pétrolière américaine au cours de la première semaine d’octobre a atteint 13,2 millions de barils par jour, dépassant le précédent record établi en 2020 de 100 000 barils. La production pétrolière nationale hebdomadaire a doublé depuis la première semaine d’octobre 2012. Photo AP/Rick Bowmer, dossier

Les législateurs des deux partis ont exhorté Biden à bloquer les ventes de pétrole iranien, cherchant à tarir l’une des principales sources de financement du régime.

Une autre inconnue concerne la réaction de l’Arabie Saoudite si le pétrole iranien était restreint. Les analystes pétroliers affirment que même si les Saoudiens se félicitent des récentes hausses des prix du pétrole, ils ne veulent pas d’une hausse massive des prix qui alimenterait l’inflation, une hausse des taux d’intérêt des banques centrales et une éventuelle récession dans les pays consommateurs de pétrole qui, à terme, limiterait, voire tuerait la demande. pour le pétrole.

Une troisième inconnue est de savoir si davantage de pétrole arrivera sur le marché en provenance du Venezuela. Les États-Unis ont accepté mercredi de suspendre temporairement certaines sanctions sur les secteurs pétrolier, gazier et aurifère du pays après que le gouvernement vénézuélien et une faction de son opposition ont officiellement convenu de travailler ensemble sur des réformes électorales.

La production vénézuélienne pourrait augmenter en 2024. Au cours des six prochains mois, cependant, la production pourrait augmenter d’environ 200 000 barils par jour, une baisse relative dans l’océan, selon Sofia Guidi Di Sante, analyste principale du marché pétrolier chez Rystad Energy.

Le sénateur du Wyoming, John Barrasso, le plus haut républicain de la commission sénatoriale de l’énergie et des ressources naturelles, a qualifié l’action américaine de « gadget » destiné à apaiser un régime brutal au Venezuela.

« Les politiques énergétiques de Joe Biden placent l’Amérique en dernier », a déclaré Barrasso, citant les décisions du président démocrate de supprimer l’oléoduc controversé Keystone XL et de le vendre. des parties importantes de la réserve pétrolière stratégique du pays, le ramenant à son plus bas niveau depuis les années 1980. Le ministère de l’Énergie a déclaré jeudi qu’il chercherait des offres pour commencer à reconstituer les réserves de pétrole en décembre, avec des sollicitations mensuelles attendues jusqu’en mai 2024.

« Il a assoupli les sanctions contre l’Iran, qui finance le terrorisme au Moyen-Orient. Maintenant qu’Israël est attaqué, Biden cherche désespérément quoi que ce soit pour masquer les conséquences de sa politique imprudente », a déclaré Barrasso. « L’Amérique ne devrait jamais mendier du pétrole auprès des dictateurs socialistes ou des terroristes. »

Le département du Trésor affirme avoir ciblé près de 1 000 individus et entités liés au terrorisme et au financement du terrorisme par le régime iranien et ses mandataires, notamment le Hamas, le Hezbollah et d’autres groupes de la région.

« Nous continuerons à prendre les mesures appropriées pour contrer les activités déstabilisatrices de l’Iran dans la région et dans le monde », a déclaré le Trésor dans un communiqué.