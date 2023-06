De longs trajets commencent après l’effondrement d’une partie de la I-95 à Philadelphie suite à l’incendie d’un camion-citerne

PHILADELPHIE (AP) – Les conducteurs ont commencé des trajets plus longs lundi après qu’une section surélevée de l’Interstate 95 s’est effondrée à Philadelphie un jour plus tôt à la suite de dommages causés par un camion-citerne transportant une cargaison inflammable qui a pris feu.

L’incendie de dimanche a fermé indéfiniment un segment très fréquenté de la principale autoroute nord-sud de la côte Est. Les journaux télévisés ont mis en garde contre les cauchemars de la circulation et ont donné des conseils sur les détours, exhortant les conducteurs à prendre plus de temps pour voyager.

« Cela va vraiment avoir un effet d’entraînement dans toute la région », a déclaré lundi la porte-parole de l’AAA, Jana Tidwell. Elle a conseillé aux gens d’éviter les heures de pointe.

Tidwell a également prévu que les conducteurs encourraient des coûts supplémentaires – « plus d’essence, plus d’usure sur leurs voitures, des péages supplémentaires, en termes de départ de Pennsylvanie vers le New Jersey, puis de retour en Pennsylvanie ».

La Southeastern Pennsylvania Transportation Authority a déclaré qu’elle exploitait trois trains supplémentaires le matin et en fin d’après-midi sur sa ligne de Trenton, dans le New Jersey, et qu’elle ajoutait de la capacité aux lignes régulières pendant les heures de pointe « pour aider à répondre aux besoins de déplacement de la ville et de la région » après l’effondrement.

Les responsables des transports ont mis en garde contre les retards importants et les fermetures de rues et ont exhorté les conducteurs à éviter la zone située dans le coin nord-est de la ville. Les responsables ont déclaré que le pétrolier contenait un produit pétrolier pouvant contenir des centaines de gallons (centaines de litres) d’essence. Le feu a mis environ une heure à être maîtrisé.

Les voies en direction nord de la I-95 ont disparu et les voies en direction sud ont été « compromises » par la chaleur de l’incendie, a déclaré Derek Bowmer, chef de bataillon du service d’incendie de Philadelphie. Le ruissellement de l’incendie ou peut-être des conduites de gaz brisées ont provoqué des explosions souterraines, a-t-il ajouté.

Une sorte d’accident s’est produit sur une rampe sous la I-95 en direction nord vers 6 h 15, a déclaré le porte-parole du département des transports de l’État, Brad Rudolph, et la section en direction nord au-dessus de l’incendie s’est effondrée rapidement. Une dalle de béton massive est tombée de la I-95 sur la route en contrebas.

Le gouverneur Josh Shapiro a déclaré que son vol au-dessus de la région avait montré « une dévastation tout simplement remarquable ».

« Je me suis retrouvé à remercier le Seigneur qu’aucun automobiliste qui se trouvait sur l’I-95 n’ait été blessé ou mort », a-t-il déclaré.

La section effondrée de la I-95 faisait partie d’un projet de reconstruction de 212 millions de dollars qui s’est terminé il y a quatre ans, a déclaré Rudolph.

Les automobilistes ont été envoyés sur un détour de 43 milles (69 kilomètres) dimanche, ce qui allait « mieux qu’il ne le ferait un jour de semaine », a déclaré Rudolph. Le fait que l’effondrement se soit produit un dimanche a contribué à réduire la congestion.

Le secrétaire aux Transports de Pennsylvanie, Michael Carroll, a déclaré que le segment I-95 transporte environ 160 000 véhicules par jour et était probablement l’autoroute la plus fréquentée de Pennsylvanie.

Shapiro a déclaré qu’il avait été parlé directement au secrétaire américain aux Transports, Pete Buttigieg, et qu’il avait été assuré qu’il n’y aurait « absolument aucun retard » pour obtenir rapidement des fonds fédéraux pour reconstruire ce qu’il a appelé une « route critique » de la manière la plus sûre et la plus efficace possible. Mais Shapiro a déclaré que la reconstruction complète de l’I-95 prendrait « un certain nombre de mois » et qu’entre-temps, les responsables envisageaient « des solutions provisoires pour connecter les deux côtés de l’I-95 afin d’acheminer le trafic dans la région ».

Le National Transportation Safety Board a déclaré qu’il envoyait une équipe pour enquêter sur l’incendie et l’effondrement.

Les responsables étaient également préoccupés par les effets environnementaux du ruissellement dans la rivière Delaware à proximité.

Après qu’un éclat ait été vu dans la rivière Delaware près du site de l’effondrement, la Garde côtière a déployé un barrage pour contenir le matériau. L’enseigne Josh Ledoux a déclaré que le camion-citerne avait une capacité de 8 500 gallons (32 176 litres), mais que le contenu ne semblait pas se répandre dans l’environnement.

L’incendie était étonnamment similaire à un autre incendie à Philadelphie en mars 1996, lorsqu’un dépôt de pneus illégal sous l’I-95 a pris feu, faisant fondre des garde-corps et déformant le trottoir.

___

Les rédacteurs de l’Associated Press Mark Scolforo à Harrisburg, Pennsylvanie, Jake Offenhartz à New York et Kathy McCormack à Concord, New Hampshire, ont contribué à ce rapport.

Ron Todt, l’Associated Press