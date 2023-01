De longs retards et des cas croissants privent de justice les travailleurs de la Colombie-Britannique, selon les critiques

Par Zak Vescera, reporter de l’Initiative de journalisme local

L’agence chargée de protéger les droits des travailleurs de la Colombie-Britannique est débordée, disent les observateurs, laissant certains travailleurs attendre des mois ou des années pour régler les différends avec les employeurs.

La Direction des normes d’emploi de la Colombie-Britannique a constaté une augmentation du nombre et de la complexité des plaintes, ce qui a considérablement ralenti ses délais de réponse depuis 2019.

Pamela Charron, directrice générale par intérim du Réseau de solidarité des travailleurs, fait partie des défenseurs qui demandent au gouvernement provincial d’augmenter considérablement le budget de la branche, arguant que les retards actuels ont laissé les travailleurs vulnérables sans voie claire pour récupérer les salaires impayés ou d’autres fonds.

«Nous savons que les travailleurs attendent plus d’un an pour récupérer des milliers et des milliers de dollars», a déclaré Charron.

“Un travailleur à bas salaire qui manque un jour de salaire pourrait être crucial pour joindre les deux bouts ou payer un loyer à la fin du mois.”

La Direction des normes d’emploi est un organisme non judiciaire qui administre et applique les lois du travail de la province, y compris les normes concernant le salaire minimum, les heures supplémentaires, les indemnités de départ et le paiement des employés.

En 2017, la branche a reçu 4 400 plaintes. Mais en 2019, le nombre a grimpé à 7 617, soit une augmentation de plus de 75 %. Le taux plus élevé a continué depuis lors.

Dans le même temps, le temps de réponse de la succursale s’est effondré et elle a systématiquement échoué à résoudre les plaintes dans ses propres délais.

Au cours de l’exercice 2018-2019, le ministère du Travail a indiqué que la direction avait résolu plus de 90 % des plaintes en six mois. En 2022, ce chiffre est tombé à 51 %, bien en deçà de l’objectif de référence du ministère de 85 %.

David Fairey, coprésident de la BC Employment Standards Coalition, affirme que l’augmentation du nombre de cas a probablement été déclenchée par une décision du gouvernement d’abandonner les trousses «d’auto-assistance» que la succursale exigeait autrefois que les travailleurs remplissent avant de déposer une plainte.

Fairey a déclaré que c’était une bonne chose car il pensait que ces kits étaient inutilement compliqués et décourageaient probablement les travailleurs de poursuivre le processus.

Mais il dit que l’augmentation subséquente des plaintes, qui a peut-être été exacerbée par une vague de licenciements au début de la pandémie de COVID-19, a submergé un bureau qui, selon lui, était déjà en sous-effectif.

Le ministère du Travail n’a pas été en mesure de fournir un temps d’attente moyen pour les travailleurs touchés. Mais pour l’anecdote, Fairey dit que cela peut prendre des mois pour avoir une première conversation avec un travailleur social de la succursale et potentiellement des années pour mener une enquête si une résolution ne peut être trouvée avant.

Un travailleur d’une profession médicale a déclaré à The Tyee qu’ils avaient attendu environ 18 mois entre le moment où ils avaient déposé une plainte concernant des salaires prétendument impayés et le moment où ils avaient entendu parler pour la première fois du conseil. Cet employé a demandé à ne pas être nommé par crainte des répercussions sur sa carrière.

Fairey soutient que les temps d’attente actuels signifient que les travailleurs qui n’ont pas les moyens de poursuivre leur employeur en justice abandonneront tout simplement le processus.

“Si vous avez déposé une plainte, vous avez attendu six mois pour être contacté, puis deux ans plus tard, ils font une enquête – vous ne reverrez plus jamais cela”, a déclaré Fairey.

La succursale a accordé un budget de 14 millions de dollars pour cet exercice, soit le même que l’année précédente, mais une nette augmentation par rapport aux quelque 7,9 millions de dollars dépensés par la succursale au cours de l’exercice 2016-2017.

Le ministre du Travail, Harry Bains, n’était pas disponible dans l’immédiat pour un entretien.

Mais en arrière-plan, les membres de son bureau ont noté que la succursale répond désormais à plus de 100 000 questions d’employés et d’employeurs chaque année dans plusieurs langues, en plus de sa charge de travail de résolution de plaintes.

Sussanne Skidmore est présidente de la BC Federation of Labour, qui représente les syndicats comptant plus d’un demi-million de membres. Elle dit que l’arriéré de cas reflète également la complexité croissante des plaintes, qui peuvent impliquer des travailleurs étrangers temporaires ou des personnes travaillant pour des entreprises comme Uber qui ne considèrent pas leurs chauffeurs comme des employés.

Ces dernières années ont vu un nombre croissant de travailleurs étrangers temporaires en Colombie-Britannique, par exemple, qui doivent s’inscrire auprès de la Direction des normes d’emploi avant de pouvoir demander un permis de travail au gouvernement fédéral.

Et la branche couvre également les employés vulnérables comme les travailleurs agricoles temporaires, qui viennent en Colombie-Britannique pour quelques mois à la fois pour récolter des récoltes et dépendent souvent de leur employeur pour le logement.

“Je pense que les problèmes sont devenus plus complexes”, a déclaré Skidmore.

Les problèmes avec la succursale ne sont pas nouveaux, a-t-elle déclaré. En 2001, le gouvernement libéral de la Colombie-Britannique de l’époque a réduit le financement de la succursale et fermé bon nombre de ses bureaux physiques.

Skidmore note que les gouvernements ont parfois augmenté le financement de la branche, parfois avec des compléments à court terme, mais qu’il n’a jamais retrouvé son niveau antérieur. « Nous savons qu’elle est sous-financée depuis que cela s’est produit et nous avons beaucoup plus de travailleurs dans cette province qu’il y a 20 ans », a déclaré Skidmore.

Fairey fait partie de ceux qui pensent que le financement de la branche devrait être doublé.

«Ils ont juste besoin de plus d’argent. Cela ne fait aucun doute », a déclaré Fairey.

Travaux