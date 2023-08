De longs essais de traitement COVID – enfin – prêts à commencer

31 juillet 2023 — Les inscriptions s’ouvrent pour quatre essais cliniques afin d’évaluer de nouveaux traitements pour le long COVID, ont annoncé aujourd’hui les National Institutes of Health lors d’une conférence de presse. Des essais cliniques supplémentaires pour tester au moins sept autres traitements devraient être lancés dans les mois à venir.

Les essais font partie de l’effort de recherche du NIH connu sous le nom de Researching COVID to Enhance Recovery (RECOVER) Initiative. En décembre 2020, le Congrès a approuvé 1,15 milliard de dollars pour que le NIH recherche et teste des traitements pour le long COVID. Les nouveaux essais cliniques sont de phase II, destinés à tester la sécurité et l’efficacité.

Mais certains défenseurs craignent que le processus n’avance encore trop lentement.

La Long COVID Alliance « est à la fois encouragée et préoccupée par l’annonce faite aujourd’hui par le NIH », a déclaré le groupe dans un communiqué. «Nous saluons les efforts du NIH pour enfin financer des essais très nécessaires et attendus depuis longtemps sur le long COVID… L’annonce d’aujourd’hui laisse malheureusement de nombreuses questions importantes sans réponse et semble se heurter au même manque de transparence qui est devenu familier avec RECOVER et ses 1,15 milliard de dollars budget. »