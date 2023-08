« De l’obscurité à l’espoir » – Un chercheur vise à briser la barrière de la langue lors d’une transition juste

Un chercheur indien Sabir Ahamed a pris l’aide d’un linguiste pour traduire le terme « transition juste » en bengali.

Ahamed a finalement opté pour l’expression qui signifie « des ténèbres à l’espoir » pour expliquer le passage des combustibles fossiles à l’énergie propre.

La recherche vise à rendre le dialogue chargé de jargon sur le changement climatique et la transition énergétique plus accessible aux personnes qui en seront les plus touchées.

Le chercheur indien Sabir Ahamed a pris l’aide d’un linguiste pour traduire le terme « transition juste » en bengali pour sa nouvelle étude sur l’impact des fermetures de mines de charbon sur les populations locales, alors que les pays commencent à passer des combustibles fossiles à l’énergie propre.

Ahamed a opté pour le quelque peu poétique « kalo theke aalo », qui signifie littéralement « des ténèbres à l’espoir », après avoir consulté l’expert linguistique pour une phrase que son public cible des communautés charbonnières de l’État indien du Bengale occidental comprendrait.

« C’est accrocheur. Ce n’est pas une traduction directe mais les gens associent ‘kalo’ au charbon, donc ça donne un contexte immédiat », a déclaré Ahamed, 45 ans, qui a expliqué qu’il n’y a pas d’équivalent de transition juste ou même de changement climatique en bengali. .

« De plus, je voulais montrer qu’il y a de l’espoir, qu’il y a une issue (au charbon) », a ajouté Ahamed, qui est basé à Kolkata dans l’est de l’Inde et travaille avec Pratichi India Trust, un groupe de recherche et de plaidoyer.

Le concept de transition juste est complexe, même en anglais.

L’Organisation internationale du travail (OIT) de l’ONU le définit comme « l’écologisation de l’économie d’une manière aussi juste et inclusive que possible pour toutes les personnes concernées, en créant des opportunités de travail décent et en ne laissant personne de côté ».

Les recherches d’Ahamed ne sont qu’une poignée d’efforts pour rendre le dialogue chargé de jargon sur le changement climatique et la transition énergétique – jusqu’à présent limité aux groupes de réflexion et aux experts anglophones en Inde – accessible aux personnes qui seront le plus touchées.

« Quel est le but de faire de la recherche si nous ne pouvons pas communiquer les résultats ou l’analyse aux communautés ou aux parties prenantes ? a ajouté Ahamed. « Je recherche pour l’action. »

L’Inde est le deuxième producteur mondial de charbon et au moins 13 millions de personnes dans le pays dépendent de l’industrie pour vivre, selon un rapport de 2021 de la National Foundation for India, une organisation philanthropique axée sur la justice sociale.

Beaucoup risquent de perdre leur emploi et leurs revenus alors que l’Inde renforce sa capacité d’énergie renouvelable, préviennent les experts en transition juste.

Cependant, la communication sur l’éloignement futur du pays des combustibles fossiles – et ce que cela pourrait impliquer – n’a pas encore atteint les personnes dont la vie sera la plus affectée, ont averti les analystes et les militants.

« Le dialogue autour de la transition juste se limite aux chambres d’écho », a déclaré Mayank Aggarwal, qui dirige la transition verticale juste pour le cabinet de conseil indien Climate Trends.

Aggarwal a lancé cette année un podcast sur la transition juste en hindi et a utilisé la plate-forme de médias sociaux X – anciennement connue sous le nom de Twitter – pour animer des débats à ce sujet dans la langue, qui est largement parlée et comprise dans les zones minières indiennes, a-t-il déclaré.

« Nous voulons tendre la main aux personnes qui comptent vraiment, qui ne savent pas ce qu’est une transition juste. Nous voulons qu’elles comprennent le problème et soient une partie prenante importante dans la discussion. »

Le problème est loin d’être unique à l’Asie du Sud – même le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) des Nations Unies a tenté de rendre ses conclusions mondiales plus faciles à comprendre ces dernières années après les critiques des scientifiques selon lesquelles le jargon était un obstacle.

Attention à l’écart

Ces derniers mois, des groupes de réflexion ont fait appel à des bandes dessinées, des poètes et des musiciens pour mieux communiquer les menaces du changement climatique au public, dans le but plus large de rendre la question plus accessible et largement comprise, car de nombreuses personnes restent inconscientes.

Outre la diffusion plus large des connaissances sur le fait que les événements météorologiques extrêmes tels que les vagues de chaleur, les sécheresses et les cyclones sont alimentés par le changement climatique, l’utilisation des langues locales encouragera également les gens à exiger une action politique, ont déclaré les militants.

Alors que la sensibilisation générale de la communauté par les ONG et les chercheurs du climat et de l’énergie en Inde et au Bangladesh voisin – où la plupart des gens parlent le bengali – se fait dans les langues locales, des efforts sont maintenant faits pour décomposer et traduire les termes techniques.

Au Bangladesh – qui est considéré comme l’un des pays les plus vulnérables au climat au monde – le groupe d’activistes YouthNet for Climate Justice a commencé à publier des commentaires en bengali sur les réseaux sociaux à propos des rapports du GIEC, par exemple.

Les militants, qui ont par le passé fait campagne pour l’annulation des prochaines centrales électriques au charbon dans les zones côtières, veulent maintenant que les radios communautaires discutent des questions climatiques et énergétiques dans les dialectes locaux du bengali.

« Les informations liées au climat ne s’infiltrent presque jamais dans la communauté et nous nous efforçons de les rapprocher des gens », a déclaré Sohanur Rahman, coordinateur exécutif de YouthNet.

Dans le but d’atteindre plus de personnes dans les régions charbonnières de l’Inde, le Centre de recherche sur la transition juste (JTRC) de l’Institut indien de technologie de Kanpur a lancé quatre bourses l’année dernière, dont une en hindi, une en bengali et deux en anglais.

Le chercheur Ahamed a reçu l’une des bourses – qui visait à évaluer l’impact des fermetures de mines sur les communautés charbonnières.

La prochaine étape du programme se concentrera sur les énergies renouvelables – et avec de nouveaux projets à venir dans les États de l’ouest et du sud de l’Inde, des bourses seront offertes dans les langues parlées dans ces régions – le gujarati et le tamoul – « pour renforcer l’impact et la portée » des études de recherche , ont indiqué les organisateurs.

« La transition juste est un processus compliqué, et il est important que les communautés charbonnières comprennent sa dynamique », a déclaré Pradip Swarnakar, un universitaire qui dirige le JTRC.

Lors de récentes visites dans des centres houillers en Inde, Context a découvert que les emplois pour les communautés locales diminuaient à mesure que les mines utilisaient des travailleurs externalisés – et que sans autres compétences, de nombreuses personnes ont recours à la récupération illégale de charbon pour gagner leur vie.

« Les responsables discutent des objectifs nets zéro de l’Inde, mais les gens ne sont pas conscients de cela, ils n’exigent donc même pas de compétences pour un avenir au-delà du charbon », a déclaré Pinaki Roy, qui enseigne aux enfants dans le centre du charbon de Jharia, dans l’est de l’Inde. .

Littéralement parlant

Le changement climatique et la transition juste peuvent souvent sembler être des problèmes lointains et non pertinents pour les communautés en Inde et au Bangladesh, car ils sont principalement présentés et discutés en anglais, ont déclaré des militants qui travaillent avec ces personnes sur le terrain.

Et les traductions littérales des termes de l’anglais vers les langues locales ne parviennent pas à transmettre la menace ou à persuader les gens de s’intéresser et de s’engager, selon les experts et chercheurs du climat.

Ismet Jarin, de l’ONG Awaj basée au Bangladesh, qui soutient les travailleurs de l’habillement, a déclaré que l’industrie de la mode du pays devenait plus verte et plus durable, mais a souligné que les travailleurs qui réclament depuis longtemps de meilleurs salaires et conditions ne sont pas conscients de l’impact de ce changement. eux.

« Il est important qu’ils puissent voir le lien entre le climat et leurs droits, et nous nous efforçons de leur transmettre le message dans une langue qu’ils comprennent », a-t-elle déclaré.

« Nous essayons d’utiliser des exemples auxquels les travailleurs peuvent s’identifier – des changements de saisons, des catastrophes et des aléas climatiques de plus en plus fréquents, de la façon dont l’industrie de la mode s’adapte et de la façon dont les travailleurs feront face à mesure que le monde s’adaptera à ces changements », a ajouté Jarin.

C’est un objectif partagé par le chercheur indien Ahamed.

« Le monde s’éloigne du charbon mais il n’y a aucune information à ce sujet au niveau du sol », a-t-il déclaré.

« Je veux tendre la main aux (communautés locales) en écrivant en bengali et motiver les autres à faire de même. »