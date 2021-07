De l’Italie à la Croatie, des tireurs de skeet indiens conduisent d’un pays à l’autre pour des coups de Covid-19

Les tireurs de skeet indiens à destination des Jeux olympiques, Mairaj Ahmad Khan et Angad Vir Singh Bajwa, sont entrés jeudi dans la capitale croate Zagreb après avoir fait tout le chemin depuis l’Italie pour se faire piquer pour COVID-19. S’entraînant en Italie sous la direction de leurs entraîneurs respectifs pour les prochains Jeux de Tokyo, les deux tireurs de skeet indiens ont sauté la Coupe du monde ISSF à Osijek, en Croatie, qui se terminera vendredi, mais ont décidé d’entreprendre un voyage de plus de 1000 km à travers le continent européen eux-mêmes vaccinés.

« Il ne reste plus assez de temps pour les Jeux olympiques et les tireurs ont donc fait le voyage en Croatie pour se faire vacciner », a déclaré une source de la National Rifle Association of India (NRAI). Les Jeux de Tokyo sont prévus du 23 juillet au mois d’août. 8.

La campagne de l’équipe indienne de carabine et de pistolet à destination des Jeux olympiques dans le tournoi s’est toutefois terminée il y a deux jours avec une médaille d’or, une d’argent et deux de bronze. Alors qu’Angad a eu sa première injection de Covishield le 1er avril, Mairaj attendait son premier vaccin et avait également demandé à l’ambassade indienne à Rome un vaccin Pfizer afin d’assurer son entrée en douceur à Tokyo. pour les Jeux Olympiques.

Le mois dernier, la National Rifle Association of India (NRAI) avait approché la Sports Authority of India (SAI) pour aider Angad et Olympian Mairaj à recevoir leurs tirs COVID-19 respectifs en Italie. Mairaj devait recevoir sa première dose après s’être remis de l’infection au COVID-19 en mai. La NRAI a approché l’ISC le 10 juin.

Le mois dernier, en Croatie, les tireurs indiens à la carabine et au pistolet ont reçu le vaccin Covishield, fabriqué conjointement par AstraZeneca et le Serum Institute of India.

