De l’Italie à Boise State, comment le RB Ashton Jeanty est devenu une sensation en matière de buts

Sur un terrain d’entraînement à la périphérie d’une ville millénaire, Jim Davis a tendu un ballon de football au lycéen de première année et lui a expliqué son objectif. Il s’agissait de faire comprendre au secondeur senior qui attendait de l’autre côté de la ligne offensive que ce nouveau membre des Wildcats de Naples n’allait pas se laisser écraser sur le gazon sans se battre. Ashton Jeanty a hoché la tête et a attendu avec impatience le snap.

« Ashton a choisi un trou, l’a traversé et, excusez mon français, a envoyé le gamin directement sur ses fesses », a déclaré Davis, entraîneur en chef des Wildcats. « Tant que vous ne voyez pas un gamin prendre ce premier coup, vous ne savez jamais. Ce premier coup a dissipé tous les doutes. »

Avant que Jeanty ne se fasse connaître du pays avec son style de course imposant et implacable qui a fait de lui l’un des premiers favoris pour le trophée Heisman à Boise State, il était un nouveau venu dans l’équipe de football d’une base de soutien naval américain dans la vieille ville d’Aversa, en Italie, à 24 km au nord de Naples. Son père, Harry, qui a servi dans la marine en tant que commandant, y a été transféré avant le début de l’année scolaire d’Ashton. C’est là, dans une ville connue pour produire certaines des meilleures mozzarellas de bufflonne d’Italie, du vin blanc pétillant et pour son abondance d’églises catholiques, que Jeanty a fait ses premiers pas vers la célébrité.

« Là-bas », dit Harry Jeanty, « Ashton était au paradis. »



Ashton Jeanty (au centre) a joué au football en Italie avant que sa famille ne déménage au Texas. (Avec l’aimable autorisation de Jim Davis)

Au cours des deux premières semaines de la saison 2024, Jeanty est en tête du pays en termes de yards au sol (459), de touchdowns au sol (neuf) et de plaquages ​​forcés manqués (22). Une semaine après sa performance époustouflante de 267 yards et six touchdowns à Georgia Southern, Jeanty a poursuivi en punissant une défense de l’Oregon que beaucoup considèrent comme l’une des meilleures du pays pour 192 yards et trois touchdowns dans une victoire surprise de 37-34 qui s’est soldée par un field goal marqué à la dernière seconde par l’Oregon.

Jeanty est le joueur visiteur qui a accumulé le plus de yards au sol au stade Autzen depuis Myles Gaskin de Washington en 2016. Cette défaite n’a pas empêché la star de Boise State de croire aux sommets de son équipe cette année.

« Nous avons l’une des meilleures équipes du pays », a déclaré Jeanty après le match. « Nous avons échoué, mais peu importe contre qui nous jouerons à partir de maintenant et lors des 10 prochains matchs, nous allons dominer. »

#RB1 Ashton Jeanty dirige actuellement le FBS en… Verges au sol : 459

TDs précipités : 9

Plaquages ​​forcés manqués : 22 pic.twitter.com/uRJyGNMhmG — Dane Brugler (@dpbrugler) 9 septembre 2024

Jeanty, comme il l’a fait avec ce pauvre secondeur senior il y a longtemps, court à travers tout ce qui se trouve devant lui. Souvent, il se contente de se débarrasser des défenseurs confus qui ne peuvent pas égaler sa puissance en descente et continue à avancer. À 1,75 m et 98 kg, le demi-arrière junior est non seulement incroyablement fort – il peut soulever 272 kg – mais il a été chronométré à 34,5 km/h lors des matchs. Il est considéré comme le meilleur espoir de running back pour la draft NFL 2025 par L’AthlétiqueDane Brugler, expert en projets.

Brugler a écrit à juste titre dans son rapport de dépistage : « Cet homme déteste être plaqué. »

Ouais, ça le résume à peu près. Au moins sur le terrain. Son chemin pour devenir le prochain grand running back de Boise State et l’un des meilleurs joueurs du pays n’a pas commencé avec le fait qu’il ait été promu par les services de recrutement de tout le pays à un jeune âge.

Les Wildcats de Naples ont dû prendre un bus pendant neuf heures pour affronter l’équipe la plus proche, sur une base aérienne d’Aviano, au pied de la chaîne de montagnes des Dolomites. Ils ont également dû se rendre sur une base militaire près de Venise. Ils ont pris un vol commercial jusqu’à Rota, en Espagne, pour affronter l’équipe de la base navale de cette ville. Un match comportait également un voyage en bus de 18 heures jusqu’à Spangdahlem, en Allemagne. Ils dormaient généralement sur le sol du gymnase le vendredi soir avant de jouer le samedi et de faire le long voyage de retour vers le sud de l’Italie.

Davis a déclaré que la taille de son effectif chaque année est généralement d’environ 30 joueurs maximum, donc tout le monde joue en attaque et en défense. Jeanty a joué partout et était dans une classe à part, même en tant qu’étudiant de première année. Mais avant le début de sa deuxième année en 2019, la famille a appris qu’elle déménageait aux États-Unis, dans la région métropolitaine de Dallas.

« Ma femme m’a immédiatement dit : « Oh, c’est dommage que tu le perdes ! » », se souvient Davis. « Et j’ai répondu : « Non, il doit retourner chez lui et être exposé ». »

En juin, l’entraîneur du lycée Lone Star, Jeff Rayburn, a reçu deux courriels l’informant qu’un nouvel élève, un ajout potentiel à l’équipe, était en route depuis l’Italie vers l’école de Frisco, au Texas. C’était une première.

« Nous ne savions rien de lui », a déclaré Rayburn, « mais quand il est arrivé, nous l’avons découvert très rapidement. »

Jeanty a rejoint une équipe de Lone Star remplie de talents vedettes, dont de futurs joueurs de la NFL comme Marvin Mims Jr. et Jaylan Ford. Au cours de sa deuxième année, il a joué partout où le personnel de Rayburn avait besoin de lui, de la sécurité au secondeur, en passant par le receveur de fente et l’ailier défensif. En tant que junior, il a partagé les reps de running back avec Jaden Nixon, qui a ensuite joué à Oklahoma State avant d’être transféré à Western Michigan. Et Jeanty a souvent terrorisé les défenses en tant que receveur de fente avec son insaisissabilité. Lorsque la saison senior de Jeanty est arrivée, il est finalement devenu RB1 à Lone Star. Et à partir de là, il s’est affirmé.

Jeanty a totalisé 41 touchdowns en 12 matchs lors de sa dernière année. Il a couru pour 1 843 yards sur 229 courses, avec une moyenne de 8 yards par course. Il était le propriétaire de l’équipe de football de classe 5A au Texas, mais les offres de sang bleu n’arrivaient pas vraiment. Boise State lui a fait une offre en mai 2021. Avant cela, il y avait des offres de Navy, Dartmouth, Cal, New Mexico et Penn. Les seules écoles de l’État à avoir proposé Jeanty étaient Texas State, Sam Houston State et North Texas.

« De nos jours, le recrutement est tel que si vous ne vous engagez pas en tant que junior, les Texas, les Alabama, les Georgias, ils ont déjà identifié qui ils voulaient prendre », a déclaré Rayburn. « Je pense que si Ashton avait joué à temps plein en tant que running back en tant que junior, il n’aurait pas fini à Boise. Je pense qu’il aurait fini dans une école Power 4. »

Jeanty s’est engagé avec Boise State à l’automne de sa dernière année. Et une fois arrivé à Boise l’année suivante, il a immédiatement eu un impact, se précipitant pour 821 yards et sept touchdowns en tant que freshman en 2022, remplaçant le titulaire George Holani. Puis est venu le saut en deuxième année lorsque Jeanty s’est imposé comme l’un des joueurs les plus marquants de la saison il y a un an, se précipitant pour 1 347 yards et 14 touchdowns malgré avoir manqué deux matchs pour blessure.

Les Broncos ont remporté le titre de la Mountain West Conference l’année dernière, mais seulement après avoir dû faire face au licenciement de l’entraîneur principal Andy Avalos en fin de saison en novembre. Trois semaines plus tard, ils étaient à Las Vegas pour soulever le trophée de la MWC après avoir battu l’UNLV 44-20. Jeanty a réalisé le meilleur score du match avec 153 yards.

Mais avant même que les confettis bleus et orange ne tombent à l’intérieur du stade Allegiant, Boise State était en lutte pour garder sa star heureuse à domicile.

« Avant de remporter le championnat MWC, le nombre de plaintes illégales contre Ashton, sa famille, lui, les entraîneurs de poste, les entraîneurs principaux qui l’appelaient… il était bombardé », a déclaré l’entraîneur de Boise State, Spencer Danielson. « Il disait : « Coach, je veux être ici. Je veux faire partie de cette famille et aider cette équipe à gagner des matchs. C’est là que je me suis engagé à la sortie du lycée, c’est ce qui m’attend. » Et il n’a jamais regardé en arrière depuis. »

Invité à préciser combien d’équipes étaient venues, Jeanty a ri : « Non, mais disons simplement qu’il y en avait beaucoup. »

Harry Jeanty a déclaré que l’attention était écrasante, mais également attendue.

« Je pense que la tendance actuelle est que les gens ont tendance à se précipiter là où se trouve l’argent. Est-ce que cela a du sens pour eux ? Probablement », a-t-il déclaré. « Mais pour Ashton, je lui ai toujours dit de rester humble, de travailler dur et tout le reste se mettra en place. Il est logique qu’il soit à Boise parce que, écoutez, quelqu’un peut vous offrir n’importe quelle somme d’argent – ​​et il y avait beaucoup d’offres – vous pouvez accepter ces offres, mais une fois sur le campus, savez-vous vraiment ce qui va se passer ? »

Cela ne s’est pas arrêté non plus avec Jeanty et sa famille.

« J’ai reçu de nombreux appels téléphoniques pour essayer de faire sortir Ashton de là et les gens me disaient qu’ils lui offraient ceci, cela ou autre chose », a déclaré Rayburn.

Ce que les entraîneurs qui bavaient à l’idée d’avoir Jeanty dans leur champ arrière ne comprenaient pas, c’est que le jeune militaire qui avait rebondi en Virginie, en Floride, au Texas et même en Italie avait finalement trouvé un endroit qu’il appelait chez lui.

« L’amour pour mon équipe et pour ce programme, c’est ce qui me fait rester ici », a-t-il déclaré. « Les gens de cette ville. Rien ne vaut ce que j’ai ici à Boise State. Aucune somme d’argent ne peut surpasser cela. »

Mais l’argent ne fait pas de mal. Mike Prater, animateur de radio sportive de la région de Boise signalé trois jours après la victoire au titre du MWC, Jeanty a reçu un nouveau nom, une nouvelle image et un nouveau contrat qui comprenait 300 000 $, un logement et une voiture pour rester en bleu.

« J’étais content de voir qu’ils avaient fait ça parce que, de toute évidence, Ashton méritait chaque centime qu’ils lui avaient présenté, car il aurait reçu au moins trois ou quatre fois plus ailleurs », a déclaré Harry Jeanty. « Mais ce n’est pas qu’une question d’argent. Il s’agit d’Ashton qui est au bon endroit et qui est capable de faire la différence. »

Danielson a confirmé que Jeanty se voyait offrir « beaucoup plus » en échange de son départ. Il a choisi de rester, ce qui a fait une fois de plus des Broncos une équipe à battre au MWC et un outsider pour se qualifier pour le nouveau College Football Playoff à 12 équipes.

« Les gens d’ici l’ont accueilli à bras ouverts », a déclaré Danielson. « Ashton Jeanty restera un nom familier ici pour le reste de sa vie. »

Et le message s’est également répandu dans le reste du pays.

Le début de saison époustouflant de Jeanty intervient juste après la campagne Heisman de Boise State qui a débuté plus tôt que la plupart des autres, le 28 août. Le département des sports savait qu’il devait faire connaître le nom de Jeanty dès le début, car il s’agit d’une école du groupe 5 dont la star pourrait se perdre dans la brume du Heisman en octobre ou novembre. Il ne sera pas facile de continuer à retenir l’attention de la nation, mais si les chiffres continuent, le sport n’aura pas le choix.

Derrick Henry, de l’Alabama, a été le dernier running back à remporter le trophée en 2015. La dernière fois qu’un joueur de G5 a été invité à New York en tant que finaliste du trophée Heisman, c’était en 2013, lorsque le QB de Northern Illinois, Jordan Lynch, était sur la liste.

Ses neuf touchdowns au sol sont le plus grand nombre de touchdowns de tous les joueurs de la FBS au cours des deux premières semaines de la saison depuis Ricky Williams à Texas en 1998 – la même année où Williams a remporté le Heisman. Jeanty n’a peur d’aucun sort. Bien au contraire, en fait. Il accueille favorablement la machine à buzz qu’il alimente désormais grâce à sa carrure robuste.

Dans la zone des buts, qu’il a appris à connaître si bien à Georgia Southern lors du match d’ouverture de la saison, Jeanty a levé sa jambe droite et a tendu son bras droit et a frappé la première pose Heisman de la saison. Il y en aura certainement d’autres dans les semaines à venir s’il continue à courir après tout ce qui se trouve devant lui.

(Photo : Tom Hauck / Getty Images)