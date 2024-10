De l’Italie à Boise, le chemin peu orthodoxe d’Ashton Jeanty vers la célébrité du football universitaire remet les Broncos sous les projecteurs

Pour comprendre l’histoire d’Ashton Jeanty, certaines choses doivent être claires. Jeanty ayant cette saison historique à Boise State est un miracle, ou peut-être écrit dans les étoiles. Il n’y a aucune raison pour qu’un enfant né à Jacksonville, en Floride, élevé en Italie et développé au Texas, réside à Boise, dans l’Idaho. Il n’y a aucune raison pour qu’un tel joueur reste à un moment où le transfert est instantané et où les transactions NIL pourraient doubler et tripler.

Il s’agit d’un porteur de ballon qui organise l’une des grandes saisons de l’histoire du sport. En six matchs, il totalise déjà 1 248 yards et 17 touchdowns, ce qui lui donne une sérieuse chance de défier les records de tous les temps de Barry Sanders au sol et au touchdown. Si Jeanty avait été transféré, 247Sports l’aurait nommé le meilleur transfert global du portail.

Son jeu est une légende. La position verticale menaçante de Jeanty dans le champ arrière a établi des comparaisons avec le méchant d’horreur Michael Myers. Ses coupures et son explosion se comparent à celles de Sanders et Reggie Bush. Il est à l’aise avec les schémas de zones ou d’écarts. Jeanty a forcé 56 plaqués, le plus grand nombre dans le football universitaire. Il n’y a pas de trous.

« Il est difficile à défendre car il est polyvalent », a déclaré l’entraîneur du Wyoming, Jay Sawvel. « Il peut attraper le ballon, vous pouvez le mettre en mouvement, le sortir du champ arrière et le lui lancer, c’est le schéma. La partie suivante est qu’il est juste un très bon joueur, et vous devez vous attaquer au gars. Vous pouvez organiser quelque chose autant que vous voulez, puis ils lancent le ballon. Maintenant, vous devez le plaquer. »

De nombreuses écoles étaient heureuses d’attirer Jeanty avec des signes de dollars. D’autres lui ont peut-être donné une visibilité nationale non promise à Boise State. En fin de compte, Boise State a enfilé une aiguille au moment parfait de l’histoire du football universitaire pour créer une tempête parfaite unique. Avec un peu de chance, Jeanty espère que cela se transformera en avalanche.

« J’espère que ma décision fera la lumière sur les joueurs de football universitaire de différentes écoles », a déclaré Jeanty à CBS Sports. « C’est ce que je voulais, c’est donner l’exemple et montrer aux gens qu’on peut être différent. On n’est pas obligé de faire ce que tout le monde fait. »

D’Italie avec amour

Pour un enfant citoyen du monde, Boise, dans l’Idaho, n’enregistrait pas grand-chose sur son radar. Jeanty a joué au football dans une base militaire italienne au collège avant de déménager à Frisco, au Texas, avide de football, avant sa deuxième année de lycée. Dans une équipe de lycée empilée, il a joué le rôle de porteur de ballon, de receveur, d’ailier défensif, de secondeur extérieur et de sécurité pour entrer sur le terrain.

Jeanty a remporté les honneurs de tous les districts en tant que junior… au poste de receveur large. Il a été chargé de remplacer le receveur des Denver Broncos, Marvin Mims, et a été expulsé des principaux snaps du porteur de ballon par le porteur de ballon désormais occidental du Michigan, Jaden Nixon.

« Si vous n’êtes pas un grand joueur dès votre deuxième année, surtout à ce poste, les grandes écoles ont déjà leurs gars enfermés », a déclaré l’entraîneur du Lone Star High School, Jeff Rayburn. 247Sports. « Ils recrutent ces gars depuis un certain temps, et je ne pense pas qu’Ashton ait nécessairement eu une floraison tardive. Il n’a tout simplement pas été recruté très massivement au début. »

Malgré le mélange de bandes, Boise State s’est présenté avant la dernière année de Jeanty à Frisco (Texas) Lone Star, avant de prendre la relève en tant que porteur de ballon à plein temps. C’était de loin sa plus grosse offre, même si celles du Kansas et de la Californie sont arrivées plus tard. Il connaissait un peu Kellen Moore et le gazon bleu en regardant les moments forts, mais ne savait certainement pas grand-chose sur l’emplacement.

« Si vous m’aviez demandé quand j’étais plus jeune où se trouvait l’Idaho, je ne pourrais même pas vous le dire », a déclaré Jeanty. « J’ai voyagé partout dans le monde avec mon père dans l’armée, donc j’ai l’impression que je ne me suis définitivement jamais vu être dans l’Idaho. »

Jeanty est entré dans le processus de recrutement tard après avoir quitté l’Italie en deuxième année. 247Sports



C’est la régularité lors du processus de recrutement qui a convaincu Jeanty. N’oubliez pas que c’est un enfant de militaire. La fidélité et la fiabilité sont des vertus clés. De plus, Boise State a du talent avec les porteurs de ballon. Depuis 2012, quatre porteurs de ballon ont été recrutés dans la NFL à partir du programme, dont Jay Ajayi, originaire de Frisco.

247Sports a ensuite été le seul service de recrutement à l’élever après que Jeanty ait affiché 2 653 verges polyvalentes et 41 touchés, mais peu d’autres sont entrés dans le mix.

Pour Danielson, ce fut un moment précis où il a réalisé ce que Boise State avait. Danielson travaillait comme coordinateur défensif lors de la deuxième mêlée printanière des Broncos, alors que Jeanty avait encore 17 ans face à la défense de la première équipe. Danielson était dans la loge des entraîneurs et a appelé une défense sur une courte distance pour un bâton. Jeanty, comme il le fait souvent, a effectué une coupe, a fait tourner un secondeur et a porté le ballon à 70 mètres jusqu’à la maison.

« Je me souviens qu’on m’avait dit dans le casque : ‘Oh mon Dieu, fais attention à Deuce, il va être génial' », a déclaré Danielson. « Tout le monde disait : ‘Ouais, nous voyons ça depuis un moment. Vous voyez juste son plafond, le gars va être un grand moment.' »

Faire sortir Jeanty

Après deux saisons, Jeanty était la plus grande star de Mountain West. Il a remporté le titre de joueur offensif de l’année en 2023 et a réalisé plus de 2 100 verges et 21 touchés en deux saisons. En deuxième année, il a explosé en tant que receveur de passes, réussissant 43 passes pour 569 verges et cinq touchés supplémentaires.

« Je ne veux pas battre un cheval mort, mais il se passe beaucoup de choses dans le football universitaire, avec des falsifications et différentes choses », a déclaré l’entraîneur de Boise State, Spencer Danielson. « Mais Ashton voulait être à Boise State. Il voulait être ici. »

D’un point de vue purement monétaire, Boise State ne pouvait pas rivaliser. Le Horseshoe Collective de Boise State est incroyablement compétitif, en particulier au niveau du Groupe des Cinq, mais les grandes écoles SEC et Big Ten ont également participé.

« Il a été honnête avec nous », a déclaré le directeur sportif de Boise State, Jeremiah Dickey, à CBS Sports. « Il a été transparent sur le fait qu’il voulait avant tout être un Bronco. Nous avons une tonne d’étudiants-athlètes que nous avons pu retenir. Mais il ne s’agit pas seulement de jeter de l’argent pour résoudre un problème, il faut aussi faire preuve de créativité dans comment nous l’abordons.

L’entraîneur de première année de Boise State, Spencer Danielson, a les Broncos dans la course aux éliminatoires du football universitaire. USATSI



Le Horseshoe Collective a réussi à atteindre un chiffre compétitif pour au moins établir une base de référence. Jeanty a augmenté cela avec des vêtements de marque, des mentions et de nombreuses autres opportunités. Boise State l’a également commercialisé de manière agressive à chaque occasion.

Lorsque Mountain West a décidé d’organiser des journées de conférence avec les médias à Las Vegas en juillet dernier, la ligue a choisi le Circa Resort, près du centre-ville. Un seul problème : c’est un établissement de 21 ans et plus. Jeanty a 20 ans jusqu’en décembre. Peu importe qu’il soit la plus grande star de la conférence, Boise State n’avait pas de chance.

Au lieu de rester les bras croisés pendant que plusieurs journalistes nationaux se rendaient à Las Vegas pour les événements du Big 12 et de Mountain West, Boise State a agi. L’équipe sportive a contacté le Bellagio et a loué une petite chambre à l’arrière, loin du faste et du glamour du strip. Après avoir eu plusieurs conversations avec des journalistes pendant près de 90 minutes, Jeanty a été emmenée au centre-ville jusqu’au Golden Gate Hotel, un bâtiment au-dessus de Circa. Là, dans une chambre d’hôtel au hasard, Jeanty a fait plus entretiens. À l’heure où de nombreux départements sportifs cachent leurs joueurs vedettes lors des interviews, Boise State a zagué.

« S’ils ne viennent pas vers nous », a déclaré Dickey, « nous irons vers eux ».

Ironiquement, les couloirs du Bellagio étaient remplis de fans de sport réclamant des autographes. La séance médiatique de Jeanty était juste au moment où USA Basketball partait pour une exposition pré-olympique à Las Vegas. Les spectateurs se sont alignés dans les couloirs dans l’espoir de voir passer des athlètes vedettes. Ils n’ont pas beaucoup pensé au petit jeune homme trapu de 20 ans, coiffé d’un chapeau à l’envers, se dirigeant vers les sorties.

Si seulement ils savaient.

Amener l’État de Boise vers de nouveaux sommets

Jeanty ne savait peut-être rien de Boise, dans l’Idaho, lorsqu’il s’est engagé à jouer pour les Broncos, mais cela a depuis changé sa vie. Il vit avec des amis proches de l’équipe de football et a un chien. Pour Halloween, il a adopté la comparaison avec Michael Myers et a habillé le méchant. À bien des égards, l’État de Boise offre la stabilité que Jeanty n’a jamais pleinement connue en tant que gamin militaire de passage.

Pourtant, il y a une autre star qui devait s’aligner pour garder Jeanty à Boise : les éliminatoires du football universitaire. En 2024, le CFP s’étend à 12 équipes et garantit pour la première fois une place à une équipe du Groupe à Cinq.

« Cela a définitivement rendu les choses beaucoup plus faciles en sachant que j’avais la chance de participer aux éliminatoires du football universitaire », a déclaré Jeanty. « Ce n’est pas seulement le cas dans les prestigieuses écoles dites de puissance. Et même dans ce cas, notre chemin n’est peut-être pas aussi difficile que dans ces autres écoles. Avoir cette chance est formidable. »

Discrètement, une poignée d’acteurs clés d’autres grands prétendants du Groupe des Cinq sont restés sur place. Le receveur large UNLV, Ricky White III, avait des options. Tout comme le quart-arrière de Liberty, Kaidon Salter. Le porteur de ballon de l’État du Texas, Ismail Mahdi, et le quart-arrière de Memphis, Seth Henigan, voulaient leur chance. Une bonne saison pourrait se terminer par un sérieux coup de championnat national sans avoir à risquer de changer de situation et de devoir recommencer.

« Vous voyez le niveau d’espoir, c’est contagieux », a déclaré Dickey. « Cela crée une dynamique pour le reste du département, et c’est puissant. Tout d’un coup, vous pouvez être inclus dans quelque chose dont vous savez qu’il a une valeur énorme du point de vue de la marque et du département, du point de vue de l’institution. Le fait d’avoir ce siège dans le Groupe des Cinq est sûr que tous les AD du Groupe des Cinq ressentent la même chose. Cela vous permet de raconter une histoire différente, d’obtenir ce niveau de soutien qui vous fera passer au niveau supérieur. »

Vendredi soir, Boise State se rendra à l’UNLV dans une bataille aux implications sérieuses pour les séries éliminatoires du football universitaire. Les Broncos sont considérés comme les favoris du consensus pour affronter le peloton. Leur seule défaite a été un squeaker contre le n°1 de l’Oregon, et ils ont remporté tous les autres matchs à deux chiffres. L’UNLV est peut-être le principal challenger de Boise State dans l’ensemble du Groupe des Cinq.

Mais pour Jeanty, ce moment est le meilleur des cas. Le junior est en plein milieu de la course au Trophée Heisman, en compétition au sommet avec l’athlète du Colorado Travis Hunter. Boise State connaît son meilleur succès d’équipe depuis plus d’une décennie. Tout se passe comme prévu.

« Je pense avec certitude que cela va changer la trajectoire du football universitaire », a déclaré Jeanty en juillet, avant de prendre un seul cliché ou de casser un plaquage. « Les gars comprendront : ‘Hé, je participe à un programme gagnant. J’ai autant de chances ici qu’en Alabama ou à LSU. Je pense vraiment que cela va changer les choses en grand.' »

Il existe d’autres écoles où Jeanty aurait pu concourir pour le trophée Heisman et un voyage aux éliminatoires du football universitaire. À Boise State, cependant, cela signifie juste un peu plus. Le programme est de retour sur la scène nationale pour la première fois depuis plus d’une décennie. En fin de compte, Boise State pourrait offrir à Jeanty quelque chose que personne d’autre ne pourrait offrir : la chance de laisser un héritage. La chance d’avoir une maison.

« Il a choisi de rester à Boise State parce que c’est différent », a déclaré Danielson. « Il sait qu’à long terme, Ashton Jeanty aura une place à Boise, Idaho aussi longtemps qu’il le voudra. C’est un endroit qu’Ashton aime. »