De Lionel Messi à Cristiano Ronaldo et Neymar

La Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar verra les meilleurs du monde du football s’affronter pour le prix le plus élevé du beau jeu.

Voici les meilleurs des meilleurs qui attireront le plus d’attention et qui devraient briller à la Coupe du monde :

Lionel Messi

La Coupe du monde est le seul trophée majeur que l’Argentin n’a jamais eu entre les mains. Sept ans après avoir manqué de justesse au Brésil en 2014, le légendaire Lionel Messi s’est grandement réconforté en remportant la Copa America, son premier titre avec l’équipe nationale senior. La Pulga (“La Puce”) va désormais partir à la recherche du plus grand titre de tous en tant qu’icône d’une équipe rajeunie et toujours l’un des meilleurs joueurs du monde, malgré le temps qui passe et le fait qu’il est maintenant à mi-chemin jusqu’à ses 30 ans.

Bien qu’il manque peut-être du rythme et de l’endurance qu’il avait autrefois, Messi a modifié son jeu et reste un vainqueur du match grâce en grande partie à son pied gauche sans âge. Lionel Scaloni a imaginé un système qui le libère de toute responsabilité hors de la nécessité de créer, un rôle qu’il remplit en tant que principal pourvoyeur de son équipe et joueur le plus décisif.

Cependant, tout ne tourne pas autour de lui. De nouveaux partenariats et ententes rentables ont été forgés, soulageant Messi d’une partie du fardeau créatif et de la nécessité de participer à chaque mouvement. L’Argentine arrivera au Qatar avec son équipe la moins ” dépendante de Messi ” depuis qu’il a fait ses débuts internationaux en août 2005, même si elle peut être rassuré par le fait que son super-héros éternel est plus prêt que jamais à enfiler sa cape et à venir à la rescousse. .

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo a débuté sa carrière internationale en tant qu’étoile montante du futur dans une équipe dirigée par Luis Figo et Rui Costa, les principaux hommes de la soi-disant «génération dorée» du Portugal. Il se retrouve maintenant le vétéran dans une équipe remplie de joueurs qui sont à, ou sur le point d’atteindre, leur apogée. Sa capacité à inquiéter toute défense reste intacte, c’est pourquoi Fernando Santos l’a eu sur le terrain pendant 810 minutes lors des éliminatoires de Qatar 2022, plus que tout autre joueur de l’équipe, malgré son âge – seul le demi-centre Pepe est plus âgé. .

Le palmarès de Ronaldo comprend pratiquement toutes les compétitions auxquelles il a participé, y compris l’UEFA EURO 2016. Il ne manque plus qu’une médaille de vainqueur de la Coupe du monde.

Neymar

Joueur technique incontournable pour le Brésil depuis la campagne de qualification de Brésil 2014, Neymar est devenu encore plus important pour son pays au cours des dernières années, son début de saison fulgurant pour le PSG soulignant à quel point il est un bon joueur.

Neymar peut être davantage utilisé comme meneur de jeu pour le Brésil au Qatar, mais il aura la liberté d’opérer n’importe où dans le tiers offensif et de jouer aux côtés d’un jeune attaquant passionné, quel qu’il soit.

A LIRE AUSSI | Coupe du Monde de la FIFA 2022 : un regard sur certaines des plus grandes innovations tactiques de l’histoire du football

Kylian Mbappé

Kylian Mbappe, né à Bondy, a fait irruption sur la scène lors de la campagne sensationnelle de la France la dernière fois en Russie. Faisant régulièrement la différence pour Les Bleus depuis la pièce maîtresse de 2018, après avoir marqué 23 de ses 27 buts internationaux au cours de la période qui a suivi, Mbappe devrait jouer un rôle central dans l’équipe de Didier Deschamps au Qatar.

Il compte déjà 57 sélections et semble certain de faire chuter tous les records de l’équipe nationale, y compris le meilleur buteur de tous les temps, actuellement détenu par Thierry Henry (51 buts). Il convient de noter qu’au même âge que Mbappe, l’ancien champion d’Arsenal n’avait trouvé le chemin des filets qu’à huit reprises pour son pays.

Harry Kane

Le capitaine de l’Angleterre reste le premier nom sur la feuille d’équipe de Gareth Southgate, et pour cause. L’un des plus grands attaquants au monde, Harry Kane a déjà marqué plus de buts lors de matches de compétition et de tournois majeurs que n’importe quel joueur de l’histoire de l’Angleterre et se rapproche rapidement du record global de Wayne Rooney de 53.

Après s’être frayé un chemin vers le Soulier d’or en Russie 2018, Kane est le favori des bookmakers pour une fois de plus être en tête du classement des buteurs du tournoi au Qatar. Bien que personne dans l’histoire de la Coupe du monde n’ait jamais réussi cela dans des éditions séparées, peu le feraient passer le skipper des Trois Lions.

Virgile van Dijk

À l’âge relativement avancé de 31 ans, Van Dijk, qui n’a même jamais disputé un UEFA EURO, aura enfin sa chance de briller sur la grande scène. Le rocher de Breda a été au cœur de la réémergence des Pays-Bas avec son inexpugnable, son leadership et sa menace sur coups de pied arrêtés.

Après avoir tout gagné en club avec Liverpool, il cherche désormais désespérément à guider son pays vers le trophée qui a tant bien que mal échappé à des générations exceptionnelles. Van Dijk a terminé deuxième du meilleur joueur masculin de la FIFA pour 2019.

Karim Benzéma

Karim Benzema s’est imposé comme une figure clé des Bleus, inscrivant un impressionnant dix buts depuis son retour dans la formation de l’équipe nationale à l’EURO 2020 – qui a eu lieu en 2021 – pour porter son total à 37.

Didier Deschamps se tournera vers Benzema pour propulser son équipe vers la victoire à Qatar 2022. Après avoir totalisé 97 sélections, l’attaquant du Real Madrid se rapproche d’un siècle d’apparitions, un exploit réalisé par seulement neuf joueurs qui ont représenté la France.

A LIRE AUSSI | Analyse et prédiction du groupe B de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 : l’incohérence de l’Angleterre donne de l’espoir à l’Iran, au Pays de Galles et aux États-Unis

Kévin De Bruyne

Avec 91 sélections à son actif, Kevin de Bruyne est l’un des joueurs belges les plus expérimentés et tout à fait indispensable. Compte tenu de sa forme pour Manchester City, le joueur de 31 ans devrait être l’un des principaux prétendants au Ballon d’or.

Pédri

No10 pour son pays et No8 pour son club, Pedri a un bel avenir devant lui. Quant au présent, il génère déjà beaucoup d’excitation. L’un des plus grands talents du football mondial, il combine une technique exquise avec l’intelligence pour flairer, occuper et tirer le meilleur parti de tout espace à sa disposition.

Débordant d’attitude, d’impudence et de confiance, il a montré le caractère nécessaire pour remplir deux des maillots les plus exigeants du jeu. Polyvalent avec lui, sa compréhension du jeu est telle qu’il peut s’insérer partout où il est nécessaire : milieu de terrain large, dans le trou et sur l’aile.

Manuel Neuer

Aujourd’hui âgé de 36 ans, Manuel Neuer est toujours largement considéré comme l’un des meilleurs gardiens de but au monde et il a remporté tous les titres qu’il est possible de remporter dans le football.

Plus que ses exploits dans les buts, ses qualités de capitaine : son ouverture d’esprit, sa régularité et ses capacités de communication sur et en dehors du terrain, le distinguent véritablement. Neuer est le capitaine de l’équipe depuis 2016 et jouera un rôle décisif pour assurer l’harmonie au sein de l’équipe lors de la Coupe du monde.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici