Le bâtiment du Capitole américain s’est transformé en une zone de guerre alors que les partisans du président sortant Donald Trump ont perturbé le processus de certification de la victoire électorale de Biden, pillé les bureaux des législateurs et affronté la police.

Le 6 janvier restera dans l’histoire des États-Unis comme le jour où l’impensable s’est produit – une foule en colère a pénétré de force dans la maison du Congrès américain et est devenue furieuse à l’intérieur, pénétrant par effraction dans la salle du Sénat, attaquant les bureaux des législateurs et provoquant bizarre et épouvantable scènes à déplier.

Certaines des images les plus puissantes du chaos sur Capitol Hill aujourd’hui … pic.twitter.com/uLdlcu4pvi – Joyce Peterson (@MemphoNewsLady) 6 janvier 2021

La police du Capitole des États-Unis, des armes à feu tirées, se tient près d’une porte barricadée alors que les manifestants tentent de s’introduire par effraction dans l’hémicycle du Capitole américain le mercredi 6 janvier 2021, à Washington.

Le bureau de Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants, a été cambriolé – et un homme s’est fait chez lui en posant les pieds sur la table.

L’homme photographié dans le bureau de Nancy Pelosi a pris un morceau de son courrier, l’a fait en toute sécurité, puis a posé pour une photo pic.twitter.com/UckbTRHZsW – Kayla Brantley (@_KaylaBrantley) 6 janvier 2021

Un journaliste de CNN a partagé un film sur les conséquences d’une effraction dans le bureau d’un membre du Congrès, où il semblait que chaque tiroir avait été vidé de son contenu avec des tas de papiers éparpillés sur le sol, des abat-jours et des fenêtres brisés.

Le bureau saccagé du parlementaire du Sénat: pic.twitter.com/E7PsSgoAEX – Ali Zaslav (@alizaslav) 7 janvier 2021

La membre du Congrès Grace Meng a dû se barricader dans une pièce pendant cinq heures pour se cacher de la foule déchaînée. Elle a posté les photos de sa cachette sur Twitter, décrivant son calvaire comme « effrayant. »

Après 5 heures, j’ai été sauvé de ma cachette. Maintenant, je peux vous montrer ma barricade de bricolage et mes masques à gaz. Les manifestants étaient juste devant la porte en scandant «USA USA», c’était effrayant mais je vais bien! Merci à tous pour vos prières. pic.twitter.com/OX3rfM35zH – Grace Meng (@ Grace4NY) 6 janvier 2021

Un homme a été vu portant un meuble qui ressemblait à un podium, dans un acte qui pourrait constituer un pillage. Les utilisateurs chinois de Twitter n’ont pas tardé à sauter dessus.

Les internautes chinois demandent à acheter le Capitol Podium sur le marché chinois d’occasion Xianyu, semblable à eBay, affirmant qu’ils "ne négociera pas car cela a une signification historique," après qu’une photo en ligne ait montré un homme l’emportant au milieu du siège du Capitole américain. pic.twitter.com/5FDAsfRjPn – Global Times (@globaltimesnews) 7 janvier 2021

Les événements sans précédent ont également inspiré l’art – l’artiste de Birmingham Cold War Steve, alias Christopher Spencer, a créé ce collage, peignant une image pas très flatteuse de Donald Trump «présidant» la foule.

pic.twitter.com/wiU0hfMhsI – Steve de la guerre froide (@Coldwar_Steve) 6 janvier 2021

Les troubles ont fait quatre morts, car une femme a été abattue par la police et trois autres sont mortes de « urgences médicales, » selon la police. Plus de 50 personnes ont été arrêtées.

Le Congrès s’est réuni à nouveau après que les troubles se soient calmés et a certifié la victoire électorale de Joe Biden. Trump a promis « Une transition ordonnée le 20 janvier » malgré le fait qu’il « totalement » n’est pas d’accord avec le résultat de l’élection.

