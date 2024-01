De l’inspiration à l’impact : parcourir deux décennies dans les domaines de la publicité, du design et du divertissement

CXOTaujourd’hui s’est engagé dans une interview exclusive avec Yousuf Rangoonwala, entrepreneur, stratège, divertissement, 19 ans Inde et APAC, Kakkoii Entertainment Pvt. Ltée

Qu’est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans les domaines de la publicité, du design et du divertissement, et comment votre parcours a-t-il évolué au fil des années ?

J’ai d’abord été attiré par le monde de la publicité, en 2003, après être tombé sur une campagne exceptionnelle intitulée Nike Tag. Adolescent, je pensais devenir ingénieur automobile ou présentateur de nouvelles. Mais je n’étais pas compétent dans toutes les matières scientifiques à l’école, et les histoires d’horreur que j’ai entendues sur le manque d’équilibre entre travail et vie privée dans le monde des informations télévisées m’ont conduit vers la publicité et m’ont fait penser : « Je veux penser comme ça. Comment font-ils ça?” Je voulais également explorer ma créativité et mes capacités de narration. Être président de l’AIESEC Kolkata en 2003 et participer activement aux événements universitaires m’a fait découvrir ma capacité à diriger des équipes.

Depuis près de deux décennies maintenant, mon parcours a beaucoup évolué. J’ai commencé mon parcours en tant que stagiaire. J’ai passé les 2,5 premières années de ma carrière en tant que rédacteur indépendant et chef de projet. J’écrivais alors aussi des documents de stratégie. Je me suis donc rapidement orienté vers la stratégie de publicité et de design, puis vers la stratégie de marque personnelle. Je suis un stratège de carrière. J’ai été lié aux tournages de TVC et aux marques de divertissement tout au long de mes efforts, donc entrer dans l’industrie lorsque j’ai lancé ma propre startup n’a pas été très déroutant.

Pourriez-vous partager les principes clés et les approches innovantes qui ont permis à votre travail de se démarquer dans l’industrie ?

Un aspect très important que je pratique, et qui a rendu mon travail attrayant et efficace, est que la stratégie est le courage, la stratégie est la prise de décision et la stratégie est la prévision. Vous ne pouvez pas créer de campagnes mémorables et construire des marques ou des récits si vous êtes prudent et vous comportez comme un consultant. Tu dois faire. Vous devez prendre des décisions pour les clients, ou faire des recommandations avec conviction. Vous êtes un expert. Ils attendent de vous que vous démontriez vos compétences. Soutenez le travail et la marque. Rien ni personne dans la pièce n’est plus important.

Un autre élément essentiel visible dans mon travail est que je considère chaque problème commercial ou marketing avant tout comme un problème humain. Cela change de nombreux principes critiques. Vous commencez à considérer les gens comme des êtres humains, des créatures belles et nuancées influencées par la psychologie, la culture et de nombreux autres facteurs, et pas seulement comme des consommateurs qui sont des « cibles » pour extraire de l’argent, en échange d’un produit.

J’ai également consacré du temps et des efforts à la rigueur et à l’intérêt de la recherche. J’ai évité le jargon et le langage compliqué car ils sont le refuge de ceux qui ne savent pas ce qu’ils font. La simplicité est synonyme de sophistication, et c’est difficile si vous ne la pratiquez pas. Mais vous pouvez y accéder grâce à un instinct cultivé, ce qui est encore une autre leçon que j’ai apprise et utilisée pour mon travail. Une autre raison pour laquelle mon travail a fait preuve de netteté est l’accent mis sur la pensée conceptuelle et la suppression des détails techniques inutiles. Allez droit au but et éloignez-vous de la linéarité. C’est ainsi que naît l’intérêt.

Quelques autres critères que j’ai gardés à l’esprit lors de la production de mon travail étaient l’absence de peur de l’échec, l’absence de soif de gloire et l’absence d’avidité. Et oui, j’ai toujours été ouvert à travailler avec des créatifs. Franchement, je ne sais pas ce que font les stratèges dans ce secteur s’ils ne veulent pas travailler avec des équipes créatives. Le dernier facteur que j’aimerais citer derrière le succès de mon travail est « la stratégie est la capacité de penser et d’agir, pas de lire ». Être académique ou ésotérique, dans le but d’être pseudo-intellectuel plutôt que d’être intelligent et de contribuer au travail, est une perte de temps pour chacun ; cela conduit à de mauvais récits.

Dans le contexte de Kakkoii Strategy, Communication, Design and Entertainment, pourriez-vous développer un projet ou une collaboration qui remettrait en question les méthodes traditionnelles et aboutirait à un résultat créatif et réussi ? Quels enseignements tirer de cette expérience pour repousser les limites et obtenir des résultats exceptionnels ?

Certainement. Un projet fascinant et dont nous sommes fiers est notre engagement avec l’admirable Civic Studios – une startup inspirée par Participant Media et qui se concentre sur l’amélioration de la compréhension de la démocratie parmi les jeunes Indiens à travers un contenu axé sur l’hindi et l’humour. Le défi était de rendre la notion de civisme dans la vraie vie amusante et intéressante.

Nous avons mené des recherches approfondies qu’une agence de publicité ou de design ne fait généralement pas. C’était captivant. Nous avons discuté avec des politologues et des journalistes, des humoristes, des professeurs d’éducation civique, des jeunes de la classe moyenne des métropoles et des villes indiennes de niveau 1 à 3, ainsi que des propriétaires de sociétés de marketing d’influence, ce qui a abouti à la création de la chaîne « Pocket Change » sur YouTube et Instagram. Ce projet a montré l’importance d’identifier des sources d’informations non conventionnelles, de repousser les limites de la créativité et d’utiliser l’humour pour exprimer des sujets complexes d’une manière attrayante et simple. Cela a établi l’avantage de la clarté stratégique et a rendu la recherche non seulement informative mais également précieuse pour une marque.

Parlez-nous de certaines de vos collaborations les plus remarquables et de l’impact qu’elles ont eu sur les marques avec lesquelles vous avez travaillé.



Au cours des 3,5 dernières années, nous avons travaillé avec plus de 40 marques et organisations générant des revenus compris entre 2 et 15 000 millions de dollars, ainsi que des marques personnelles de grande envergure. Nous sommes très fiers du travail que nous avons créé pour Tipsy Tiger, BeYou by Britannia, Bewakoof.com, 7Rivers by AbInbev, Niva Bupa Insurance, Save The Children, Cityflo, Mainland China, Narayana Health, Filo Edutech, Manthan International School, Dainik Bhaskar, Learnaut, Alankari Sarees et bien d’autres.

Une marque avec laquelle j’aimerais mettre en avant notre relation et notre travail est BeYou. Il s’agit de la première barre protéinée et énergétique de Britannia, et nous avons été partenaires dans son introduction et maintenant dans sa construction, depuis sa naissance. Bien qu’il s’agisse d’une marque exclusivement numérique au sein d’une entité colossale comme Britannia, notre travail stratégique et créatif a attiré l’attention de la direction, en raison de l’acuité et du courage dont nos clients et nous avons fait preuve. BeYou est un exemple impressionnant de clarté, de conviction et d’attention portée au récit de la marque.

J’aimerais également parler de l’objectif de la marque et de l’initiative de conception que nous avons lancée pour la Manthan International School à Hyderabad. C’est l’un de nos exercices les plus appréciés. Chaque étape a été une joie : la profondeur et la variété des recherches que nous avons réalisées, le changement stratégique que nous avons introduit dans l’éducation en Inde du « résultat » aux « perspectives » et l’expression de l’accent mis par Manthan sur l’authenticité de chaque enfant. Tout cela a conduit à la merveilleuse nouvelle identité de marque que nous avons créée, qui est le premier système de logo flexible en Inde. Latheesh Lakshman, un ancien collègue et artiste mandaté par la Biennale de Kochi, a guidé le projet de conception pour nous.

Nous sommes l’une des rares agences de personal branding en Inde, à disposer de sa propre méthode stratégique exclusive pour cette tâche.

Quels conseils donneriez-vous aux futurs professionnels dans les domaines de la publicité et du divertissement ?

Beaucoup. Je vais commencer par recommander, cultivez votre instinct pour être intéressant, et pas juste. C’est une affaire intéressante. Observez les gens, la vie et votre environnement. Ensuite, identifiez les meilleurs du secteur et essayez de travailler avec eux autant que possible, dès le début de votre carrière, afin que votre apprentissage soit plus rapide.

Je suggère également d’envisager votre carrière par étapes de 4 ou 5 ans chacune, en vous concentrant sur l’apprentissage, puis en créant des marques, en comprenant comment être un leader et, éventuellement, en devenant un entrepreneur. Restez engagé et fidèle aux organisations.

Attendez-vous à ce qu’une entreprise vous traite humainement et démontre également ces valeurs envers l’entreprise ; ne considérez pas cela comme « juste un travail » et partez quand ce sera votre tour. S’il vous plaît, soyez humble et confiant, sans droit. Enfin, n’oubliez jamais qu’il faut toujours continuer à apprendre et ne pas se comporter comme un « je-sais-tout ». Soyez frais dans vos réflexions et soyez courageux.