De l’inscription à la salle de sport à la gestion de l’entreprise

Gonzalez s’est lancé dans un voyage pour relancer la marque, et sa résilience et sa vision stratégique ont conduit à une reprise réussie. Aujourd’hui, Barry’s est à nouveau rentable, avec des revenus annuels dépassant les 100 millions de dollars, selon l’entreprise.

« Voici cette entreprise à laquelle j’ai consacré ma vie et dans laquelle j’ai tant investi – pas même financièrement mais émotionnellement. Tout signifiait tellement pour moi », déclare Gonzalez. « C’était horrible, et la période la plus difficile de ma vie. »

« Je me suis présenté [to my first class one] Samedi matin et 10h00, c’était plein à craquer », dit Gonzalez. « Mais j’ai eu la meilleure expérience de ma vie. Mes murs se sont effondrés dans les cinq premières minutes, tout le monde était sympathique. Les clients étaient, vous savez, juste entourés de personnes partageant les mêmes idées. »

En 1998, l’entrepreneur Barry Jay a créé le premier Barry’s Bootcamp à West Hollywood. Sa vision était de transformer l’industrie du fitness en fusionnant l’atmosphère vibrante d’une boîte de nuit avec la rigueur d’un entraînement de haute intensité : alors que la musique de danse forte jouait et que les lumières rouges brillaient, les participants alternaient entre la course sur tapis roulant et l’haltérophilie.

« En plus de ma carrière d’acteur, j’étais agent immobilier, massothérapeute, serveur. Je veux dire, j’ai probablement eu cinq ou six carrières différentes en peu de temps », explique Gonzalez. « Mais je savais ce que c’était que d’aimer absolument ce que je faisais, et que le travail ne ressemble pas à du travail. Et je n’allais pas m’arrêter tant que je n’aurais pas retrouvé ça. »

Gonzalez était animé par le désir de contribuer à la croissance de l’entreprise. « Pour les cinq prochaines années, [I’d ask]’Quand me permettrez-vous d’investir et de faire évoluer l’entreprise ?’ [And] après cinq ans à dire cela, je suis entré dans le bureau… avec les autres investisseurs, et j’ai dit : « Je vais faire ça avec vous, ou sans vous ». Alors vous faites le choix. Prendre mon argent. Laissez-moi faire. Et ils ont dit, ‘D’accord.' »

« Tu es un DJ, tu divertis les gens, tu travailles dans la salle, tu dois être bon avec les relations. C’était donc un rôle parfait pour moi. Et c’est vraiment comme ça que j’aime me faire les dents et avoir, tu savoir, encore plus obsédé par l’entreprise », dit Gonzalez.

« J’ai vraiment tout sacrifié. Et il y avait un monde où si ça ne marchait pas, je serais, vous savez, sans abri dans la rue sans argent et probablement plus fiancé. Vous savez, ça aurait pu devenir très mauvais, » il dit.

De telles ambitions ont eu un coût personnel. Gonzalez a pris la décision difficile de tirer parti de sa maison comme capital pour l’entreprise et, bien qu’il vienne de se fiancer, de déménager à New York pour diriger l’ouverture du premier emplacement de Barry dans la Big Apple.

« J’ai appris toutes les facettes de l’entreprise et, grâce à cela, j’ai pu visualiser son potentiel, puis mettre en œuvre cette vision », déclare Gonzalez. « Je suis également devenu un investisseur, mettant chaque dollar et chaque centime que j’avais (ou que je pouvais exploiter) dans la vision que j’avais pour Barry’s. »

Au fil des ans, Gonzalez a travaillé dur pour gravir les échelons, passant d’instructeur, de gestionnaire et de directeur des opérations à COO et maintenant PDG.

Aujourd’hui, Gonzalez dirige une équipe de 1 400 employés chez Barry’s (la société a supprimé « Bootcamp » de son nom en 2019), avec 84 studios répartis dans 14 pays. Son fiancé d’alors, Jonathan, est devenu son mari et ils ont deux enfants ensemble, Francesca et Jake.

« Je me suis assuré d’embaucher les bonnes personnes pour chaque rôle, en réunissant toutes les fonctions en interne afin que nous puissions commencer à faire évoluer l’entreprise sans compromettre la marque ou l’expérience », dit-il. « Nous avons investi dans une infrastructure numérique, développé les meilleures pratiques d’optimisation des studios et commencé stratégiquement à ouvrir davantage de studios Barry à travers le pays et le monde. »

Le Bootcamp de Barry a sans doute contribué à lancer la tendance du fitness boutique, désormais un marché mondial concurrentiel de 50 milliards de dollars par an, selon Azoth Analytics.

Gonzalez attribue sa solide éthique de travail et sa foi inébranlable dans le rêve américain aux influences de son père, un réfugié cubain, et de sa mère, une immigrante italienne. Leur chaleur et leur soutien lui ont également permis de s’exprimer plus facilement.

« Je me souviens que nous aimerions nous promener dans le centre-ville de Chicago [growing up], et nous verrions un couple gay se tenir la main. Et mon frère ou quelqu’un pourrait être comme, ‘Oh, regarde ça!’ Et ma mère se tournait vers nous, nous grondait et disait : ‘C’est de l’amour. C’est beau.’ Alors je savais que je savais en grandissant que ma mère m’accepterait quoi qu’il arrive », se souvient Gonzalez.

Son père, quant à lui, a géré la situation avec humour. « Il n’a pas du tout réagi [when I came out]. Et il m’a regardé et dit, oui, j’ai vu « Brokeback Mountain ». C’était comme, ‘Bonne conversation. Je t’aime. Fais-moi un câlin. Et nous avons continué. »