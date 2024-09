« De l’industrie aux loisirs » : la nouvelle fresque de Thessalon illustre les racines étonnantes de la ville

Des mois après avoir failli mourir d’un anévrisme cérébral, l’artiste sudburyoise Monique Legault est revenue à son art et a peint un panorama coloré sur l’hôtel de ville de la ville.

Monique Legault est une artiste qui travaille depuis 30 ans et qui est à la tête de plus de 1 000 projets divers dans le nord de l’Ontario, mais son travail le plus récent, à une heure à l’est de Sault, est peut-être le plus inspirant.

Originaire de Sudbury, il a récemment peint les touches finales d’une fresque murale géante sur le côté de l’hôtel de ville de Thessalon, une représentation qui met en valeur l’histoire légendaire de la ville, de son ancien pont tournant aux embâcles de bois le long de la rivière.

Diagnostiquée d’un anévrisme cérébral en octobre 2023, la capacité de Legault à continuer d’impressionner les locaux avec son travail époustouflant a été sérieusement remise en question, et une mission comme celle de Thessalon semblait impossible il y a quelques mois.

L’artiste de 45 ans a subi une opération chirurgicale à Toronto en février dernier. SooAujourd’hui Ses chances de survie dépendaient d’un tirage au sort.

« On m’a donné 50 % de chances de survivre à l’opération », a-t-elle déclaré. « Je ne pensais pas que j’y survivrais ; j’étais sûre que j’allais mourir. Si j’y survivais, je ne pensais pas que j’allais peindre à nouveau. »

Comme SooAujourd’hui site soeur Sudbury.com signalé le mois dernierEn mai, Legault peignait à nouveau.

« Je me sens tellement mieux », a-t-elle déclaré. « On m’a dit que j’allais bien et que tout allait bien maintenant. Le fait que je puisse à nouveau peindre maintenant est incroyable. Je veux m’assurer de faire tout ce que je peux avant de ne plus pouvoir le faire. »

Prête pour son premier grand projet depuis l’opération, Legault a été dirigée par une amie vers une publication sur les réseaux sociaux que la ville de Thessalon avait faite cet été, qui mentionnait qu’elle recherchait un artiste pour l’aider à concevoir et à peindre une murale sur le côté de son bâtiment municipal.

Elle a envoyé à la ville son projet initial et, ensemble, les deux parties ont convenu d’un projet qui mettrait en valeur l’histoire de Thessalon, ainsi que ses activités récréatives.

« J’étais vraiment ravie de cette collaboration », a-t-elle déclaré. « J’ai adoré le fait qu’ils aient pu exprimer leur opinion sur ce qu’ils espéraient voir. J’ai eu la chance de pouvoir travailler avec les clients et de comprendre les choses de cette façon. C’était vraiment un effort combiné avec la ville. »

Durant la phase de conception, la ville a parcouru ses archives et a trouvé plusieurs anciennes images de la région qui ont servi d’inspiration pour le projet.

Sur le côté gauche de la murale, Legault a peint deux femmes qui démantèlent un embâcle sur la rivière de la ville. La représentation est basée sur un événement réel qui a été photographié le 2 juillet 1941.

« J’adore ce moment-là », a-t-elle déclaré. « C’était pendant la guerre, donc ce n’étaient pas des hommes qui faisaient le travail, mais des femmes. Pour moi, cela signifiait quelque chose. »

Peint au-dessus de l’embâcle se trouve le pont tournant, autrefois très important pour la ville, qui a été construit à l’origine pour permettre aux hommes de la rive ouest de la rivière de se rendre au travail à la Saginaw Lumber Co. Le pont a été emporté par la fonte des glaces au printemps 1938.

Une ancienne ferme est également représentée à l’arrière-plan.

Sur le côté droit de la fresque, le pont rouge emblématique de Thessalon se dresse fièrement au-dessus de la rivière, sur laquelle on voit un pêcheur faire une grosse prise tandis qu’un autre homme est peint en train de faire du kayak.

Mesurant 12 pieds de haut sur 70 pieds de large, cette murale est la quatrième plus grande œuvre sur laquelle Legault ait jamais travaillé.

Bien que le projet n’ait pas de nom précis, Legault en a élaboré le slogan : « De l’industrie au loisir ».

« C’est à peu près ce qu’est devenue Thessalon aujourd’hui », a-t-elle déclaré. « C’était au départ une ville industrielle, et maintenant c’est une ville de loisirs. »

« J’en suis vraiment ravie », a-t-elle ajouté. « C’est une œuvre formidable car elle est très historique. De plus en plus de gens viennent dans la ville, qui n’ont pas commencé par là, et ils peuvent ainsi partager cette histoire. »

La fresque, qui a nécessité neuf jours de travail, a reçu des critiques élogieuses de la part des citoyens, y compris du maire de la ville, Bill Rosenberg.

« Nous avons eu la chance d’avoir un artiste aussi talentueux pour capturer une partie de l’histoire de la ville de Thessalon, à travers des embâcles, un pont tournant et l’emblématique pont rouge et transformer un vieux mur de blocs en une œuvre d’art accrocheuse », a-t-il écrit à SooAujourd’hui« Merci aux comités, au personnel et au conseil d’avoir fait avancer ce projet et d’autres pour créer un endroit agréable où vivre et accueillir les visiteurs dans notre ville. »

Legault a souligné qu’elle avait été impressionnée par l’hospitalité et l’aide qu’elle a reçues pendant qu’elle travaillait au centre-ville, de la part de résidents de tous âges.

« Le deuxième jour, des gens du coin sont venus me rendre visite », a-t-elle déclaré. « À la fin, quatre autres personnes travaillaient avec moi. Il y avait un jeune garçon nommé Josh qui était là tous les soirs pour m’aider à charger tout le matériel dans la remorque. Ensuite, une fille nommée Annie était là pour appliquer la couche de base avec moi également. »

« C’était merveilleux d’avoir de l’aide », a-t-elle ajouté. « Si je n’avais pas eu d’aide, j’aurais certainement passé deux semaines là-bas. Les gens sont vraiment merveilleux là-bas. »