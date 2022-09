De l’incendie de Windsor à la honte de Fergie et DEUX scissions royales – 1992 était vraiment l’Annus Horribilis de la Reine

SA voix rauque de grippe, la reine a résumé la pire année de son règne avec un euphémisme typique.

Lors d’une soirée de novembre dans la splendeur du XVe siècle du Guildhall de Londres, elle a déclaré aux invités réunis pour célébrer son 40e anniversaire en tant que monarque : « 1992 n’est pas une année sur laquelle je reviendrai avec un plaisir non dilué.

L’année la plus difficile du long règne de la reine est largement considérée comme 1992

“Selon les mots d’un de mes correspondants les plus sympathiques, cela s’est avéré être une annus horribilis.”

L’horrible année avait mal commencé – et ne faisait qu’empirer.

En janvier, à Sandringham, elle a été confrontée à son fils préféré, le prince Andrew, et sa femme lui disant que leur mariage était presque terminé.

La rencontre fut brève et douloureuse. Sarah Ferguson a écrit plus tard : “Elle m’a demandé de reconsidérer, d’être forte et d’aller de l’avant.”

Le couple a accepté de retarder toute décision de six mois.

Mais plus tard ce mois-là, des photos embarrassantes de la duchesse d’York en vacances avec son amant playboy texan Steve Wyatt ont été publiées, conduisant à une séparation légale en mars.

Pendant ce temps, la « guerre des Pays de Galles » occupait également les premières pages.

Charles et Diana avaient vécu des vies relativement séparées depuis le milieu des années 1980 tout en essayant de maintenir un spectacle de solidarité publique.

Cela craquait maintenant.

En Inde en février, Diana a fait une déclaration à peine voilée sur l’état de son mariage en allant seule visiter le Taj Mahal – le grand monument de l’amour – pendant que Charles était à une réunion d’affaires.

Elle a déclaré aux journalistes que la visite avait été “très apaisante” et lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle voulait dire, elle a répondu: “Déterminez cela par vous-même.”

En avril, le divorce de la princesse Anne avec Mark Phillips a été officialisé. Tout au long de ces drames, il n’y avait eu aucune critique de la reine, mais il était clair que la marque royale souffrait.

Elle et le duc d’Édimbourg ont senti le changement dans l’air lors d’une visite en Australie en février, où leur accueil n’a été que tiède.

L’épouse du premier ministre australien a même refusé de faire la révérence.

Philip, toujours le gardien des affaires familiales, a dit à Diana, dans les termes les plus gentils possibles, et à Sarah plus franchement, que leur comportement nuisait à la monarchie.

Mais le pire était encore à venir, même si son complot avait commencé l’année précédente.

Comme l’écrit l’expert royal Robert Lacey : “Le tournant dans l’histoire de la monarchie moderne s’est produit dans un café des transports à North Ruislip à l’été 1991.”

Au-dessus du bacon et des œufs, le Dr James Colthurst, l’ami de Diana depuis son adolescence, avait déversé le catalogue des griefs conjugaux de la princesse au journaliste Andrew Morton.

Il a proposé que Morton écrive un livre avec l’aide secrète de la princesse ainsi que le témoignage officiel de la famille et des amis qu’elle autoriserait à parler.

Le 7 juin 1992, le premier extrait de la sérialisation de Diana: Her True Story est paru dans The Sunday Times, et aucun détail de l’agonie qui se passait à l’intérieur du mariage n’a été épargné.

Le samedi suivant, Diana se tenait à côté de sa belle-mère sur le balcon du palais de Buckingham pour Trooping the Colour, l’air comme si de rien n’était.

L’effondrement du mariage du prince Charles avec la princesse Diana a fait des ravages sur le monarque

La semaine suivante, à Royal Ascot, la tension était au rendez-vous.

Le prince Philip a snobé Diana à la vue de tous dans l’enceinte royale, mais au moins la princesse de Galles était là. Fergie ne l’était pas.

Elle a été socialement bannie – puis a embarrassé la reine en se tenant avec ses filles à Windsor Great Park pour regarder la procession royale en route vers les courses.

Alors que le monde léchait le livre de Morton, la question a de nouveau été soulevée de la séparation de Charles et Diana.

Mais ne voulant pas faire face aux implications constitutionnelles, la reine s’est rabattue sur sa solution préférée – une période de réflexion de six mois.

Mais August lui a apporté une double dose de problèmes.

Sa colère m’a blessé au cœur

Elle était en vacances à Balmoral lorsque des photos ont été publiées d’une duchesse d’York aux seins nus au bord d’une piscine pendant que son «conseiller financier» John Bryan lui suçait les orteils.

Pire encore, Fergie était à Balmoral avec ses filles Béatrice et Eugénie lorsque l’histoire a éclaté. La reine, se souvient-elle, était “furieuse”.

Elle n’a pas crié ni crié – ce n’était pas sa façon de faire. Au contraire, elle était froide et abrupte alors qu’elle réprimandait sa belle-fille pour avoir exposé la monarchie à un tel ridicule.

Fergie a déclaré plus tard: “Sa colère m’a blessé au cœur.”

Mais pour le bien des enfants, elle a été forcée de passer trois jours plus humiliants à Balmoral avant de retourner dans sa maison louée à Wentworth, Surrey.

À la fin de la semaine, c’était au tour de Diana de tomber sous le fouet – avec des conséquences bien plus importantes pour la famille – lorsque The Sun a publié une transcription d’un appel téléphonique vieux de trois ans entre elle et son ami James Gilbey.

La liaison de Sarah Ferguson avec un autre homme a également émergé en 1992

Il l’appelait Squidgy ou Squidge, ainsi que darling, constamment pendant l’enregistrement, qui comprenait des échanges comme celui-ci :

Gilbey : Squidgy, embrasse-moi. Oh mon Dieu. C’est tellement merveilleux, n’est-ce pas, ce genre de sensation. Vous n’aimez pas ça ? Diana : J’adore, j’adore.

Plus dramatiquement, Diana a qualifié son mariage de “torture”, a parlé de sa dépression et a déploré son traitement par The Firm, “Après tout ce que j’ai fait pour cette putain de famille”.

Dans une conversation en larmes après la publication, Diana a tenté de persuader la reine qu’elle était piégée et a laissé entendre sombrement qu’elle croyait que certains des courtisans de sa belle-mère conspiraient pour la discréditer.

La reine a rejeté cela comme un non-sens, sa patience éprouvée avec Diana s’épuisant.

Mais Sa Majesté et le prince Charles s’accrochaient à l’espoir que le mariage puisse être sauvé et les plans se sont poursuivis pour le voyage du couple en Corée du Sud début novembre.

Ce fut, comme prévu, une catastrophe. Il y avait là, aux yeux de tous, un couple qui ne pouvait plus se voir. La presse les a surnommés “Les Glums”.

Le 13 novembre, des extraits d’un autre enregistrement illicite d’un appel téléphonique, le soi-disant Camillagate Tape, ont été publiés.

Seules quelques lignes ont été révélées, mais elles ont suffi à confirmer que Charles avait une relation adultère avec l’ancienne flamme Camilla Parker Bowles.

Charles lui a dit : « Je t’adore », et a ajouté : « Ta grande réussite est de m’aimer.

À l’époque, le Daily Mirror avait déclaré que le reste de la conversation était “trop ​​grossier” pour être rapporté.

Ce n’est qu’en janvier de l’année suivante que la pleine valeur de la transcription a été révélée : Charles : Oh, mon Dieu. Je vais juste vivre à l’intérieur de ton pantalon ou quelque chose comme ça. Ce serait beaucoup plus simple !

Camilla : Tu vas te transformer en quoi, une culotte ? Oh, tu vas revenir en culotte.

Charles : Ou, à Dieu ne plaise, un Tampax. Juste ma chance!

Quelques jours après la première histoire de Camillagate, Charles a organisé un week-end de tournage à Sandringham avec William et Harry.

Diana a refusé d’y aller et a dit à Charles qu’elle emmenait les garçons à Windsor.

Charles a craqué et a téléphoné à la reine.

Lorsque Sa Majesté a de nouveau plaidé pour la patience, il a abandonné l’entraînement de toute une vie et a crié à sa mère : « Tu ne réalises pas ? Elle est folle, folle et folle ! », et a raccroché le combiné.

La famille royale partait en fumée – et moins d’une semaine plus tard, cette métaphore est devenue littérale. Le 20 novembre 1992 – le 45e anniversaire de mariage de la reine et de Philip – le château de Windsor a été englouti par les flammes.

L’incendie s’est déclaré à 11h30 lorsqu’une lampe de restaurateur a mis le feu à un rideau. Les flammes se sont rapidement propagées dans les appartements d’État, y compris le St George’s Hall.

Un château de Windsor dévasté par le feu cette année-là également

Les restes calcinés de la maison de la reine après l’incendie

De vastes zones du château ont été détruites mais, heureusement, comme le recâblage et d’autres travaux étaient en cours à l’époque, la plupart des œuvres d’art et des objets de valeur avaient été entreposés.

Le prince Andrew, qui contrairement à la reine et au prince Philip était là à l’époque, a organisé une chaîne humaine pour faire ressortir les trésors qui étaient encore en place.

Ils ont réussi à sauver toutes les pièces sauf deux : un buffet en palissandre et un immense tableau de 1798 de George III par Sir William Beechey.

Un coin du château – forteresse de la monarchie pendant près de 1 000 ans – avait été presque réduit à des décombres fumants. Le lendemain après-midi, la reine a inspecté les dégâts, une petite silhouette choquée dans un imperméable à capuchon.

Il y a eu une vague de sympathie pour elle, mais le 22 novembre, l’ambiance s’est transformée en colère lorsque le gouvernement a annoncé qu’il paierait la facture de la restauration, qui devrait coûter entre 20 et 40 millions de livres sterling.

Tout au long de l’année, il y avait eu des rumeurs sur les dépenses de la monarchie pour le contribuable et sur l’exemption de la reine du paiement de l’impôt. Le projet de loi pour réparer ce qui était un palais privé était pour beaucoup la dernière goutte.

Dans son discours au Guildhall du 24 novembre, la reine a répondu: «Nous faisons tous partie du même tissu de notre société nationale et. . . l’examen minutieux, par une partie de l’autre, peut être tout aussi efficace s’il est fait avec une touche de douceur, de bonne humeur et de compréhension.

Deux jours plus tard, le Premier ministre John Major a annoncé qu’elle commencerait à payer de l’impôt sur le revenu.

Elle assumerait également la responsabilité de payer les dépenses de la plupart des membres de la famille royale inscrits sur la liste civile, les contribuables ne finançant qu’elle, le prince Philip et la reine mère.

Le monarque tient sa main sur son visage alors qu’un pompier l’escorte dans le parc du château de Windsor endommagé par le feu

Finalement, 70% du coût des travaux de réparation de 36,5 millions de livres sterling à Windsor ont été couverts en ouvrant le palais de Buckingham aux visiteurs payants et en facturant un droit d’entrée dans l’enceinte du château.

La reine a également ajouté 2 millions de livres sterling supplémentaires de son propre argent.

Mais l’annus horribilis n’était pas terminée. Le 9 décembre, John Major s’est présenté aux Communes et a déclaré: “Il est annoncé depuis le palais de Buckingham qu’avec regret, le prince et la princesse de Galles ont décidé de se séparer.”

La reine n’a pas regardé le Premier ministre à la télévision, au lieu de cela, elle a promené ses corgis.

À son retour, un membre du personnel a déclaré à quel point il était désolé d’apprendre la nouvelle.

La reine a répondu: “Je pense que vous trouverez que tout est pour le mieux.”