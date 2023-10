De l’IA aux robots bouchers, l’automatisation de l’industrie du conditionnement de la viande n’est pas simple

L’industrie agricole canadienne a introduit beaucoup les nouvelles technologies au cours de la dernière décennie, depuis les systèmes de données indiquant aux agriculteurs quand pulvériser, semer et récolter leurs champs jusqu’aux machines à traire robotisées et à l’IA pour créer les installations idéales pour élever des grillons.

Les usines de transformation de la viande progressent également, mais pas aussi vite.

L’intelligence artificielle, l’automatisation et la robotique remodèlent de nombreux pans de l’économie, et les experts affirment que le secteur de la transformation de la viande pourrait bénéficier d’une technologie améliorée pour surmonter les pénuries de main-d’œuvre, améliorer la sécurité alimentaire et rester compétitif face à des alternatives telles que les protéines végétales.

Pourtant, le changement a été lent.

« Nous sommes à la traîne à bien des égards », a déclaré Andreas Liris, directeur de l’information et de la technologie chez Maple Leaf Foods. « Nous réalisons de petits investissements, mais nettement en retard par rapport à certains autres secteurs. »

Le secteur manufacturier, y compris les usines automobiles, s’appuie sur la robotique depuis plusieurs années, mais mettre un boulon dans une voiture est très différent de travailler avec de la viande, puisqu’il n’y a pas deux animaux identiques.

L’un des défis consiste à reproduire l’œil et le toucher humains. Jusqu’à présent, les bouchers robotisés ne sont pas capables de réaliser des coupes précises et peuvent également avoir du mal à faire la différence avec précision entre la peau, la graisse, les os et la viande dans les installations de poulet et de dinde.

« Très difficile, mais cela s’améliore. Les robots deviennent de plus en plus tactiles », a déclaré Liris.

Assez dur

Les entreprises font des progrès, par exemple en utilisant la robotique pour transporter des carcasses d’animaux lourds au sein d’une installation, pour empiler et déplacer des cartons pour la livraison et pour optimiser les charges de transport afin de réduire la quantité de camionnage.

Au cours des dernières années, Maple Leaf a commencé à utiliser des capteurs sur ses camions pour suivre la température et l’humidité des troupeaux de poulets, d’une ferme à une installation. Cette technologie contribue à améliorer le bien-être des animaux et la qualité de la viande, a déclaré Liris.

Les équipements robotisés ne sont toujours pas capables de déchiffrer correctement la peau, la viande, les os et la graisse des volailles. (Bryan Eneas/CBC)

Plusieurs startups canadiennes tentent de développer des solutions pour moderniser le secteur, notamment P&P Optica, basée à Waterloo, qui utilise imagerie hyperspectrale et l’intelligence artificielle pour comprendre la chimie alimentaire à mesure que la viande se déplace le long de la chaîne de production.

Après avoir développé une technologie d’imagerie sophistiquée, le défi suivant consistait à garantir que l’équipement était suffisamment durable pour fonctionner à des températures froides et résister au jet d’eau chaude savonneuse à haute pression lors de la désinfection d’une installation.

« Comment installer un système optique très fragile dans une usine de fabrication que vous devez nettoyer quotidiennement ? » a déclaré Olga Pawluczyk, directrice générale de P&P Optica. « Vous devez le nettoyer de manière à ce qu’aucune salmonelle, listeria ou E. coli ne se développe dans la plante. Ce n’est pas un environnement doux, permettez-moi de le dire ainsi. »

L’entreprise a désormais installé ses équipements dans 10 installations de conditionnement de viande en Amérique du Nord. La technologie d’imagerie détecte et mesure les quantités de protéines, d’eau et de graisse, tout en remarquant tous les contaminants, tels que les débris de plastique qui pourraient se détacher d’un tapis roulant.

Malheurs du travail

Le secteur de la transformation de la viande a toujours été à forte intensité de main-d’œuvre et pourvoir ces postes constitue un défi constant. Les emplois mal rémunérés sont souvent indésirables, car les ouvriers dans les usines répètent les mêmes mouvements avec des couteaux et des scies pour désosser et découper le bétail.

Selon les experts, introduire l’IA, l’automatisation et la robotique dans les installations de transformation de la viande est difficile, en grande partie parce que la matière première est variable, puisqu’il n’y a pas deux animaux identiques. (Jean-François Blanchet/Radio-Canada)

Au début de la pandémie de COVID-19, les installations de transformation de la viande ont été durement touchées, car le virus se propageait facilement entre les travailleurs se tenant côte à côte. La pandémie a mis en évidence la dépendance de l’industrie à l’égard de ces travailleurs, alors que de nombreuses fermetures d’usines ont interrompu l’approvisionnement en viande des épiciers et fait grimper les prix.

« L’un des points de pression que ressent l’industrie, à savoir la main-d’œuvre, pourrait être atténué par des investissements dans la technologie », a déclaré Mike von Massow, économiste alimentaire à l’Université de Guelph.

« Ces problèmes vont s’aggraver avec le temps », a-t-il déclaré, décrivant comment la réduction de l’intensité de main-d’œuvre dans le secteur pourrait contribuer à modérer la hausse des prix des denrées alimentaires, bien que de nombreux autres facteurs aient également un impact sur les prix sur les étagères des épiceries.

Certains acteurs du secteur considèrent la technologie comme la solution pour atténuer la pression sur le travail, tandis que d’autres envisagent des robots aidant les travailleurs, sans les remplacer.

Une technologie qui pourrait réduire les besoins en main-d’œuvre d’une installation est en cours de développement par Michael Ngadi, professeur de génie des bioressources à l’Université McGill et fondateur de MatrixSpec Solutions. Au cours des 10 dernières années, il a développé un outil permettant de détecter la quantité de gras ou de persillage dans un morceau de porc. Les Nord-Américains préfèrent généralement les aliments faibles en gras, tandis que certains pays asiatiques privilégient les aliments riches en gras.

Actuellement, les travailleurs sont formés pour évaluer la quantité de graisse sur la chaîne de transformation, a déclaré Ngadi, mais une combinaison d’apprentissage automatique et d’IA pourrait être plus fiable.

« Si vous avez quelqu’un qui a travaillé environ huit heures simplement pour regarder des produits à base de porc, à un moment donné, naturellement, l’efficacité de cette personne pourrait en fait diminuer. Ou simplement quelqu’un qui a mal à la tête ou qui passe une mauvaise journée et vous pouvez avoir ces problèmes. « , a déclaré Ngadi.

Meilleure coupe, meilleurs profits

MatrixSpec Solutions est l’une des nombreuses startups recevant un financement du Réseau canadien d’automatisation et d’intelligence agroalimentaire (CAAIN), un organisme à but non lucratif soutenu par le gouvernement fédéral.

Un autre projet bénéficiant d’un soutien financier est Mode40, qui vise à améliorer les marges bénéficiaires des transformateurs de viande, tout en réduisant leur consommation d’énergie.

L’une des technologies de l’entreprise basée à Steinbach, au Manitoba, utilise les données et l’IA pour déterminer comment refroidir de manière optimale une carcasse d’animal de la manière la plus économe en énergie.

De plus, une mauvaise température peut accroître la difficulté de réaliser des coupes précises, a déclaré Cameron Bergen, PDG de Mode40, expliquant comment la viande peut être raide si elle est trop froide et glissante si elle est trop chaude.

Faire une mauvaise coupe peut entraîner une diminution de la vente de viande à un prix supérieur (comme le steak ou la côte de bœuf) et une plus grande quantité de viande vendue à une valeur bien moindre (dans le bœuf haché ou les saucisses).

Les équipements robotisés doivent être capables de réaliser des coupes précises pour ne laisser aucune viande sur un os, tout en étant suffisamment solides pour déplacer de gros morceaux de viande. (Brian Higgins/CBC)

« Cela ne représente peut-être que des quartiers pour cette viande, mais lorsque vous êtes dans une installation qui transforme un million ou deux millions d’animaux ou plus par an, ces quartiers par viande totalisent des dollars par carcasse. Et ces dollars par carcasse s’ajoutent jusqu’à des impacts significatifs pour l’industrie », a-t-il déclaré.

Les progrès technologiques dans l’ensemble du secteur de la transformation de la viande sont importants pour l’industrie agricole au sens large et pour l’économie nationale, a déclaré von Massow. Les exportations canadiennes de bœuf valaient à elles seules 4,7 milliards de dollars en 2022.

Avec l’essor de la viande cultivée en laboratoire et des protéines végétales, les enjeux sont élevés pour que le secteur de la transformation de la viande devienne plus efficace, a-t-il déclaré. Le secteur adopte l’innovation, mais jusqu’à présent, a-t-il déclaré, le rythme du changement n’a pas été assez rapide.

« Je ne connais aucun endroit où il existe des entreprises qui disposent d’une technologie vraiment de pointe – pardonnez le jeu de mots – dans une usine de conditionnement de viande », a-t-il déclaré.