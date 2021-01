Le Dr V Shanta, oncologue renommé et président de l’Institut du cancer est décédé mardi matin dans un hôpital privé de Chennai. Elle avait 93 ans. Shanta est connue pour sa contribution exceptionnelle aux soins contre le cancer.

Le défunt médecin a été transporté à l’hôpital tard dans la soirée lundi après s’être plaint de douleurs thoraciques. Elle avait un bloc massif qui ne pouvait pas être enlevé et est décédée vers 3 h 55.

Mais qui était le Dr Shanta qui a aidé à construire l’Institut du cancer? De l’unité d’oncologie pédiatrique à l’exemption de droits des médicaments anticancéreux, le Dr Shanta a apporté des contributions majeures aux soins contre le cancer en Inde.

Le fil Twitter suivant répertorie certaines de ses interventions remarquables dans le traitement du cancer en Inde.

Certains des principaux impacts du regretté Dr. V. Shanta Cancer Institute Chennai dans le traitement du cancer en Inde comprennent: 1. Exemption de droits pour les médicaments anticancéreux 2. Voyage gratuit pour les patients atteints de cancer dans les trains et les bus 3. Faire du cancer une maladie à déclaration obligatoire dans le TN.4. Première machine au cobalt en Inde. – Venkatraman Radhakrishnan (Venky) (@venkymd) 19 janvier 2021

Son travail dans l’étude des soins du cancer lui a valu plusieurs prix, dont le Magsaysay Award, Padma Shri, Padma Bhushan et Padma Vibhushan. En fait, Shanta était issu d’une famille de lauréats du prix Nobel comme Sir CV Raman et Subrahmanyan Chandrasekhar. Shanta a terminé son MBBS en 1949, DGO en 1952 et MD, en obstétrique et gynécologie en 1955. Cette année-là, elle a rejoint le tout jeune Institut du cancer,

qui a été créé en 1954 par le Women’s Indian Association Cancer Relief Fund, en tant que médecin résident. Elle a pris le poste au lieu de rejoindre l’hôpital pour femmes et enfants de Chennai en tant que chirurgienne assistante.

D’un hôpital de chalet avec 12 lits, elle a aidé à établir le Centre de cancérologie

stature internationale avec le Dr Krishnamurthi.

Elle a été à l’origine du premier registre du cancer en Inde et a été la pionnière dans plusieurs aspects, notamment le lancement du premier programme de dépistage du cancer en Inde en plus de créer la première unité d’oncologie pédiatrique à l’institut.

«Elle a également commencé l’oncologie pédiatrique en tant que spécialité en Inde et a contribué de manière significative à l’avancement de la spécialité. La première unité d’oncologie pédiatrique en Inde a été créée au Cancer Institute en 1960. Elle a été la première oncologue pédiatrique en Inde,» Dr Venkatraman Radhakrishnan, Médecin et oncologue pédiatrique a déclaré.