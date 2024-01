De l’hôpital à une tente en quelques heures – qu’est-ce que c’est d’accoucher à Gaza maintenant : NPR

basculer la légende AFP via Getty Images

C’est ainsi que Tess Ingram du Fonds des Nations Unies pour l’enfance – ou UNICEF – décrit le monde que rencontrent les nouveau-nés à Gaza. Ingram a récemment passé une semaine à observer les conditions dans deux hôpitaux.

L’UNICEF estime qu’environ 20 000 bébés sont nés à Gaza depuis qu’Israël a commencé son offensive là-bas en réponse à l’attaque du Hamas du 7 octobre. Seul un tiers environ des hôpitaux du territoire fonctionnent encore partiellement, et Ingram affirme que les femmes enceintes ont du mal à accéder aux services médicaux les plus élémentaires.

Elle a parlé à Sarah McCammon de NPR de ce qu’elle a vu au sol.

Cette interview a été légèrement modifiée pour plus de longueur et de clarté.

Faits saillants de l’entretien

Tess Ingram : Les soins que les gens peuvent recevoir sont incroyablement limités. Les hôpitaux sont bondés parce qu’il y a tellement de personnes dans le besoin, à la fois à cause des blessures de guerre mais aussi à cause de maladies préexistantes. [for which they] doivent continuer à recevoir des traitements et, bien sûr, les femmes qui accouchent et les soins dont leurs nouveau-nés ont besoin.

J’ai parlé à une femme qui vivait dans la zone centrale de Gaza. Et lorsque sa maison a été touchée, son mari est resté enseveli sous les décombres pendant plusieurs jours et son bébé a cessé de bouger en elle. Et elle a dit qu’elle n’avait pas pu passer un scanner ni aucune sorte d’évaluation de l’état du bébé.

Quand je l’ai rencontrée, c’était un mois après ce terrible incident. Et elle a confirmé que son mari avait heureusement été secouru et qu’il allait bien, mais elle était sûre que leur bébé était mort et elle attendait des soins médicaux. C’est le genre de choses que vivent les femmes avant même d’arriver à l’hôpital. Et puis, une fois sur place, par exemple, l’anesthésie n’est pas quelque chose de facilement disponible, encore moins d’autres médicaments plus courants que les femmes pourraient recevoir.

Sarah McCammon : Et je suis désolé. La femme que vous venez de décrire — vous avez dit que son mari avait finalement été sauvé, mais qu’en est-il du bébé ?

Ingram : Elle attendait donc quand je l’ai rencontrée à l’hôpital émirati pour voir un médecin. Mais bébé n’avait pas bougé depuis environ un mois. Et elle a dit qu’elle était sûre que le bébé était mort. Et nous avons parlé longtemps, et elle était visiblement bouleversée par toute la situation. C’était sa deuxième grossesse. Mais elle m’a dit, vous savez, “Je pense qu’il vaut mieux qu’un bébé ne naisse pas dans ce cauchemar – c’était probablement censé se produire.” Ce qui était tout simplement déchirant.



McCammon : Pour celles qui parviennent à se rendre à l’hôpital et à accoucher là-bas, à Gaza, que se passe-t-il ensuite ? Je veux dire, combien de temps, par exemple, peuvent-ils rester à l’hôpital après l’accouchement ?

Ingram : Pas long du tout. Donc, à l’heure actuelle, en raison du manque flagrant de personnel par rapport aux besoins énormes, les femmes subissent des césariennes et passent ensuite peu de temps, peut-être une heure ou deux, dans un lit avant d’être mises sur une chaise parce qu’elles en ont besoin. lit pour quelqu’un d’autre, puis sort dans les trois heures environ, à moins qu’il n’y ait un besoin urgent de rester à l’hôpital.

Ainsi, les mères repartent quelques heures après avoir subi une grave césarienne, avec un nouveau-né, et retournent dans la rue dans de nombreux cas. Nous parlons de femmes déplacées qui retournent dans des abris de fortune faits de bâches et de couvertures dans les rues de Gaza, où elles sont non seulement menacées à cause des bombardements, mais où elles n’ont pas non plus accès à des choses de base comme de l’eau potable, de la nourriture ou même vêtements pour le bébé. J’ai rencontré une mère qui ramenait son nouveau-né dans leur tente, et le bébé n’avait pas de vêtements.

McCammon : Nous avons appris ces derniers jours que plusieurs pays, dont les États-Unis, ont suspendu le financement de l’une des principales agences des Nations Unies impliquées dans l’aide à la population de Gaza. Il s’agit de l’agence connue sous le nom d’UNRWA. Et cette décision est intervenue après qu’Israël a présenté des preuves alléguant qu’une douzaine d’employés de l’UNRWA étaient impliqués dans les attaques du 7 octobre. Dans quelle mesure ce développement nuit-il aux efforts visant à aider les nourrissons et les nouvelles mères à Gaza ?

Ingram : La situation était déjà à un point de rupture. Quand j’étais à Gaza, j’ai pu constater à quel point les gens sont épuisés par plus de 100 jours de guerre. Et rien ne justifie les horribles événements du 7 octobre, et ce sont des allégations extrêmement graves qui font l’objet d’une enquête, mais en fin de compte, je pense que ce que nous devons garder à l’esprit, c’est ce qui arrive aux enfants de Gaza lorsqu’ils sont déjà en détention. ce point de rupture alors que la principale agence de l’ONU à Gaza n’est pas en mesure de fonctionner pleinement ?

