De l’espoir dans la lutte contre le cancer alors que les scientifiques découvrent un « point faible vital » pour les tumeurs

Par Xantha Leatham, rédactrice scientifique adjointe du Daily Mail





Certains cancers sont traités par immunothérapie – des médicaments qui attaquent les cellules cancéreuses

Les scientifiques ont trouvé un moyen d’augmenter l’efficacité du médicament







Les patients atteints de cancer pourraient bénéficier d’une nouvelle découverte liant l’ADN au succès du traitement, après que des experts ont découvert un « point faible vital » dans cette maladie dévastatrice.

Certains types de cancers sont traités par immunothérapie – des médicaments qui exploitent les défenses naturelles de l’organisme pour attaquer les cellules cancéreuses – mais avec plus ou moins de succès.

Aujourd’hui, les scientifiques ont trouvé un moyen d’augmenter l’efficacité du médicament – ​​et tout cela est lié aux « usines d’énergie » situées à l’intérieur des tumeurs.

Chaque cellule vivante est alimentée par des compartiments spéciaux appelés mitochondries, qui génèrent de l’énergie.

Les experts ont découvert qu’en « recâblant » l’ADN des mitochondries, ils peuvent rendre une tumeur jusqu’à deux fois et demie plus susceptible de répondre aux médicaments.

Pour ce faire, ils se sont concentrés sur un médicament d’immunothérapie courant appelé nivolumab, utilisé pour traiter le mélanome, le cancer du poumon, le cancer du foie et le cancer de l’intestin.

Il agit en libérant un « frein » sur le système immunitaire pour attaquer les cellules cancéreuses.

Les expériences ont révélé que le nivolumab était jusqu’à deux fois et demie plus efficace lorsque les tumeurs présentaient des niveaux élevés de mutations de l’ADN mitochondrial.

Cela pourrait permettre aux médecins de déterminer quels patients bénéficieront le plus de l’immunothérapie avant de commencer le traitement, ont indiqué les scientifiques.

Mais les scientifiques pensent également qu’imiter les effets des mutations de l’ADN pourrait rendre les cancers résistants aux traitements plus sensibles à l’immunothérapie, permettant ainsi à des milliers de patients cancéreux supplémentaires de bénéficier des médicaments.

Le co-auteur principal, le Dr Payam Gammage, chef de groupe au Cancer Research UK (CRUK) Scotland Institute et à l’Université de Glasgow, a déclaré : « Le cancer est une maladie de notre propre corps.

Qu’est-ce que l’immunothérapie ? L’immunothérapie est un type de traitement contre le cancer qui utilise le système immunitaire pour combattre la maladie. Il aide le système immunitaire à reconnaître et à attaquer les cellules cancéreuses. Il est souvent utilisé contre les cancers du poumon, du col de l’utérus, de la tête, du cou et du foie. Les patients peuvent recevoir une immunothérapie seule ou avec d’autres traitements, tels que la chimiothérapie et la radiothérapie. Le système immunitaire travaille à protéger le corps contre les infections, les maladies et les affections. Cela peut également nous protéger des cellules cancéreuses qui se développent dans le corps. Il existe différents types d’immunothérapie, car les traitements contre le cancer ne s’intègrent pas toujours facilement dans une certaine catégorie de traitement.

«Étant donné que les cellules cancéreuses peuvent ressembler à des cellules saines à l’extérieur, amener notre système immunitaire à reconnaître et à détruire les cellules cancéreuses est une tâche compliquée.»

« Plus de la moitié des cancers présentent des mutations dans leur ADN mitochondrial. Mais lorsque nous avons conçu ces mutations en laboratoire, nous avons découvert que les tumeurs qui possèdent l’ADN mitochondrial le plus muté sont beaucoup plus sensibles à l’immunothérapie.

«Grâce à cette recherche, nous disposons désormais d’un outil puissant qui nous offre une approche entièrement nouvelle pour arrêter le cancer dans son élan.»

La technologie à l’origine de cette découverte fait désormais l’objet de brevets déposés par Cancer Research Horizons, la branche innovation de CRUK.

Cela contribuera à mettre la technologie sur le marché afin de permettre le développement de nouveaux traitements qui perturberont les sources d’énergie utilisées par le cancer pour se propager et se développer.

Le Dr Iain Foulkes, directeur exécutif de la recherche et de l’innovation chez CRUK et PDG de Cancer Research Horizons, a déclaré : « Après des années de recherches minutieuses en laboratoire, nous avons identifié un point faible vital du cancer.

“Les mutations de l’ADN mitochondrial sont courantes dans le cancer et cette découverte étonnante a un potentiel illimité.”

Le Dr Ed Reznik, du Memorial Sloan Kettering Cancer Center, a également travaillé sur l’étude.

“Cette recherche ouvre la voie à un monde entier dans lequel nous pouvons recâbler les sources d’énergie des tumeurs – et potentiellement les court-circuiter pour vaincre le cancer plus tôt”, a-t-il ajouté.

Les résultats ont été publiés dans la revue Nature Cancer.