De l’Espagne à l’Allemagne, l’extrême droite monte en Europe

Vendredi, le gouvernement néerlandais dirigé par Mark Rutte, conservateur et Premier ministre néerlandais le plus ancien, s’est effondré parce que davantage de partis centristes de sa coalition considéraient ses efforts pour freiner la migration trop sévères. Rutte a dû protéger son flanc droit contre la montée des populistes et un parti d’extrême droite de longue date.

Une affiche de campagne du candidat d’extrême droite de l’AfD, Robert Sesselmann, dans la petite ville de Sonneberg. Crédit: AP/Markus Schreiber

Ailleurs, des partis d’extrême droite percent dans des pays où ils semblaient récemment contenus. En France, le parti autrefois marginal de Marine Le Pen est devenu une force établie alors que la colère enracinée contre le président Emmanuel Macron a récemment explosé sur des questions telles que les modifications des retraites et l’intégration et le maintien de l’ordre des communautés minoritaires du pays. Il ne se présente plus et les élections sont dans des années, mais les libéraux de toute l’Europe ont frémi lorsqu’elle l’a dépassé lors de certains sondages récents.

Et en Allemagne, où la droite a longtemps été taboue, l’incertitude économique et une nouvelle vague d’arrivées de demandeurs d’asile ont contribué à ressusciter le parti d’extrême droite Alternative pour l’Allemagne. Selon les sondages, il est désormais le principal parti des anciens États communistes de l’Est et gagne même en popularité dans l’ouest plus riche et plus libéral.

Si les partis des différents pays n’ont pas de propositions identiques, ils veulent généralement fermer les portes aux migrants ; appuyez sur le bouton pause ou inverser en ce qui concerne les droits LGBTQ ; et mettre en place des politiques commerciales plus protectionnistes. Certains se méfient de l’OTAN et doutent du changement climatique et de l’envoi d’armes à l’Ukraine.