De l’entreprise à la salle de classe, l’éducateur aide toujours les étudiants de St. Charles une décennie après le changement de carrière – Shaw Local

Lorsque le poste d’entreprise d’Anne Dragosh du St. Charles School District 303 a été éliminé en 2009 après 13 ans, la résidente de Winfield savait que c’était le moment idéal pour réévaluer sa carrière.

Il ne lui a pas fallu longtemps pour réaliser qu’elle voulait être dans une salle de classe, travaillant avec des élèves du secondaire, a-t-elle déclaré. Dragosh a déclaré qu’elle avait décidé de suivre une éducation spécialisée, en partie à cause de son expérience en tant qu’enfant bénévole à l’école de jour Marklund à Bloomingdale, qui offre des opportunités éducatives aux étudiants handicapés.

Dragosh, maintenant le District 303 Programme de transition coordinatrice, a déclaré qu’elle avait obtenu une maîtrise en éducation spécialisée de la National Louis University en 2012, suivie plus tard d’un certificat d’études supérieures de spécialiste de la transition post-secondaire de l’Illinois State University.

Elle est officiellement devenue enseignante à 38 ans, avec son premier emploi en 2012 au West Chicago High School. Elle a travaillé dans l’éducation spéciale pendant 10 ans et a passé les deux derniers avec le district 303. Son travail consiste à aider les étudiants handicapés âgés de 18 à 22 ans à acquérir des compétences de vie importantes et une formation professionnelle après avoir obtenu leur diplôme d’études secondaires.

Anne Dragosh travaille avec Tommy Loehrke au Haines Center à St. Charles. Dragosh est le coordinateur du programme de transition du district 303 de St. Charles. (Sandy Bressner – sbressner@shawmedia.com)

“J’aime cette population”, a déclaré Dragosh. « J’adore le fait qu’ils aient terminé leurs études secondaires et qu’ils réfléchissent vraiment à ce qui vient ensuite et à la façon d’y arriver. Nous préparons les étudiants à vivre leur meilleure vie – quoi que cela signifie pour eux. Avec l’éducation spéciale, vous travaillez avec moins d’enfants, mais ils ont des besoins et des expériences totalement différents et des ensembles de compétences et de domaines déficitaires. Vous changez constamment ce que vous faites au fur et à mesure que vos élèves changent. Il n’y a jamais deux années qui se ressemblent. »

Le programme de transition du district, qui est situé dans le Haines Center, offre une formation professionnelle, des universitaires fonctionnels et des expériences communautaires aux étudiants qui ont un plan d’éducation individualisé. Il y a environ 30 étudiants dans le programme.

“Nous enseignons des applications mathématiques dans le monde réel, comme les budgets personnels, les comparaisons de prix, l’équilibrage d’un compte bancaire”, a déclaré Dragosh. “Certains élèves ont besoin de compétences et d’expériences de travail pour adultes et d’opportunités professionnelles pour les préparer à l’indépendance.”

Les élèves visitent les épiceries locales une fois par semaine après avoir travaillé sur le budget et dressé une liste plus tôt dans la semaine, et ils visitent des sites communautaires locaux tels que le bureau de poste ou le centre municipal. Le programme propose également une formation professionnelle, où les étudiants passent une journée par semaine à acquérir des compétences le matin et sortent avec des coachs professionnels dans des entreprises locales l’après-midi, a déclaré Dragosh.

Récemment, Dragosh a travaillé avec ses étudiants pour démarrer une nouvelle entreprise de pressage de t-shirts. Elle a déclaré que le programme avait reçu une subvention de la St. Charles Education Foundation pour obtenir une presse à t-shirts de qualité professionnelle. Le groupe a imprimé les t-shirts pour le St. Charles Polar Plunge le 26 mars.

«Nous avons une entreprise que nous utilisons pour concevoir des logos et un grossiste auprès duquel nous achetons des chemises et nous formons nos étudiants, mais nous prévoyons que ce sera un emploi à temps plein sur le campus l’année prochaine», a-t-elle déclaré. “[The students] peut voir une entreprise grandir et l’apprendre de haut en bas. Nous les formons à suivre des instructions et à beaucoup d’autres compétences d’emploi.

Aubree Schuett, administratrice du programme de transition, a déclaré que depuis qu’elle a rejoint l’équipe de transition, Dragosh a élargi les expériences de «micro-entreprise» dirigées par des étudiants.

“[Dragosh] a établi des expériences de formation professionnelle aux côtés de ses collègues où les étudiants pratiquent des compétences d’employabilité dans un environnement sûr et favorable », a déclaré Schuett. «C’est une professionnelle dévouée, centrée sur l’étudiant et soucieuse de garantir que les opportunités que nous offrons sont authentiques, répondent aux intérêts des étudiants et favorisent l’indépendance. Elle est une excellente leader. Nous lui sommes reconnaissants d’être membre de la communauté scolaire D-303.

Bien que Dragosh ait déclaré qu’être enseignante est « le travail le plus difficile que j’ai jamais eu », elle est convaincue d’avoir fait le bon choix en quittant le monde de l’entreprise pour la salle de classe. Elle suit des cours à la Northern Illinois University pour obtenir son certificat de directrice de l’éducation spécialisée et prévoit de rester dans l’éducation spécialisée à long terme, a déclaré Dragosh.

«Vous versez votre cœur et votre âme dans ces enfants et ce que nous faisons. Je me réveille au milieu de la nuit en m’inquiétant, en pensant à comment vous pouvez faire mieux », a-t-elle déclaré. « J’ai toujours été un travailleur acharné et j’ai bien réussi dans mon ancienne entreprise. Je pourrais retourner dans le secteur privé et gagner plus d’argent et avoir moins de stress, mais c’est là que je veux être. C’est vrai pour n’importe quel professeur. Les gens ne restent pas dans cette carrière parce que c’est facile. Les gens qui sont ici choisissent d’être ici.