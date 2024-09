De l’émouvant au embarrassant : les moments mémorables des débats présidentiels passés

WASHINGTON — Il peut s’agir d’une réplique bien répétée, d’un soupir trop fort ou d’une performance complète suffisamment confuse pour mettre fin de manière choquante à une séance. La candidature du président à la réélection.

Moments marquants de débats présidentiels passés démontrent comment les mots et le langage corporel des candidats peuvent les faire paraître particulièrement proches ou désespérément déconnectés de la réalité, montrant si un candidat est au sommet de son art politique ou en pleine mer. Le passé sera-t-il le prologue du débat entre la vice-présidente Kamala Harris et l’ancien président Donald Trump à Philadelphie mardi ?

« Comme il s’agit d’événements télévisés en direct, sans scénario, sans aucun moyen de savoir comment ils vont évoluer, tout peut arriver », a déclaré Alan Schroeder, auteur de « Presidential Debates: 50 years of High-Risk TV ».

Voici un aperçu de quelques hauts, bas et rebondissements des débats présidentiels passés.

Même si c’est toujours frais dans l’esprit de la nationle mois de juin débat à Atlanta opposant le président Joe Biden contre Trump pourrait bien être l’affrontement politique le plus marquant de l’histoire.

Biden, 81 ans, est monté sur scène en traînant les pieds, s’est fréquemment raclé la gorge, a dit 15 dollars alors qu’il voulait dire que son administration avait contribué à réduire le prix de l’insuline à 35 dollars par mois lors de sa première réponse et a inexplicablement donné à Trump une chance précoce de se jeter sur le retrait chaotique des forces américaines d’Afghanistan en 2021. La situation s’est encore aggravée pour le président au bout de 12 minutes, lorsque Biden a semblé perdre complètement le fil de ses pensées.

« Le, euh — excusez-moi, avec le COVID, euh, gérer tout ce que nous avons dû faire avec, euh… si… Écoutez… » a bégayé Biden avant de conclure « nous avons finalement battu Medicare ». Il voulait dire que son administration avait réussi à s’attaquer aux « grandes sociétés pharmaceutiques », certaines des plus grandes sociétés de médicaments sur ordonnance du pays.

Biden dans un premier temps blâmé Il a ensuite suggéré qu’il s’était trop préparé. Plus tard, il a évoqué le décalage horaire après un voyage à l’étranger avant le débat.

Dans les heures frénétiques qui ont immédiatement suivi le débat, un porte-parole de la campagne Biden a déclaré : « Bien sûr, il n’abandonne pas” C’était vrai jusqu’à ce que, 28 jours plus tard, le président fasse exactement cela, en se retirant et en soutenant Harris le 21 juillet.

Biden a été interrogé à Atlanta sur son âge et s’est disputé avec Trump à propos d’une partie de golf. C’était tout le contraire de savoir qu’une question sensible allait arriver et de donner une réponse spontanée, un exploit que le président Ronald Reagan a réussi en décrochant une réplique qui restera dans les mémoires lors du deuxième débat présidentiel de 1984.

Reagan avait 73 ans et affrontait son adversaire démocrate Walter Mondale, 56 ans. Lors du premier débat, Reagan avait du mal à se souvenir des faits et semblait parfois confus. Un conseiller a ensuite suggéré que ses assistants « lui avaient rempli la tête de tant de faits et de chiffres qu’il avait perdu sa spontanéité ».

L’équipe de Reagan a donc adopté une approche plus non interventionniste lors du deuxième débat. Lorsque Reagan a été interrogé sur son endurance mentale et physique, il était suffisamment préparé pour donner l’impression que sa réponse n’était pas planifiée.

Interrogé sur la question de savoir si son âge pourrait l’empêcher de relever des défis majeurs, Raegan a répondu : « Pas du tout », avant de poursuivre avec assurance : « Je ne ferai pas de l’âge un enjeu de cette campagne. Je ne vais pas exploiter, à des fins politiques, la jeunesse et l’inexpérience de mon adversaire. » Le public, et même Mondale, ont éclaté de rire.

Puis, profitant de ses années de formation comique affinée à Hollywood, le président a bu une gorgée d’eau, ce qui a donné à la foule plus de temps pour rire. Finalement, il a souri et n’a laissé aucun doute sur le fait qu’il avait répété, ajoutant : « C’est Sénèque, ou Cicéron, je ne sais pas qui, qui a dit : « Si les anciens n’avaient pas corrigé les erreurs des jeunes, il n’y aurait pas d’État. »

Des années plus tard, Mondale a admis : « Ce soir-là, ma campagne s’est vraiment terminée. »

On se souvient également de Reagan pour avoir utilisé une approche légère pour neutraliser les critiques du président démocrate Jimmy Carter lors d’un débat en 1980. Lorsque Carter l’a accusé de vouloir réduire le programme Medicare, Reagan a réprimandé : « Et voilà que ça recommence. »

La réplique a tellement bien fonctionné qu’il en a fait une sorte de réplique de marque à partir de maintenant.

En 1976, le président républicain Gerald Ford a eu un moment marquant lors d’un débat contre Carter – et pas dans le bon sens du terme. Le président a déclaré qu’il n’y avait « pas de domination soviétique en Europe de l’Est et qu’il n’y en aura jamais sous une administration Ford ».

Alors que Moscou contrôlait une grande partie de cette partie du monde, le modérateur surpris lui a demandé s’il avait bien compris. Ford a maintenu sa réponse, puis a passé des jours durant sa campagne à essayer de l’expliquer. Il a perdu en novembre.

Un autre moment gênant s’est produit en 2012, lorsque le candidat républicain Mitt Romney a été confronté à une question sur l’égalité salariale entre les sexes lors d’un débat et s’est rappelé avoir sollicité l’aide de groupes de femmes pour trouver des candidates qualifiées pour des postes au niveau de l’État : « Ils nous ont apporté des classeurs entiers remplis de femmes. »

Aaron Kall, directeur du programme de débat de l’Université du Michigan, a déclaré que les lignes clés affectent non seulement l’identité du vainqueur perçu d’un débat, mais également la collecte de fonds et la couverture médiatique pendant des jours, voire des semaines, qui suivent.

« Plus les élections approchent, plus les répliques et les lignes de débat importantes peuvent avoir de l’importance », a déclaré Kall.

Cependant, tous les dérapages n’ont pas un impact dévastateur.

Lors d’un débat primaire démocrate en 2008, le sénateur Barack Obama avait déclaré à Hillary Clinton, avec dédain : « Vous êtes assez sympathique, Hillary. » Cette déclaration avait provoqué une réaction violente, mais Obama s’était ressaisi.

On ne peut pas en dire autant de la candidature éphémère à la Maison Blanche du gouverneur du Texas de l’époque, William R. Bush, lors des primaires républicaines de 2012. Rick PerryMalgré des tentatives répétées et des pauses atrocement longues, Perry ne parvenait pas à se souvenir de la troisième des trois agences fédérales qu’il avait promis de fermer s’il était élu.

Finalement, il murmura d’un air penaud : « Oups. »

C’est le département de l’Énergie, qu’il a ensuite dirigé sous l’administration Trump, qui lui a échappé.

Un autre moment dommageable a ouvert un débat présidentiel en 1988, lorsque le démocrate Michael Dukakis a été interrogé sur son opposition à la peine capitale dans une question évoquant sa femme.

« Si Kitty Dukakis avait été violée et assassinée, seriez-vous favorable à une peine de mort irrévocable pour le meurtrier ? », a demandé Bernard Shaw, présentateur de CNN. Dukakis n’a pas montré beaucoup d’émotion, répondant : « Je ne vois aucune preuve que cela ait un effet dissuasif. »

Dukakis a déclaré plus tard qu’il aurait aimé dire que sa femme « est la chose la plus précieuse, elle et ma famille, que j’ai dans ce monde ».

Le débat vice-présidentiel de cette année-là a été marqué par l’une des répliques les plus mémorables et les plus préparées à l’avance.

Lorsque le républicain Dan Quayle s’est comparé à John F. Kennedy lors d’un débat avec Lloyd Bentsen, le démocrate était prêt. Il avait étudié la campagne de Quayle et l’avait déjà vu invoquer Kennedy par le passé.

« Sénateur, j’ai servi aux côtés de Jack Kennedy. J’ai connu Jack Kennedy », commença Bentsen lentement et délibérément, faisant durer le moment. « Jack Kennedy était un de mes amis. Sénateur, vous n’êtes pas Jack Kennedy. »

Le public a éclaté en applaudissements et en rires, tandis que Quayle était obligé de regarder droit devant lui.

Quayle et George H.W. Bush ont néanmoins remporté haut la main les élections de 1988. Mais ils ont perdu en 1992, après que le président Bush a été filmé en train de regarder sa montre pendant que le démocrate Bill Clinton parlait à un membre du public lors d’un débat public. Certains ont pensé que cela donnait à Bush l’air ennuyé et distant.

Dans un autre exemple d’erreur non verbale lors d’un débat, le vice-président démocrate de l’époque, Al Gore, a été critiqué pour sa performance médiocre lors du débat d’ouverture de 2000 avec le républicain George W. Bush, au cours duquel il a soupiré à plusieurs reprises et de manière très audible.

Au cours de leur deuxième débat, de style « town hall », Gore s’est tellement rapproché de Bush pendant que le républicain répondait à une question que Bush a finalement regardé dans sa direction et a hoché la tête avec assurance, provoquant les rires du public.

Un moment similaire s’est produit en 2016, lorsque la candidate démocrate Hillary Clinton s’est tournée vers le public pour répondre aux questions lors d’un débat avec Trump. Trump s’est rapproché d’elle, a plissé les yeux et lui a lancé un regard noir.

Clinton a écrit plus tard à propos de l’incident : « Il me soufflait littéralement dans le cou. J’en avais la chair de poule. »

Cela n’a pas empêché Trump de revendiquer la présidence quelques semaines plus tard.

