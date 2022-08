De l’échec olympique à l’argent au Commonwealth, l’acte de foi de Murali Sreeshankar

À tant d’occasions, le sauteur en longueur Murali Sreeshankar a terminé entre la cinquième et la septième position de sa carrière internationale naissante du niveau junior au niveau senior que le champion national indien n’a pas été déconcerté en se retrouvant à la septième place désormais familière des Jeux du Commonwealth de 2022 ici. .

Le joueur de 23 ans de Palakkad au Kerala avait récemment terminé septième des Championnats du monde d’athlétisme 2022. Il avait fait de même au Mondial d’athlétisme en salle, s’était classé cinquième au Mondial d’athlétisme junior et à plusieurs événements nationaux et internationaux et, par conséquent, Sreeshankar n’était pas inquiet de se retrouver dans la même position jeudi.

CWG 2022 – COUVERTURE COMPLÈTE | EN PROFONDEUR | FOCUS INDE | HORS TERRAIN | EN PHOTOS | DÉCOMPTE DES MÉDAILLES

Le sauteur en longueur a ensuite remporté une première médaille d’argent historique dans des conditions légèrement froides et venteuses, améliorant le bronze que Suresh Babu avait remporté en 1978 à Edmonton, au Canada. C’est aussi la plus grosse médaille de la carrière de Sreeshankar qui l’a racheté et a compensé tous les revers qu’il a subis ces derniers temps, comme manquer les Jeux du Commonwealth de 2018 en raison d’une opération chirurgicale et d’un échec à se qualifier pour la finale des Jeux olympiques de Tokyo.

Sreeshankar a tellement enduré ces dernières années qu’il ne s’énerve plus en se retrouvant face à une autre déception. Sreeshankar s’était qualifié pour les Jeux olympiques de Tokyo avec un superbe saut de 8,26 m, mais s’en sortait misérablement dans la capitale japonaise, ne parvenant pas à se qualifier pour la finale avec un effort inférieur à la moyenne de 7,69 après avoir participé à l’événement quelques semaines après avoir souffert de problèmes de santé qui ont affecté sa forme physique.

“J’ai beaucoup d’expérience à ce poste. J’ai beaucoup appris de ces expériences, donc je n’étais pas inquiet. Je sais que je suis une personne à saut unique – que je produirai un grand saut qui réglera les choses », a déclaré Sreeshankar jeudi.

L’un des plus grands espoirs de l’Inde en athlétisme international, avec le sauteur en hauteur Tejaswin Shankar, après le lancer du javelot olympique de Tokyo, le médaillé d’or Neeraj Chopra, Sreeshankar avait fait il y a quelques mois un grand bond en avant lors de la Coupe de la Fédération pour passer du septième au sommet et remporter le titre.

Jeudi au stade Alexander ici, Sreesankar a fait un brillant acte de foi lors de son cinquième virage, franchissant 8,08 mètres pour passer du septième au premier joint avec Laquan Nairn des Bahamas, qui a réalisé un meilleur deuxième saut de 7,94 contre 7,84. de l’Indien.

Lors de sa sixième et dernière tentative dans la finale masculine du saut en longueur jeudi soir, Murali Sreeshankar a réalisé un bond gigantesque mais qui a été déclaré faute par une marge étroite et il a dû se contenter d’une médaille d’argent.

Ce fut une compétition difficile car quatre sauteurs n’étaient séparés que de trois centimètres – Nairn des Bahamas et Sreeshankar étaient à 8,08, le Sud-Africain Jovan van Vuuren a terminé troisième avec 8,06 tandis que le Jamaïcain Shawn-D Thompson était à 8,05 m – entrant dans les deux derniers saute.

A LIRE AUSSI : CWG 2022 : les navetteurs PV Sindhu, Kidambi Srikanth et Lakshya Sen accèdent aux pré-quarts de finale

Mais la position est restée la même à la fin car aucun des quatre n’a pu améliorer sa position dans ses cinquième et sixième sauts.

Sreeshankar, cependant, avait déjà produit son grand acte de foi dans son cinquième saut qui l’a propulsé de 7,84 mètres à 8,08 mètres et l’a mis en lice pour une médaille de nulle part.

Il avait commencé avec un effort d’échauffement de 7,60 mètres et l’avait amélioré à 7,84 dans son deuxième et avait répété la même chose dans son troisième effort. En revanche, Nairn a commencé avec 7,94 et a réalisé son meilleur saut de la journée, 8,08, lors de sa deuxième tentative et avait déjà pris la première place. Le sauteur sud-africain van Vuuren avait également pris la deuxième place avec un effort de 8,06 m tandis que le Jamaïcain Thompson a franchi 8,05 m lors de son troisième saut.

Sreeshankar devait agir maintenant et faire un grand saut pour entrer dans la catégorie des médailles. C’est exactement ce qu’il a fait – il a produit ce qui ressemblait à un saut en 8,30 secondes. Mais cela a été déclaré faute – Sreeshankar s’est arrêté pour avoir franchi la ligne d’appel à bord de moins d’un centimètre.

“C’était la marge la plus étroite sur laquelle j’ai jamais été victime d’une faute. J’ai été surpris de voir cela », a déclaré Sreeshankar. C’était un appel trop proche mais possible grâce à un nouveau système de guidage laser utilisé par World Athletics.

A LIRE AUSSI : CWG 2022 : Sagar Ahlawat et Jasmine Lamboriya rejoignent Amit Panghal en demi-finale en tant que L’Inde assure sept médailles de boxe

Sreeshankar n’a toujours pas perdu courage, même à ce moment-là.

“Comme je l’ai dit, j’ai tellement appris des expériences passées lorsque j’ai terminé aux 5e et 7e positions que je n’étais pas inquiet. Je savais que je pouvais produire un seul grand saut et cela arrangerait les choses », a déclaré Sreeshankar après la compétition.

À ce stade, son père et entraîneur S Murali lui a rappelé qu’il en avait produit un gros à la Coupe de la Fédération à partir du même poste tandis que l’entraîneur en chef national d’athlétisme Radhakrishnan Nair lui chuchotait à l’oreille de contrôler sa respiration et de réduire son excitation.

Sreeshankar a produit son meilleur effort de 8,08 lors de son cinquième saut et le reste, comme on dit, appartient à l’histoire.

«Ce n’est pas mon meilleur effort, bien en dessous de mon record personnel (8,36), mais je le prendrai n’importe quand. Je suis content de ma performance à cause de la médaille. C’est la plus grande médaille que j’ai remportée dans une compétition mondiale et je remercie mon père, ma famille, la fédération, la Sports Authority of India, mes sponsors JSW et le ministère des sports de m’avoir fait confiance et de m’avoir aidé à y parvenir », a déclaré Sreeshankar.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici