Au cours de la dernière année, nous avons vu les tendances alimentaires les plus bizarres devenir virales pendant la pandémie. Chocolat Maggi, glace McDonald’s, fraise sur pizza, poulet végétalien, Nutella biryani, crème glacée Chywanprash ou chai au beurre, on a vu ou essayé toutes les combinaisons alimentaires étranges possibles des coins obscurs d’Internet. Ou alors nous avons pensé!

L’eau frite a récemment sauté sur la liste des wagons mixtes alimentaires étranges prenant le dessus sur la tendance. Non, ce n’est pas seulement un nom sophistiqué pour l’eau bouillie. Cette tendance a attiré l’attention pour la première fois en 2016 lorsqu’un YouTuber nommé Jonathan Marcus a enduit l’eau de farine, d’œuf, de chapelure et de 12 globules frits dans de l’huile d’arachide pour un événement appelé « Le hackathon de San Francisco Stupid Shit Nobody Needs And Terrible Ideas ». Cinq ans plus tard, les YouTubers reprennent là où Marcus s’était arrêté et ramènent la tendance perdue.

YouTuber et l’ingénieur chimiste James Orgill, qui dirige la chaîne The Action Lab, ont produit une vidéo dans laquelle il a essayé de faire frire de l’eau en décembre 2020. Pour préparer le plat, il a utilisé un composé chimique appelé alginate de calcium, une substance ressemblant à de la gélatine. chlorure de calcium aqueux et alginate de sodium aqueux, qui lie l’eau dans une membrane liquide, la maintenant à l’état solide.

Bien que James ait eu raison de la première tentative, il s’agit d’une activité potentiellement dangereuse car l’eau et l’huile ne se mélangent pas, par conséquent, même une petite fuite du globule d’eau peut créer une éclaboussure explosive. Dans la vidéo, il parle de sa tentative de faire et de manger de l’eau frite comestible et de l’absurdité de la phrase, il explique qu’il va d’abord fabriquer une « membrane d’eau comestible ».

«Maintenant, cela fonctionne parfaitement pour ceux qui ne cherchent pas à ajouter beaucoup de calories à votre alimentation», dit-il et procède à la fabrication de boules d’eau, les enduit de farine, d’œufs et de chapelure et les fait frire à chaud pétrole.

Dans la vidéo, il explique la science derrière la recette pour son public et décrit le plat résultant comme une «méduse crue».

Dans une interview avec Vice, il a partagé être surpris que l’on puisse transformer l’eau en un plat comestible, «C’est un peu comique de la faire frire après.» Parlant de son goût, il l’a décrit comme «vraiment dégoûtant. Il n’y a pas de saveur, et ça a juste un goût salé et visqueux.