«De l’eau à perte de vue» – un survivant panique dans les inondations alors que le nombre de morts s’élève à 25

De terribles inondations ont frappé l’État américain du Kentucky.

Jusqu’à présent, 25 personnes sont décédées.

Plus de pluie est prévue pour la région.

Des inondations dévastatrices dans le Kentucky ont tué 25 personnes et le bilan devrait augmenter, a déclaré samedi le gouverneur de l’État du sud des États-Unis, alors que les sauveteurs et les habitants poursuivaient une recherche acharnée de survivants.

Des pluies torrentielles plus tôt cette semaine ont provoqué des inondations soudaines sans précédent dans 13 comtés de l’est du Kentucky.

De nombreuses routes et ponts de cette région montagneuse – une zone très pauvre en raison du déclin de l’industrie du charbon – ont été endommagés ou détruits.

Le service de téléphonie mobile étant gravement perturbé, il a été difficile de trouver des survivants.

“Je crains que nous ne trouvions des corps dans les semaines à venir. Continuez à prier”, a déclaré le gouverneur Andy Beshear lors d’un point de presse à midi, peu après avoir tweeté que le nombre de morts était passé à 25 contre 16 la veille.

Le gouverneur démocrate a confirmé que “nous sommes toujours dans la phase de recherche et de sauvetage”, déclarant :

Nous traverserons cela ensemble.

Beshear a déclaré qu’un rapport antérieur selon lequel six enfants figuraient parmi les morts était inexact; deux d’entre eux s’étaient avérés être des adultes.

Les quatre enfants, ont rapporté les médias américains, ont été perdus dans un drame déchirant.

Les membres d’une famille, accrochés à un arbre après qu’un ruisseau à crue rapide ait englouti leur mobile home, ont vu leurs enfants arrachés à leur emprise, l’un après l’autre, par des eaux puissamment déferlantes.

Beshear a déclaré que les unités de la garde nationale du Kentucky, du Tennessee et de la Virginie-Occidentale avaient effectué plus de 650 sauvetages aériens depuis le début des inondations mercredi soir, tandis que la police d’État et d’autres membres du personnel de l’État avaient enregistré quelque 750 sauvetages aquatiques.

Il a déclaré que la recherche était “extrêmement stressante et difficile”, avec des coulées de boue et des routes inondées bloquant les déplacements.

Chloe Adams, 17 ans, était seule à la maison à Whitesburg lorsqu’elle s’est réveillée au son de l’eau se précipitant dans la maison de son grand-père, où elle vit.

“Il y avait de l’eau à perte de vue”, a-t-elle déclaré à CNN.

Elle a ajouté:

Réalisant qu’elle devait nager pour se mettre en sécurité, elle a mis son chien, Sandy, dans une baignoire en plastique. Ils n’ont atteint que le toit d’un hangar voisin, à peine au-dessus des eaux rugissantes.

Elle et Sandy sont restées assises là, frissonnantes, pendant cinq heures jusqu’à ce qu’un cousin arrive en kayak pour les secourir.

Certaines régions de l’est du Kentucky ont signalé avoir reçu plus de 20 cm de pluie sur une période de 24 heures.

Dans cette vue aérienne, les dommages causés par les inondations sont visibles alors que la Garde nationale du Kentucky effectue une mission de reconnaissance et de sauvetage à Buckhorn, Kentucky. Les eaux de crue se sont retirées mais entourent encore une grande partie de la zone. Getty Images Michael Swensen, Getty Images

À Whitesburg, le niveau d’eau de la fourche nord de la rivière Kentucky a atteint un niveau stupéfiant de 6 m en quelques heures, bien au-dessus de son précédent record de 4,5 m.

Les inondations ont transformé de nombreuses routes en rivières et certaines maisons situées dans des zones basses ont été presque complètement submergées, seuls leurs toits étant visibles.

Des scènes sur les réseaux sociaux montraient des maisons arrachées à leurs amarres et déposées au milieu de masses de débris le long des berges ou même au sommet d’un pont.

La météo a offert un répit samedi, mais davantage de pluie était attendue le lendemain, avec un à deux centimètres supplémentaires attendus. Le Service météorologique national a émis des veilles ou des avertissements d’inondation pour la majeure partie de la région jusqu’à dimanche.

Beshear a déclaré samedi à CNN que la pluie imminente posait un défi, et “bien que nous ne pensons pas que ce sera une pluie historique, ce sera difficile”.

Une fois que les eaux commenceront à se retirer, a-t-il dit, d’autres ravages – et la mort – surgiront probablement.

Il a déclaré lors du briefing que 15 abris d’urgence avaient été ouverts dans des écoles, des églises et des parcs d’État, bien qu’au moins un ait été “débordé”.

Quelque 18 000 foyers sont restés sans électricité, a déclaré Beshear, et des milliers n’avaient pas d’approvisionnement en eau potable.

Le gouverneur a noté que l’Agence fédérale de gestion des urgences avait envoyé 18 semi-remorques d’eau jusqu’à présent. D’autres travailleurs fédéraux arrivaient pour traiter les réclamations.

Le président américain Joe Biden a publié une déclaration de catastrophe pour la région, permettant à l’aide fédérale de compléter les efforts de rétablissement des États et locaux.

L’inondation est la dernière d’une série d’événements météorologiques extrêmes qui, selon les scientifiques, sont un signe indéniable du changement climatique.

Près de 60 personnes ont été tuées dans l’ouest du Kentucky par une tornade en décembre 2021 – une catastrophe qui, selon Beshear, a offert des leçons pour les efforts actuels à l’autre bout de l’État.

“Nous avons appris beaucoup de leçons dans l’ouest du Kentucky sur ces tornades dévastatrices il y a environ sept mois, nous fournissons donc autant de soutien que possible et nous nous déplaçons rapidement de tout l’État pour aider”, a-t-il déclaré sur CNN.

Dans son briefing, Beshear a exprimé sa compassion pour les résidents durement touchés.

“Nous ne pouvons pas imaginer le chagrin que vous traversez en ce moment”, a-t-il déclaré.