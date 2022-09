De leader marginal à favori : les Italiens s’apprêtent à élire la première femme Premier ministre

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’Italie devrait élire Giorgia Meloni au poste de première femme Premier ministre lorsque le pays se rendra aux urnes dimanche lors de ses premières élections générales depuis 2018. Meloni, ancienne journaliste et militante conservatrice de droite, a connu une ascension fulgurante en politique depuis son jours d’activistes adolescents.

Elle a remporté sa première élection locale à 21 ans et était la plus jeune ministre du pays à 31 ans. Le succès de Meloni a été largement attribué à sa détermination inébranlable et à son refus de faire des compromis.

“C’est une femme relativement jeune et elle a une rhétorique très directe et efficace”, a déclaré Carlo Bastasin, chercheur non résident et expert européen à la Brookings Institution, à Fox News Digital. “Elle parvient à combiner des éléments dialectiques rassurants tout en gardant un ton provocateur qui la fait paraître différente de la politicienne standard. Le fait d’être une femme et jeune l’éloigne du cliché post-fasciste : viril et nostalgique.”

Des sondages récents ont constamment montré qu’une coalition comprenant plusieurs partis de droite, dont les Frères d’Italie de Meloni (FDI), Forza Italia et Lega, menait leurs adversaires avec plus de 25 % des électeurs qui les soutenaient.

Alors que le soutien d’autres partis de droite a diminué en raison de leur participation au gouvernement de coalition du Premier ministre Mario Draghi, le parti de Meloni, qui est resté en dehors du gouvernement, a vu son soutien augmenter. Ce soutien accru des électeurs, et de l’intérieur de la coalition, a placé Meloni dans une position pour être la première femme Premier ministre d’Italie.

La droite politique italienne a été aidée par des fractures au sein du principal parti de centre-gauche, où les tentatives du principal parti démocrate de former une large coalition se sont effondrées. La politique italienne favorise les partis politiques capables de former de larges coalitions et de s’allier à d’autres partis de droite a placé le parti de Meloni dans une position de force pour potentiellement former une telle coalition, si les sondages d’opinion doivent être suivis.

La coalition de droite a pu fusionner en appelant à des réductions d’impôts généralisées, auxquelles s’opposent leurs homologues démocrates qui n’ont proposé que des réductions d’impôts pour les groupes à faible revenu, en plus de répondre aux préoccupations concernant la hausse du coût de la vie.

Certains observateurs disent que Meloni a également pris position contre la Russie, tandis que d’autres en Italie et en Europe ne l’ont pas fait. Elle a fait pression pour une augmentation des dépenses militaires face à l’agression russe, a soutenu des sanctions sévères contre Moscou et a montré un soutien solide aux alliances transatlantiques de l’Italie, tout en continuant à adopter des politiques traditionnelles, y compris une sécurité frontalière plus stricte, une opposition aux politiques fondées sur le sexe théories et soutien aux institutions nationales au sein de l’Union européenne.

L’Associated Press a rapporté qu’une autre question qui a suscité l’intérêt est de savoir si Meloni respectera la loi italienne qui légalise l’avortement pendant les quatre premiers mois d’une grossesse ou plus tard si la santé ou la vie de la mère est en danger. Meloni a insisté sur le fait qu’elle respecterait la loi, mais étant entendu que les femmes qui décident d’accoucher reçoivent de l’aide.

En effet, les premiers défis d’un gouvernement Meloni seront d’obtenir la majorité dans les deux chambres au sein d’un parlement allégé. La constitution d’une coalition italienne est un processus notoirement lent mais, avec une victoire politique suffisamment décisive, il ne faudra peut-être pas les trois mois qu’il a fallu en 2018 pour former un gouvernement.

La République d’Italie est connue pour son instabilité politique depuis sa fondation en 1946. Depuis 2011, l’Italie a eu six premiers ministres différents, dont Giuseppe Conte, qui a servi deux mandats différents de 2018 à 2021.

“Il est vrai que les coalitions italiennes sont intrinsèquement instables. Gouverner en Italie signifie payer le prix fort en termes de consensus populaire et cela peut être acceptable pour ceux qui, comme Meloni, en cas de victoire, auront la direction du gouvernement. “, a déclaré Bastasin qui a prévenu qu'”au contraire, les alliés seront tentés de quitter la coalition après les premiers mois, car ils supporteront un coût politique sans bénéfice équivalent”.

Le nouveau parlement se réunira le 13 octobre. Une fois que cela se produira, le président Sergio Mattarella pourra entamer des pourparlers avec les chefs de parti pour discuter de la formation d’un gouvernement.

Les Italiens se rendent aux urnes le 25 septembre.

L’Associated Press et Reuters ont contribué à cet article.