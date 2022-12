De l’Atlantique au Pacifique, bon sang, le temps est juste horrible

Il n’y a pas d’endroit comme chez soi pour les vacances, mais dans de vastes régions du Canada et des États-Unis, il peut être difficile de s’y rendre au milieu d’une série d’avertissements météorologiques.

Une tempête et un froid extrême dans l’Ouest canadien ont bloqué des centaines de vols à Vancouver, Victoria et Calgary, et Environnement Canada dit d’éviter tout voyage, si possible, dans de grandes parties de l’Ontario et du Québec à l’approche d’une tempête hivernale.

Le Carte d’avertissement d’Environnement Canada est illuminé comme un arbre de Noël, plein de rouges et de jaunes, seul le Manitoba étant complètement exempt d’avertissements, de veilles ou de bulletins météorologiques spéciaux. Aux États-Unis, les mêmes systèmes météorologiques devraient provoquer des pannes de courant et le chaos des voyages.

Au total, des millions de personnes dans les deux pays pourraient voir leurs plans de voyage ou de célébration affectés pendant le week-end de vacances.

Plus de neige en route pour la Colombie-Britannique déjà entravée

En Colombie-Britannique, les voyages ont déjà été perturbés par une forte chute de neige qui est arrivée plus tôt cette semaine, y compris des perturbations à BC Ferries et à l’aéroport international de Vancouver, où des dizaines de vols internationaux ont été affectés par un arriéré. Certains passagers sont restés sur le tarmac pendant 12 heures et l’arriéré a eu des répercussions sur d’autres vols à travers le pays.

La Calgarienne Angie Ostojic a déclaré mercredi qu’elle et sa famille étaient coincés à l’aéroport de Vancouver, au lieu d’être en route pour les Philippines.

“Il n’y a pas de plan B, car nous ne pouvons pas bouger”, a-t-elle déclaré. “Nous ne pouvons aller nulle part. Ils ne peuvent pas nous ramener par avion. Et nous n’avons que deux semaines – censées le faire – aux Philippines.”

La Calgarienne Angie Ostojic est photographiée devant plusieurs sacs de bagages à l’aéroport international de Vancouver mercredi, où elle s’est retrouvée bloquée, essayant de se rendre aux Philippines. (Ben Nelms/CBC)

Certains passagers se sont plaints qu’il est presque impossible de joindre qui que ce soit avec les compagnies aériennes.

Matt Leger, qui était bloqué à l’aéroport de Vancouver pour tenter de se rendre à Tampa, en Floride – et qui était toujours coincé à Seattle jeudi matin – a déclaré à CBC News Network qu’il avait eu du mal à joindre Air Canada.

“Quand je suis descendu de l’avion à Seattle, je n’ai pu parler à aucun représentant d’Air Canada, que ce soit en personne ou au téléphone. J’étais donc en quelque sorte laissé dans l’incertitude, ne sachant pas quand mon prochain vol serait .”

REGARDER | Léger décrit comment la tempête a perturbé son voyage de vacances :

Stranded Canadian décrit comment la tempête a perturbé son voyage de vacances Matt Leger dit que son voyage à Tampa, en Floride, est dans l’incertitude depuis lundi à cause de la tempête de neige en Colombie-Britannique. Il a été bloqué à Seattle après avoir été coincé à Vancouver pendant quatre jours.

Finalement, il a contacté quelqu’un de la compagnie aérienne, qui lui a dit qu’il devait soit attendre Noël, soit prendre l’avion pour Orlando, à environ 135 kilomètres de route de Tampa. “Mon père va devoir venir me chercher”, a-t-il dit.

Les responsables disent qu’il faudra au moins un jour de plus pour que l’aéroport revienne à la normale, mais Mère Nature continue: Environnement Canada dit qu’une “tempête hivernale importante” est attendue sur la côte sud de la Colombie-Britannique jeudi soir, avec des vents violents et de la neige pour Vancouver , l’île de Vancouver et la vallée du Fraser.

La queue d’un avion d’Air Canada est vue derrière un tas de neige à l’aéroport international de Vancouver mercredi. (Darryl Dyck/La Presse Canadienne)

Envisagez de reporter les rassemblements jusqu’au lendemain de Noël, ont déclaré les Ontariens

En Ontario, l’agence météorologique a placé la majeure partie de la province sous un avertissement ou une surveillance avant une importante tempête hivernale prévue vendredi et pendant le week-end férié.

Steven Flisfeder, météorologue à Environnement Canada, a déclaré que des vents destructeurs, de possibles gels soudains et des conditions de type blizzard rendraient la conduite difficile.

Si vous prévoyez de voyager pour des réunions de vacances, essayez d’arriver avant le pire de la tempête ou essayez de reporter les rassemblements à dimanche, a-t-il déclaré.

Environnement Canada a publié sur Twitter cette ventilation des prévisions de tempête pour la région du Grand Toronto. (Environnement Canada/Twitter)

Jusque-là, “prenez ce temps avant la tempête pour vous préparer aux conditions à venir”, a déclaré Flisfeder. “Il est toujours préférable d’être préparé, afin de ne pas avoir à se précipiter lorsque la tempête approche réellement.”

À Toronto, Hamilton et Ottawa, l’agence prévoit jusqu’à 15 centimètres de neige d’ici vendredi et des rafales de vent pouvant atteindre 90 km/h. Dans d’autres parties du sud de l’Ontario, des pluies nocturnes combinées à des températures en chute libre jusqu’à vendredi pourraient entraîner des conditions de gel soudain.

À partir de vendredi, Environnement Canada affirme qu’un “blizzard paralysant” pourrait frapper certaines parties du sud-ouest de l’Ontario, notamment Niagara et Owen Sound, apportant des rafales de vent jusqu’à 120 km/h et de 15 à 30 centimètres de neige d’ici dimanche.

Ccc-froid ailleurs

Dans d’autres régions du Canada, les succès ne cessent d’affluer :

Avertissements de froid extrême au Yukon, avec brouillard glacé à visibilité nulle à certains endroits.

Avertissements de froid extrême dans tous les coins de l’Alberta et dans certaines parties des Territoires du Nord-Ouest et de la Saskatchewan.

Bulletins météorologiques spéciaux pour toutes les provinces de l’Atlantique, variant légèrement selon l’endroit, mais avertissant de précipitations, de vents violents et d’ondes de tempête vendredi et samedi.

Tous les snowbirds qui espéraient échapper à l’hiver ce Noël n’ont pas non plus de chance. Les températures inférieures à zéro affectant le Canada devraient également s’étendre profondément aux États-Unis; des endroits avec des noms comme Inland Citrus, en Floride, et Sweetwater, au Texas, sont avertis des températures glaciales.

REGARDER | Une tempête “une fois par génération” paralyse les voyages de Noël à travers les États-Unis :

Une tempête «une fois par génération» paralyse les voyages de Noël à travers les États-Unis Une puissante tempête hivernale traverse les États-Unis et le Canada, apportant avec elle de fortes chutes de neige et des températures glaciales. La tempête a déjà perturbé les déplacements de nombreuses personnes avant les vacances.

Le service météorologique national des États-Unis prévient que la tempête hivernale aura des “impacts potentiellement paralysants” sur le centre et l’est des États-Unis, avec un froid record et un “refroidissement éolien potentiellement mortel” sur les Grandes Plaines et la moitié est du pays vendredi. .

Il y a des avertissements de refroidissement éolien dans 30 États.

La tempête qui frappe les régions du Haut-Midwest, des Grands Lacs et de l’Intérieur du Nord-Est “conduira à des voyages terrestres et aériens dangereux, voire impossibles, avant le week-end de vacances”, selon un communiqué du service.

La neige tombe mercredi sur l’ancien bâtiment du Capitole à Iowa City, dans l’Iowa, alors qu’un avertissement de blizzard était en vigueur. (Joseph Cress/Iowa City Press-Citizen/Associated Press)

