De l’atelier à la guerre : l’utilisation créative des drones soulève l’Ukraine

Les drones sont une lueur d’espoir importante pour l’armée ukrainienne. La Russie dispose d’un drone d’observation efficace, l’Orlan-10, utilisé pour diriger les tirs d’artillerie sur des cibles ukrainiennes, mais pas de drone de frappe efficace à longue portée semblable au Bayraktar – une lacune notable pour une grande puissance militaire. Les troupes russes pilotent également des drones grand public mais en ont moins, selon les soldats ukrainiens.

L’armée russe s’appuie plutôt sur une force brutale, déployant des armes lourdes héritées comme l’artillerie et les chars, et a été moins agile dans l’adaptation de la technologie grand public au champ de bataille. Il manque également le flux de petits drones commerciaux donnés par des groupes non gouvernementaux et même des parents et amis de soldats qui ont afflué vers les unités ukrainiennes de première ligne.