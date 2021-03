SAN FRANCISCO – La semaine dernière, une carte à collectionner mettant en vedette le quart-arrière Tom Brady s’est vendue pour un montant record de 1,3 million de dollars. La valeur totale du crypto-monnaie Bitcoin atteint 1 billion de dollars. Et Christie’s a vendu une œuvre d’art numérique d’un artiste connu sous le nom de Beeple pour 69,3 millions de dollars après que les enchères aient commencé à seulement 100 dollars.

Ces événements apparemment singuliers étaient tous liés, faisant partie d’une série de manies qui ont saisi le monde financier. Depuis des mois, les investisseurs professionnels et quotidiens font monter les prix des actions et de l’immobilier. Maintenant, la frénésie s’est répandue dans les actifs les plus risqués – et dans certains cas, les plus farfelus -, y compris les éphémères et les médias numériques, les crypto-monnaies, les objets de collection comme les cartes à collectionner et même les baskets.

Les surtensions ont été provoquées par un ensemble unique de conditions. Alors même que des millions de personnes ont été licenciées dans la pandémie, les comptes bancaires de nombreuses personnes ont prospéré, grâce aux chèques de relance et aux injections d’argent du gouvernement dans l’économie. Mais alors que les gens accumulaient plus d’argent, les investissements traditionnels comme les actions et les obligations sont devenus moins attrayants.

Beaucoup ont fait preuve de créativité et, ennuyés dans la pandémie, ont pris plus de risques. Souvent, ils ont été encouragés par les communautés en ligne sur Reddit et Discord, où les prochains gros investissements ont été vivement débattus. Ils se sont également tournés vers des outils technologiques tels que l’application de trading Robinhood et la plate-forme de crypto-monnaie Coinbase, qui leur permettaient d’acheter et d’échanger différents articles en un clic.