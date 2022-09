De l’art conceptuel au plan final, les créateurs partagent des images BTS de la scène d’Alia Bhatt, Jr NTR

Réalisé par SS Rajamouli, l’extravagance d’action d’époque RRR, mettant en vedette Jr NTR et Ram Charan dans les rôles principaux, a rapporté plus de Rs 1 100 crore au box-office mondial et continue d’étonner les cinéphiles. Le mardi 6 septembre, les créateurs ont partagé sur son compte Twitter trois images montrant le parcours d’une scène cruciale du film mettant en scène Jr NTR et Alia Bhatt, qui joue la femme de Ram Charan.

La première image montrait l’art conceptuel de la scène, tandis que la seconde montrait sa prise de vue test et la troisième image était la prise de vue finale. C’était une scène cruciale dans la seconde moitié du film car la scène impliquait le personnage d’Alia révélant les véritables intentions derrière les actions de Ram Charan à Jr NTR.

Dans la scène émotionnelle, Komaram Bheem de Jr NTR réalise à quel point il a mal compris Alluri Sitaram Raju de Ram Charan dans tout le film en le considérant comme un traître, alors que ce dernier a aidé le premier à s’évader de prison et a finalement été capturé par les Britanniques pour avoir agi contre leur.

Dès que la photo a été partagée, elle est devenue virale sur Internet, les internautes appréciant le travail acharné et les détails derrière chaque scène de la réalisation du SS Rajamouli. Un utilisateur de Twitter a écrit : « Un tel art conceptuel et un BTS ne manquent jamais de me fasciner », tandis qu’un autre a tweeté : « Je ne sais pas pourquoi, mais j’adore ce truc d’art conceptuel !

Pour les non-initiés, RRR est une histoire fictive inspirée par les combattants de la liberté Telugu Alluri Sitarama Raju et Komaram Bheem. Le film a exploré un angle mort de l’histoire pour un spectacle cinématographique, car il semble n’y avoir aucune trace de ce qui s’est passé dans la vie de ces combattants de la liberté lorsqu’ils étaient loin de chez eux. Outre Alia, la superstar de Bollywood Ajay Devgn joue également dans l’acteur à gros budget qui a émerveillé le public occidental depuis sa sortie en streaming sur Netflix.