L’état de santé de Mikhail Saakashvili se serait gravement détérioré pendant sa détention

Des coupures d’ongles prélevées sur l’ancien président géorgien emprisonné Mikhail Saakashvili ont été testées positives à l’arsenic, a affirmé son avocat avant une audience impliquant son client. Les partisans de l’ex-dirigeant ont affirmé qu’il était gravement malade et qu’il avait des métaux lourds toxiques dans son corps.

Shalva Khachapuridze, qui représente Saakashvili, a déclaré lundi que les résultats du test toxicologique des échantillons de son client seraient disponibles plus tard dans la journée. La présence de l’élément toxique lui a été confirmée lors d’un appel téléphonique, a-t-il déclaré lundi aux journalistes, selon la chaîne de télévision privée Mtavari Arkhi.

Saakashvili s’est faufilé en Géorgie en 2021 avant les élections municipales, malgré le risque d’être arrêté et d’être poursuivi pour diverses accusations. À l’époque, il avait déjà été condamné par contumace sur la base de certaines des accusations, tandis que d’autres étaient toujours pendantes. Vendredi, il doit comparaître devant un tribunal pour la plus récente transgression présumée – un franchissement illégal de la frontière nationale, a déclaré Khachapuridze.

L’avocat a déclaré que son client devrait probablement utiliser un fauteuil roulant pour assister à la procédure car il ne peut plus marcher correctement.

Lire la suite L’ancien président de Géorgie répond aux rumeurs d’empoisonnement

Les partisans de Saakashvili ont précédemment affirmé que son état s’était considérablement détérioré en détention géorgienne. Il aurait été diagnostiqué avec au moins 17 maladies, dont la tuberculose et la démence.

Plus tôt en novembre, un médecin d’une ONG basée en Géorgie a affirmé que des échantillons de cheveux prélevés à Saakashvili avaient montré des traces de mercure et de deux autres métaux lourds, qu’elle a estimé être la preuve d’un possible empoisonnement.

L’affirmation a été soutenue par la mère de l’homme politique, mais Saakashvili lui-même a souligné dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux qu’il ne faisait aucune allégation de jeu déloyal. Le ministère géorgien de la Justice a réagi en demandant au bureau médico-légal national d’examiner le détenu de haut niveau.

La santé de Saakashvili devrait être mentionnée dans un prochain rapport du Parlement européen (PE) sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de l’accord d’association de 2014 avec la Géorgie. Le document pourrait lier l’octroi du statut de candidat au pays à la libération de l’ancien président, selon les amendements adoptés ce mois-ci par la commission des affaires étrangères du PE.

LIRE LA SUITE: Comment les ambitions du dirigeant d’un petit pays soutenu par les États-Unis ont déclenché la confrontation actuelle entre la Russie et l’Occident

Le parti au pouvoir du pays, Georgian Dream, a minimisé la pression de l’UE. Le maire de Tbilissi, Kakha Kaladze, qui est également secrétaire général du parti, a affirmé que le contenu du projet de rapport était “ne vaut rien,” parce qu’il comprenait des interprétations erronées de ce qui se passait dans la politique géorgienne.