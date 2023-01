De larmes, de railleries et de providence céleste

Aussi improbable que cela puisse paraître en ce moment, il fut un temps où la population argentine folle de football se sentait plutôt indifférente envers l’un de ses plus grands produits, Lionel Messi.

Tout cela ressemble à une légère ombre d’un rêve lucide lointain alors que près de cinq millions de personnes se sont rassemblées autour du monumental Obeleico dans la capitale argentine de Buenos Aires pour faire la sérénade de l’unité qui avait fait la gloire de la nation après près de quatre décennies.

Messi a réalisé son couronnement au Qatar, drapé dans un local Bicht sur le fameux Albiceleste camisetaalors qu’il hissait la Coupe du Monde de la FIFA aussi haut qu’il le pouvait pour que la planète s’émerveille devant le petit homme de Rosario.

Le golden boy avait livré ce que le monde, sauf la France, voulait voir. L’enfant du destin remplissant son kismet.

Ce fut l’un de ces rares moments de solidarité dans un monde qui se divise bien au-delà de toute description sur la base de paramètres insondables pour un moins voyagé, alors que les supporters du monde entier, à l’exception du camp français, se sont ralliés au petit magicien pour ramener à la maison ce était à juste titre lui pour ses contributions au beau jeu.

Année après année, Messi avait donné des récitals surnaturels en enfilant le maillot Blaugrana estimé du FC Barcelone, aidant le club catalunya sur son chemin vers la gloire éternelle du football. Pep Guardiola avait produit l’une des équipes les plus effrayantes de l’histoire moderne du jeu et Messi en était au cœur.

Les produits La Masia ont fusionné dans un jeu de mode impressionnant après jeu pour exposer des pièces magistrales d’art dont tout artisan prodigue serait fier, quel que soit son domaine d’expertise.

Mais, alors que l’armoire à trophées de Messi débordait, incapable de contenir la liste massive des distinctions personnelles et d’équipe, les voix à Buenos Aires ne semblaient pas aussi satisfaites qu’on pourrait s’y attendre.

La nation qui avait fait un dieu de l’antécédent spirituel de Messi, Diego Maradona, a refusé de profiter de tout son cœur La Pulga’s magie envoûtante avec le ballon au pied alors qu’il n’avait pas encore conduit la nation sud-américaine vers la terre promise de la gloire internationale.

Et pendant très longtemps, il a presque semblé que Messi n’était pas destiné à brandir un trophée aux couleurs nationales. Hélas, il avait atteint trois fois la finale de la Copa America avant de finalement ramener le titre Sudamericana à la maison en 2021.

L’Argentine avait atteint la finale de la Copa America 2007 et le dernier avant-goût de Messi du match du sommet sud-américain était un match de rêve contre son rival de longue date, le Brésil.

Mais le rêve du maestro est devenu cauchemardesque lorsque le Brésil a battu les Argentins 3-0 à l’Estadio Jose Encarnacion Romero au Venezuela.

La misère internationale de Messi ne s’arrêterait pas là.

L’Argentine avait atteint la finale du plus grand concours de football au monde, la Coupe du monde de football de l’année 2014, qui s’est tenue en territoire ennemi, le Brésil. Mais cette fois-ci, ils étaient confrontés à la machine du football bien huilée, l’Allemagne, qui avait décimé l’équipe locale en demi-finale dans ce qui est entré dans le folklore du football comme l’un des événements les plus retentissants.

Messi aurait pu atteindre la possession la plus prisée du sport il y a toutes ces années, s’il n’y avait pas eu le dernier vainqueur de Mario Gotze qui a donné le Nationalelf leur quatrième Coupe du monde.

Messi, bien qu’il ait été élu joueur du tournoi, a dû endurer la longue marche devant le prix le plus convoité du jeu sans pouvoir le toucher et le caresser comme il aurait rêvé de grandir. Pas encore en tout cas.

Le cosmos testerait davantage le garçon qui a été doté d’une capacité surhumaine une fois qu’il a posé le pied sur l’herbe verte.

L’homme salué alors que le messie des millions a de nouveau atteint un affrontement de titre en 2015 lorsque Albiceleste se sont rendus en finale d’une autre Copa America. Et cette fois, c’était contre un Chili peu fantaisiste mais industrieux avec en tête d’affiche le travailleur acharné Alexis Sanches, qui était le toast de Londres pour ses performances surhumaines pour le club de la capitale Arsenal.

Les deux avaient partagé le vestiaire pendant quatre ans avant la rencontre à Barcelone, où ils ont revendiqué une rafale de trophées marchant main dans la main.

Mais, le match pour le titre qui s’est déroulé à l’Estadio Nacional Julio Martinez Pradanos au Chili, a fait basculer le chemin de l’équipe locale alors que Sanchez a célébré la fin d’une affaire tendue qui a été décidée aux tirs au but, tandis que Messi a été laissé panser ses blessures.

L’inconsolable Messi a baissé la tête de désarroi alors qu’une autre opportunité de titre aux couleurs argentines l’avait dépassé sans aucun rendement. Mais, il n’a pas eu à attendre trop longtemps pour un autre tir à une coupe internationale puisque la CONMEBOL a organisé la Copa America Centenario pour commémorer les cent ans de la création de l’organisme continental.

Les États-Unis ont eu l’honneur d’accueillir l’événement historique. La nation nord-américaine aurait également pu connaître une autre étape importante si l’Argentine avait remporté le titre, car elle serait devenue le pays où le magique Messi a hissé son premier trophée pour l’Argentine. Mais, encore une fois, ce n’était pas le cas. Et une fois de plus, c’est le Chili qui s’est tenu sur le chemin de la gloire de Messi.

Encore une autre finale entre les nations sud-américaines, encore une autre séance de tirs au but et encore une autre victoire du Chili. Des flashbacks des échecs précédents ont éclaté dans la tête de l’homme avec la touche Midas.

Ce qui a aggravé la deuxième fois, c’est probablement le fait que l’homme principal lui-même avait raté un penalty au bris d’égalité. Et Messi, profondément angoissé, a mis un terme à sa carrière internationale, un jour après que la coupe ait été remportée par les Reds sud-américains.

Les bouches à travers l’Argentine murmuraient alors que les cœurs autour du Rio de la Plata sentaient que le légendaire maillot argentin pesait trop lourd sur les épaules du petit génie.

Messi a décidé de revenir sur sa décision de prendre sa retraite internationale en enfilant à nouveau le maillot argentin quelques mois plus tard.

Heureusement, le septuple vainqueur du Balon D’Or l’a fait car son histoire en blanc et bleu méritait une victoire pour les âges. L’Argentine méritait la joie et Messi méritait la rédemption.

Messi obtiendrait ce qu’il méritait et le monde obtiendrait ce à quoi il aspirait.

Alors que Messi franchissait la barre des 30 ans, un contingent argentin capable de se battre pour les grands tournois se présentait. La composition habituelle de l’équipe nationale, lourde et fragile, semblait s’estomper vers une équation plutôt plus équilibrée.

L’année 2018 s’écoule et Lionel Scaloni, ancien coéquipier de Messi lors de la Coupe du monde 2006 en Allemagne, prend les rênes du commandement de l’équipe nationale avec plus la singulière intention de ramener un trophée à l’Argentine.

Scaloni envisageait une équipe argentine unie avec le petit genre au centre de tout. L’entraîneur a construit une équipe autour du nombre magique 10 en inculquant un état d’esprit au sein de l’équipe qui a exhorté les joueurs à jouer les uns pour les autres et à rallier leurs forces derrière le talent générationnel de Messi capable de renverser les matchs en un instant.

Et les efforts du joueur de 44 ans ont porté leurs fruits puisqu’il a mené l’Argentine à une autre finale de la Copa America contre des adversaires familiers, le Brésil. Mais, cette fois-ci, les résultats seraient différents des occasions précédentes où Messi avait atteint le dernier jour des tournois.

Le match de championnat a été déplacé au Brésil à la suite de troubles civils en Colombie tandis que le co-organisateur argentin a lutté avec la flambée du nombre de cas de COVID-19.

Un autre affrontement ultime de la journée avait Messi en tête d’affiche du match, mais cette fois-ci, le résultat final irait en faveur du maître argentin.

Une frappe d’Angel Di Maria s’est avérée suffisante pour l’Albiceleste au-delà des lignes ennemies alors que Messi a soulevé la Copa America pour le plus grand plaisir et le soulagement des joueurs, des entraîneurs, des fans et probablement le plus important de tous, lui-même.

Sa chemise pesait un peu plus léger maintenant après la distinction continentale pour son Argentine bien-aimée. Mais, la meilleure partie était encore à venir.

Puis est venu le on-off Finalissima qui a opposé les champions d’Amérique du Sud aux champions d’Europe, l’Italie.

L’Italie, bien qu’elle ait raté de manière embarrassante des places consécutives en Coupe du monde, a réussi à décrocher le titre de l’Euro 2020, au grand désarroi des Anglais qui ont perdu le match ultime, dont Giorgio Chiellini a impitoyablement attrapé Bukayo Saka par le col de sa chemise alors que le jeune pistolet se dirigeait vers le but sur la droite.

Le match de la coupe intercontinentale s’est joué à l’emblématique Wembley alors que l’Argentine s’est imposée 3-0 contre la nation méditerranéenne.

Une aire de confiance est venue de l’équipe argentine qui faisait partie de l’unité qui a aidé Messi à remporter un deuxième trophée au goutte-à-goutte international avant la compétition la plus importante, la Coupe du monde. Un sentiment d’assurance qui ne pouvait s’acquérir qu’en prenant goût à la gloire avec des victoires régulières les poussait vers la poursuite du prix ultime.

L’Argentine faisait partie des favoris, outre le Brésil et la France, tenante du titre, en direction du Qatar pour disputer la toute première Coupe du monde au Moyen-Orient. Mais, tout semblait comme si l’étiquette s’était évaporée après leur choc de la première journée. Les Argentins se sont inclinés contre l’Arabie saoudite 2-1 dans ce qui a été l’un des plus gros bouleversements de l’histoire du tournoi.

La défaite a mis fin à la séquence de 36 matchs sans défaite de l’Argentine avant la campagne de la Coupe du monde et le rêve ultime de Messi semblait presque terminé avant qu’il ne commence.

Mais, selon certains, la défaite s’est avérée être un signal d’alarme pour les joueurs qui avaient la tête dans les nuages ​​à cause de la lourde étiquette. Scaloni a rallié ses troupes et leur a remonté le moral tout en réussissant à maintenir l’équilibre en maintenant au sol son ensemble de joueurs hautement rémunérés exerçant leur métier à travers le monde.

Martelée par l’étincelle de Messi sur le terrain, l’Argentine est revenue pour commencer son deuxième match du tournoi plus fort. Ils ont progressé de leur groupe avec des victoires sur le Mexique et la Pologne.

L’Australie était leur premier obstacle dans les KO, que les Sud-Américains ont balayé avec calme. Puis est venu le match contre les Pays-Bas qui a produit le plus de réservations en un seul match au Qatar. Une affaire de mauvaise humeur qui s’est soldée par une victoire argentine aux tirs au but, avant le désormais célèbre « Que Miras, Bobo ? échange entre Messi et le buteur néerlandais Wout Weghorst. Même le très respecté Messi ne s’est pas retenu lors de leur rencontre alors qu’il célébrait son but d’une manière emblématique du compatriote vétéran Juan Roman Riquelme alors qu’il se tenait les deux oreilles tout en lançant un regard menaçant vers le banc néerlandais où Louis Van Gaal et Edgar Davids étaient perchés.

L’Albiceleste a surclassé la Croatie dirigée par Luka Modric 3-0 pour organiser un rendez-vous avec le destin contre la France, tenante du titre.

La finale qui a suivi, comme on dit, appartient à l’histoire. Messi et compagnie. est sorti vainqueur dans un thriller qui a terminé 3-3 après prolongation et a nécessité une fusillade pour décider du vainqueur.

Après une affaire de va-et-vient, Gonzalo Montiel a envoyé ses efforts dans le filet pour déclencher des célébrations sauvages à travers la terre alors que Messi tombait à genoux en adulation.

L’homme qui avait pleuré maintes et maintes fois dans la défaite a eu les larmes aux yeux dans la victoire alors qu’il imitait Maradona en ramenant la Coupe du monde à Buenos Aires. Un deuxième joueur du tournoi de la Coupe du monde s’est présenté alors qu’il terminait la campagne dans la région désertique avec sept buts et trois passes décisives.

Mais, tout cela n’est que détail. La grande image et le titre? Messi a conduit l’Argentine vers la terre promise.

Messi se tenait debout sur le podium qui a vu les joueurs par excellence sceller leur place dans le panthéon des grands du football. Et avec l’ajout de Messi, il y a un certain lustre qui s’est ajouté à la liste.

La victoire a déclenché des célébrations frénétiques partout, mais plus profondément dans la nation sud-américaine. Au milieu du pandémonium du défilé de célébration, qui s’est terminé par le transport aérien alors que l’ecstasy échappait au contrôle humain, il y a eu un moment particulier si surréaliste qu’il semble à la limite de la fiction.

Alors que Leandro Paredes remettait le trophée convoité à Messi, au sommet du bus de la victoire, une lumière surréaliste brillait sur lui du ciel comme pour signifier une pluie céleste d’en haut.

Le garçon de Rosario avait accompli son destin. Son armoire à trophées était pleine, mais plus important encore, le désir chaleureux du petit génie depuis qu’il avait ramassé le ballon était désormais complet.

