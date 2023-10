De l’armée au Congrès : faites votre travail pour que nous puissions aider Israël et l’Ukraine

Mais quels que soient les besoins d’Israël, ces demandes se heurteront au dysfonctionnement et à l’incertitude qui règnent au Capitole, alors que la Chambre s’efforce de choisir un nouveau leader et que les deux chambres se battent pour éviter une fermeture du gouvernement dans quelques semaines.

Ces priorités devront également rivaliser avec les commandes urgentes pour l’Ukraine, qui mettent déjà à rude épreuve la capacité des entreprises américaines et européennes à envoyer des armes à Kiev et à réapprovisionner leurs stocks dans leur pays.

« Une chose qui est vraiment importante en termes de munitions en particulier, et de notre capacité à soutenir simultanément les Israéliens et les Ukrainiens, est un financement supplémentaire du Congrès pour pouvoir augmenter notre capacité », a déclaré la secrétaire d’État à l’Armée, Christine Wormuth, aux journalistes lors de la conférence de presse. la conférence de l’Association de l’armée américaine à Washington lundi.

Augmenter la production des entreprises de défense est une priorité pour le Pentagone – et l’armée en particulier – alors que les États-Unis attaquent leurs propres entrepôts pour envoyer des millions d’obus d’artillerie ainsi que des véhicules terrestres et des bombes guidées en Ukraine.

« En ce qui concerne notre capacité à accroître la production, puis à payer les munitions elles-mêmes, nous avons besoin d’un soutien supplémentaire de la part du Congrès. J’espère donc que nous verrons cela bientôt », a déclaré Wormuth.

Pourtant, elle a reconnu l’incertitude au Capitole, notant que « nous sommes confrontés au risque d’une nouvelle fermeture potentielle du gouvernement dans quelques semaines seulement ».

Le « manque de prévisibilité autour de notre budget est un énorme problème, en particulier à la lumière de l’environnement de sécurité incroyablement difficile dans lequel nous faisons tout ce que nous faisons en Ukraine, nous nous efforçons de suivre le rythme du défi de la Chine et maintenant nous voyons ce qui se passe en Israël », a-t-elle déclaré. « Avoir un financement prévisible aiderait beaucoup. »

Le Congrès ne siégeant pas cette semaine et sans président de la Chambre, le budget reste en évolution.

La Chambre n’est pas en mesure d’adopter une loi tant qu’elle n’a pas élu un remplaçant à l’ancien président. Kévin McCarthy (R-Calif.), qui a été évincé la semaine dernière. La crise – et l’incapacité de la Chambre à agir jusqu’à ce qu’elle choisisse un nouveau président – ​​a même alimenté certains appels en faveur de la réintégration de McCarthy. Il a signalé lundi qu’il était ouvert à l’idée.

L’aide à l’Ukraine, quant à elle, reste politiquement toxique parmi les Républicains de la Chambre, alors que de plus en plus de législateurs républicains se retournent contre de nouveaux financements.

Du côté du Sénat, le leader de la minorité Mitch McConnell lundi, il a approuvé l’accélération des ressources et du soutien du renseignement à Israël et à plusieurs autres alliés stratégiques américains. Et il s’est généralement aligné sur le leader de la majorité Chuck Schumer en veillant à ce qu’ils disposent des ressources et de l’argent nécessaires pour se défendre.

« Comme nous l’avons vu en Ukraine, ne pas agir de manière décisive peut prolonger le conflit et aggraver les coûts de la guerre », a écrit McConnell dans un communiqué. Article d’opinion du Wall Street Journal. « Il est encore temps d’agir. Le Congrès a l’opportunité cet automne d’accorder des crédits d’urgence au ministère de la Défense afin qu’il puisse aider des partenaires comme Israël, l’Ukraine et Taiwan, ainsi qu’investir dans nos propres capacités militaires.

Depuis que la Russie a envahi l’Ukraine en février 2022, les États-Unis ont lancé au combat des munitions, des roquettes, des drones, de l’artillerie, des systèmes de défense aérienne et des chars, et forment des pilotes ukrainiens au pilotage de F-16. Davantage d’équipements ont été commandés, mais les États-Unis doivent également réapprovisionner leurs étagères.

Dans sa chronique, McConnell a souligné l’importance de financer l’expansion et la modernisation des stocks d’armes parallèlement à l’investissement dans la base industrielle de défense.

« Même si la guerre coûte cher, écrit-il, l’échec coûte encore plus cher. »

Le Congrès a laissé en grande partie intacte la dernière demande de 24 milliards de dollars du président Joe Biden pour l’Ukraine depuis que l’administration l’a envoyée au Congrès en août. Les tentatives visant à réunir plusieurs milliards de dollars dans le cadre d’un financement gouvernemental fin septembre ont échoué.

La proposition massive prévoyait 9,5 milliards de dollars pour que le Pentagone arme l’Ukraine et reconstitue ses stocks d’armes et d’équipements envoyés en Ukraine, tels que des obus d’artillerie et des missiles, dont 4,5 milliards de dollars étaient destinés à reconstituer les stocks américains.

L’élan bipartite visant à fournir rapidement un financement et une aide à Israël pourrait être l’occasion de débloquer au moins une partie de la demande de Biden concernant l’Ukraine en associant le financement aux deux crises. Mais cela pourrait aussi s’avérer politiquement périlleux, car les Républicains de la Chambre des représentants s’opposent de plus en plus à davantage d’argent pour Kiev.

Même si le Congrès approuve davantage d’argent pour Israël, la question reste ouverte de savoir si la base industrielle – déjà mise à rude épreuve par les efforts visant à armer l’Ukraine – sera à la hauteur de Tel Aviv sur le long terme.

Les pays ont pour la plupart besoin de différents types d’armes. Israël devrait s’appuyer largement sur des munitions air-sol de précision tirées depuis des avions de combat F-16 et F-35 et des hélicoptères Apache, dont aucun ne figure dans l’arsenal ukrainien. La question des obus d’artillerie de 155 mm, dont les deux pays ont désespérément besoin, risque cependant de devenir importante.

Andrew Zhang a contribué à ce rapport.