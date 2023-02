De l’argent pour des missiles : les braquages ​​​​de crypto paient pour les armes nucléaires de la Corée du Nord

Le défilé nord-coréen de 11 missiles balistiques intercontinentaux dans les rues de Pyongyang cette semaine a mis en évidence une force qui, selon les analystes, est capable de submerger les systèmes que l’armée américaine a mis en place pour défendre la patrie.

Mais les progrès réalisés par les armuriers nord-coréens soulèvent une question économique en plus de la question stratégique : comment le pays le plus riche du monde est-il vulnérable face à un État appauvri avec une économie isolée et arriérée qui se classe au 135e rang mondial en termes de richesse nationale ?

La volonté politique est clairement une réponse. Le chef du régime, Kim Jong Un, a fait du développement des armes une priorité économique majeure. “Pour le renforcement et le développement de nos forces armées, redoublons d’efforts et faisons plus pour le développement prospère de la patrie socialiste”, a déclaré M. Kim lors d’un banquet cette semaine, selon aux reportages des médias d’État.

Mais cela soulève toujours la question de savoir comment la Corée du Nord, encore plus isolée économiquement après la fermeture de ses frontières depuis que le COVID-19 a frappé, gagne la monnaie forte pour financer la recherche, la fabrication et le déploiement de son énorme matériel nucléaire.

Selon des responsables et des analystes sud-coréens, une partie de la réponse est un corps spécialisé de pirates en ligne qui a clandestinement apporté l’année dernière entre 1,7 et 2 milliards de dollars pour financer le complexe militaro-industriel de la Corée du Nord.

“Il existe de nombreux départements différents en Corée du Nord qui envoient [abroad] Les informaticiens et bon nombre de ces organisations font l’objet de sanctions de l’ONU pour [weapons of mass destruction] approvisionnement », a déclaré Chai Kyung-hoon, directeur de la Division de la politique nucléaire nord-coréenne du ministère des Affaires étrangères de Séoul.

VOIR AUSSI : La démonstration de missiles nord-coréens met en garde les États-Unis et leurs alliés

“Ce que nous constatons, c’est que ces informaticiens jouent un rôle essentiel dans la fourniture de fonds et l’approvisionnement en matériaux et composants pour le développement de missiles nucléaires”, a déclaré M. Chai lors d’une importante conférence à Séoul jeudi sur les menaces étatiques dans le cyberespace.

Les efforts internationaux conjoints pour étouffer cette masse monétaire commencent à peine à démarrer, selon les experts.

L’arsenal cher de Kim

Lors du 8e Congrès du Parti nord-coréen en janvier 2021, M. Kim a dressé une liste de souhaits d’armes si ambitieuse qu’elle a fait haleter les analystes extérieurs.

Les éléments clés comprenaient une “super grande” bombe à hydrogène, des dispositifs nucléaires tactiques, des missiles de croisière à moyenne et longue portée, des missiles antiaériens, des chars lourds, des missiles à ogives multiples, des “ogives de vol plané hypersoniques”, des drones à longue portée, satellites de reconnaissance — et le premier sous-marin nucléaire du pays.

Alors que Pyongyang n’avait effectué aucun essai nucléaire depuis 2017, la Corée du Nord a brusquement accéléré l’année dernière le rythme de ses activités d’armement, organisant plus de tests de plusieurs classes de missiles et de drones en un an que jamais auparavant. Les tests comprenaient des ICBM, des missiles balistiques à trajectoires de vol variables, des missiles de croisière à longue portée et diverses armes tactiques, y compris des systèmes à fusées multiples à longue portée, ou MLRS.

Tout en armant les offres de pourparlers directs de l’administration Biden, Pyongyang n’a effectué qu’un seul test de missile jusqu’à présent en 2023. Mais le défilé de minuit de mercredi a montré que M. Kim cochait les éléments de sa liste.

Analyse des photos du défilé qui couru dans les médias sud-coréens ont suggéré qu’en plus des 11 ICBM, l’armée nord-coréenne avait exposé des maquettes des premiers ICBM à combustible solide en cours de développement par Pyongyang. Des MLRS de 240 mm, des missiles guidés tactiques et ce que l’on pense être de nouveaux missiles de croisière, ainsi qu’un nouveau char, étaient également montés sur des véhicules spécialisés.

C’était une exposition impressionnante – et coûteuse –, soulevant à nouveau des questions sur l’endroit où le régime de Kim obtenait l’argent pour le réaliser.

Le Trésor américain Rapport « Dépenses militaires et transferts d’armes 2021 » estime que la Corée du Nord dépense environ 4 milliards de dollars par an pour son armée, soit environ 26% du PIB.

Aucune autre puissance ne s’en approche. Selon le dernier Nombres d’après la Banque mondiale, la Chine dépense 1,7 % de son PIB pour son armée, la Corée du Sud 2,8 %, les États-Unis 3,5 %, la Russie 4,1 % et Israël 5,2 %.

Pour alléger le fardeau que le développement des armements fait peser sur son économie nationale, la Corée du Nord acquiert des fonds extra-nationaux. La méthode privilégiée est le vol, effectué par un corps dédié de cyber-opérateurs.

Faible visibilité, haute récompense



Le cyber-chapardage de la Corée du Nord n’est pas nouveau. En 2016, des pirates nord-coréens ont volé 81 millions de dollars à la Banque du Bangladesh. En 2017, leur infâme attaque « Wanna-Cry » a infecté des ordinateurs dans 150 pays avec des ransomwares.

Mais les opérations les plus récentes ont été particulièrement peu visibles et très rémunératrices. La principale cible est le monde encore trouble et légèrement réglementé des crypto-monnaies.

“Les agents de la Corée du Nord, utilisant des claviers plutôt que des armes à feu, volant des portefeuilles numériques de crypto-monnaie au lieu de sacs d’argent, sont les principaux braqueurs de banques au monde”, a déclaré le ministère américain de la Justice.accusé dans un acte d’accusation en 2021 de trois programmeurs nord-coréens.

Les agents travaillent de deux manières, a expliqué M. Chai lors de la conférence de Séoul

L’un d’entre eux consiste à cambrioler des crypto-monnaies, qui, selon lui, ont rapporté à Pyongyang 1,7 milliard de dollars l’année dernière. La seconde est l’exportation de travailleurs vers des formes informatiques mondiales, qui gagnent “des centaines de millions de dollars” en devises fortes en créant des applications et des produits liés à la crypto-monnaie.

Bien qu’Internet n’ait pas de frontières, les agents se déploient à l’étranger pour acquérir les compétences, l’accès au réseau et les devises étrangères dont ils ont besoin. Ils opèrent dans des pays comme la Chine, le Cambodge, la Chine, la Malaisie, la Thaïlande et le Vietnam.

Thae Yong-ho, un transfuge nord-coréen et parlementaire sud-coréen, a déclaré à des journalistes étrangers plus tôt ce mois-ci que les candidats informatiques nord-coréens recevaient quatre ans de formation spécialisée avant de partir à l’étranger pour occuper des emplois sous des identités d’emprunt.

“Lorsque vous développez des jeux ou des programmes, il n’y a pas de frontières ni de barrières”, a déclaré M. Thae. “Il est donc très difficile de vérifier l’identité des informaticiens.”

Une fois employés, ils achètent des logiciels et perfectionnent les techniques d’infiltration du réseau, a déclaré M. Thae. Il y a des Nord-Coréens qui travaillent secrètement pour des entreprises indiennes, japonaises, sud-coréennes et américaines, a-t-il affirmé.

Certains agents créent leurs propres sociétés, souvent en Asie du Sud-Est, avec pour mission de mener des opérations de piratage direct et de cybervol.

Se défendant

Des contre-mouvements tardifs pour couper les robinets de financement du Nord sont en cours.

La Corée du Sud et les États-Unis ont créé l’année dernière un groupe de travail conjoint réunissant des experts de l’application de la loi, du renseignement, de la défense et des finances pour s’attaquer aux canaux de financement du Nord. Le groupe a généré “une liste d’actions concrètes” à prendre, a déclaré M. Chai, sans toutefois donner de détails.

Une coopération est également en cours entre le MI5 britannique et les cyber-autorités sud-coréennes, et l’année dernière, le service national de renseignement sud-coréen a rejoint le Centre d’excellence coopératif de cyberdéfense de l’OTAN.

Alors que les partenaires occidentaux apportent des techniques et des technologies de pointe, la Corée du Sud peut partager les leçons tirées d’une expérience douloureuse.

« Nous avons été beaucoup attaqués par le Nord. nous avons donc appris des leçons et des informations et nous pouvons les partager », a déclaré Oh Il-sook, expert en cybersécurité à l’Institut pour la stratégie de sécurité nationale de Séoul. “Nous pouvons montrer les caractéristiques des technologies et des attaques nord-coréennes.”