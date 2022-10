De l’argent gratuit pour tous : comment le revenu de base universel est entré dans le courant politique

Le Grand Manchester, au cours de la prochaine décennie.

C’est vers la fin du mois, et les 2,1 millions d’adultes vivant ici viennent de recevoir – comme ils le font chaque mois – 995,85 £ versés sur leurs comptes bancaires par le gouvernement.

Pour cela, ils n’ont rien fait. C’est de l’argent gratuit, sans piège ni conditions. Remplissez vos bottes. Dépensez-le comme vous le souhaitez.

“Cela semble être un concept radical, et ça l’est”, déclare Matthew Johnson, professeur de politique à l’Université de Northumbria. “Mais si vous regardez les détails, cela pourrait résoudre tellement de problèmes sociaux que je pense que cela ne peut plus être écarté.”

L’idée d’un revenu de base universel – où chaque personne reçoit effectivement une allocation de l’État pour couvrir les frais de subsistance de base – est une idée qui entre rapidement dans le courant politique. Et celui qu’Andy Burnham, le maire du Grand Manchester, a maintenant déclaré vouloir voir piloté dans sa région.

“Cela réduirait la pauvreté à des niveaux presque inouïs, résoudrait l’inégalité entre les régions et au sein de celles-ci… et fournirait à nos jeunes une base pour assurer une bonne vie qui favorise une bonne santé mentale”, a-t-il écrit dans un rapport récemment publié co- rédigé par Johnson et financé par le groupe de campagne Compass de centre gauche.

Les partisans disent qu’un UBI mènerait à une vie plus heureuse, plus saine et plus prospère. Des études suggèrent que cela pourrait éliminer la privation, réduire la demande du NHS et encourager un meilleur niveau d’instruction. Parce qu’il remplacerait efficacement les complexités du système de prestations actuel, certains disent qu’il engendrerait un sentiment de cohésion sociale et d’égalité : tout le monde reçoit quelque chose, et personne (sauf dans certaines circonstances spécifiques) n’en reçoit plus.

Alors, cela pourrait-il vraiment arriver? Alors que la crise du coût de la vie continue de mettre en évidence l’inefficacité du système de sécurité sociale actuel du Royaume-Uni, pourrions-nous être sur le point d’avoir de l’argent gratuit pour tous ?

Andy Burnham a déclaré que le programme réduirait la pauvreté, résoudrait les inégalités régionales et aiderait les jeunes (Archives PA)

Lorsque le professeur Johnson a commencé à faire des recherches sur la popularité d’un revenu de base universel auprès des électeurs du Nord, il n’était pas sûr qu’il aurait un attrait de masse.

Comme Jeremy Corbyn l’a découvert lorsqu’il a promis le haut débit gratuit avant les élections de 2019, les Britanniques sont résolument sceptiques quant à un déjeuner gratuit. Ils comprennent instinctivement que la facture est toujours par la poste.

Pourtant, ce que Johnson et ses co-auteurs ont découvert était un soutien écrasant pour un UBI.

Comme détaillé dans leur rapport Winning The Vote, environ 70 à 80 % des personnes interrogées ont soutenu un tel paiement. La proposition la plus populaire était celle imaginée ci-dessus, où tout le monde recevait près de 1 000 £ par mois.

Pourquoi donc? Peut-être parce qu’il était entendu que ce n’était pas vraiment de l’argent gratuit.

“Les gens comprennent qu’il y aurait une augmentation des contributions fiscales pour aider à le financer”, explique Johnson. « Mais c’est la simplification – et l’équité – du système qui retient l’intérêt.

«Ce que nous avons vu au cours de 15 années de crises diverses remontant au krach financier – et certainement avec la crise actuelle du coût de la vie – est une prise de conscience que le risque de dénuement est bien plus large qu’il ne le semblait autrefois. Vous pouvez avoir un bon travail et avoir encore à choisir entre chauffer ou manger. Et donc, je pense, les électeurs ont le sentiment qu’un UBI généreux offrirait une réelle sécurité à tout le monde, tout en ayant en son cœur ce véritable sentiment que tout le monde obtienne la même chose.

Lena Swedlow, responsable des campagnes et des projets chez Compass, a déclaré que nous ne devons pas suggérer que l’idée est une solution miracle à tous les problèmes (Fourni)

Certes, les avantages d’un tel système pourraient être considérables.

Selon un document de recherche antérieur également co-écrit par Johnson, un UBI efficace pourrait aider à sortir tant de personnes de la privation que la pauvreté tomberait à son plus bas niveau en 60 ans. Même une estimation modélisée de manière plus conservatrice par l’Institut de recherche sociale et économique en 2021 suggérait qu’un tel programme pourrait réduire les difficultés de 16%. Tim Berners-Lee, l’homme qui a inventé Internet, a suggéré que c’était la meilleure façon à laquelle il pouvait penser pour lutter contre les inégalités. Le pape François a déclaré qu’un paiement forfaitaire pour tous «garantirait… la dignité».

Fondamentalement, cela pourrait également stimuler la croissance économique, améliorer les résultats scolaires et générer une production culturelle. En effet, en donnant aux gens une plus grande sécurité financière, cela leur ouvre un espace de respiration pour explorer des idées entrepreneuriales, acquérir de nouvelles compétences, étudier de nouvelles qualifications ou participer à des activités artistiques.

Et, tandis que les opposants affirment que le projet de loi serait alléchant – les mathématiques des paquets de cigarettes montrent que donner à chaque adulte anglais 995 £ coûterait plus de 40 milliards de £ par mois – les partisans disent que ce serait un bon rapport qualité-prix.

Comment? Parce que les preuves suggèrent que garantir le revenu d’une personne améliore sa santé physique et mentale, tout en réduisant sa probabilité de tomber dans la criminalité.

En fin de compte, un UBI permettrait – selon l’argument avancé – d’économiser d’énormes sommes d’argent au pays en réduisant le nombre de maux sociaux qui devaient être traités en aval. Cela pourrait, par exemple, démolir les 118 milliards de livres sterling dépensés chaque année pour les dispositions relatives au bien-être mental. En rendant superflu une grande partie du travail du ministère du Travail et des Pensions, cela permettrait également d’économiser d’énormes sommes sur son budget annuel de 200 milliards de livres sterling.

« Nous ne devons pas suggérer qu’il s’agit d’une solution miracle à tous les problèmes, car cela n’existe pas », déclare Lena Swedlow, responsable des campagnes et des projets chez Compass. “Mais la misère est au cœur de tant de ces problèmes – qu’il s’agisse de santé ou d’éducation – et si nous plaçons ce véritable plancher de revenu sous les gens, cela aide à prévenir cette misère en premier lieu.”

Peut-être pour toutes ces raisons, les partis politiques, y compris les Lib Dems, les Verts et Plaid Cymru, se sont tous maintenant engagés dans des procès. Plusieurs ministres travaillistes aimeraient l’idée en théorie. Au Pays de Galles, une expérience de deux ans vient de commencer où tous les jeunes adultes quittant la prise en charge recevront 1 600 £ par mois. Dans le Nord-Est, Jamie Driscoll, le maire travailliste du nord de Tyne, a déclaré que, comme Burnham, il aimerait organiser un procès dans sa région.

“Chaque entreprise à qui je parle me dit que ce dont elle a besoin pour sa croissance, ce ne sont pas des réductions d’impôts, mais davantage de travailleurs qualifiés”, a-t-il déclaré dans un coup d’œil à la première ministre Liz Truss. “Et ce que l’UBI donne aux gens, c’est la liberté et le pouvoir d’augmenter leurs compétences, d’augmenter leur employabilité et d’augmenter leur potentiel de revenus.”

Accepterait-il, en tant que dirigeant politique, que 1 000 £ soient versés sur son compte chaque mois ? Il le ferait, dit-il, « parce que c’est lié au système fiscal, donc c’est tout à fait équitable pour tout le monde ».

Il ne verrait pas cela devenir potentiellement politiquement toxique à accepter ? “Seulement si les gens posent des questions stupides”, répond-il.

Le professeur Matthew Johnson a déclaré que le risque de dénuement est bien plus large qu’il ne le semblait autrefois (Fourni)

Questions idiotes ou pas, tout le monde n’est pas convaincu par le concept.

Les opposants disent qu’un paiement universel serait difficile à administrer et découragerait les gens de chercher du travail. “Sur le plan philosophique, je pense que cela encouragerait les gens à ne pas chercher d’emploi”, déclare Russell Bernstein, le chef conservateur du Bury Council dans le Grand Manchester. « Sur le plan économique, je pense que ce serait beaucoup trop cher. Je ne vois aucune logique là-dedans.

Le Center for Social Justice – le groupe de réflexion fondé par Iain Duncan Smith – a, quant à lui, fait valoir que l’UBI ne serait pas en mesure de répondre aux besoins de soutien complexes de nombreux ménages. Étant donné que certaines personnes – les personnes handicapées, par exemple – auraient encore besoin d’une aide financière supplémentaire, d’importants éléments du système de protection sociale actuel devraient de toute façon rester en place, souligne-t-il.

“En supposant que l’objectif principal de l’UBI est de lutter contre la pauvreté, il y a peu ou pas de preuves suggérant qu’il atteindrait son objectif”, déclare Matthew Patten, directeur politique et des communications du centre.

Plus pertinent, peut-être, sont les procès qui ont eu lieu dans d’autres parties du monde. Bien que ceux-ci aient montré des résultats positifs – un programme de deux ans en Finlande a suggéré une amélioration de la santé et une motivation accrue pour trouver du travail – aucun essai de ce type n’a jamais été poursuivi ou n’est devenu une politique permanente. “Beaucoup d’arguments en faveur de l’UBI ne tiennent pas dans la réalité”, déclare Patten.

